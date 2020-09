“พาณิชย์” ช่วยพนักงานแอร์เอเชียจัดหลักสูตรสอนทำการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้ช่วงโควิด-19

“พาณิชย์” ช่วยพนักงานสายการบินแอร์เอเชียที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จัดหลักสูตรสอนเทคนิคการทำการค้าออนไลน์ หวังเพิ่มรายได้เลี้ยงชีพ นำร่อง 400 คน เผยสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เรียนจบค้าขายได้เลย หากมีแววพร้อมหนุนเป็นผู้ส่งออก ระบุการบินไทยก็สนใจนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ไปดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมการทำธุรกิจออนไลน์ เทคนิคการทำการค้าออนไลน์ และสอนผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ไม่มีงานทำ หรือถูกพักงาน หรือถูกลดเงินเดือน จากการที่ธุรกิจที่ตนเองทำงานอยู่ได้รับผลกระทบ ได้มีช่องทางการสร้างรายได้ผ่านการค้าขายออนไลน์นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบัน NEA กล่าวว่า สถาบันฯ ได้หารือกับสายการบินแอร์ เอเชีย เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบแล้ว เพราะพนักงานไม่มีรายได้จากการที่ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่มีการบินปกติ ทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งพนักงานต้อนรับ (แอร์ฯ-สจ๊วต) นักบิน พนักงานภาคพื้นดิน รวมถึงพนักงานในส่วนอื่นๆ จึงได้มาขอให้ NEA ช่วยสอนเทคนิคการทำการค้าออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ โดยมีเป้าฝึกอบรมเบื้องต้น 400 ราย และยังมีแผนที่จะช่วยฝึกอบรมพนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย“แอร์เอเชียเขามีแพลตฟอร์มออนไลน์ Ourshop ที่เปิดขายสินค้าเป็นของตัวเอง และมีเฟซบุ๊กที่เป็นช่องทางขายสินค้าด้วย และเปิดโอกาสให้พนักงานเอาสินค้าเข้าไปขายเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ แต่ปัญหาก็คือ พนักงานไม่มีความรู้ ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร NEA ก็เลยเข้าไปช่วยจัดทำหลักสูตรขึ้นมา มีลิสต์หลักสูตรส่งให้ไปเรียน สามารถเรียนเองได้ผ่านทางออนไลน์ เรียนเสร็จจะได้ปรับมายด์เซตในการเป็นผู้ประกอบการ และจะได้เริ่มขายสินค้าได้ เพราะช่องทางก็มีให้แล้ว”ทั้งนี้ หากเรียนแล้วสนใจที่จะเรียนหลักสูตรเชิงลึกเพิ่มเติม NEA ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยสอน และหากทำการค้าออนไลน์แล้ว เห็นว่าเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ หรืออยากที่จะพัฒนาต่อเป็นผู้ส่งออกก็จะมีหลักสูตรสอนการทำการค้าออนไลน์เพื่อการส่งออก ซึ่งจะส่งผลดีทำให้มีจำนวนผู้ส่งออกเพิ่มขึ้น และทำให้ตัวเลขการส่งออกในภาพรวมเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์อื่นๆ NEA จะเร่งเดินหน้าโครงการ Gen-Z to be CEO เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ มีเป้าหมายที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งหมด 12,000 รายทั่วประเทศในปี 2564, การทำโครงการ Train the Creators โดยร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาผู้รอบรู้ทางการค้าออนไลน์ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อไปได้ เพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น ให้มีโอกาสในการทำการค้าออนไลน์ เป็นต้น