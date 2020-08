จากอดีตทหารกล้าผู้สูญเสียขา สู่บาริสต้าคาเฟ่อเมซอน : น.อ.ศักดิ์มงคล น้อยทรง

จากทหารหนุ่มที่ทุ่มชีวิตให้กับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ก่อนประสบเหตุร้ายในเหตุการณ์ลอบวางระเบิด ทำให้สูญเสียขาข้างซ้ายไป และในขณะที่ชีวิตกำลังเคว้งคว้างภายหลังลาออกจากราชการ อดีตทหารกล้าก็คล้ายได้รับชีวิตใหม่คืนมาอีกครั้ง กับบทบาท “บาริสต้า” หลังเคาน์เตอร์คาเฟ่อเมซอนน.อ.ศักดิ์มงคล น้อยทรง หรือที่ใครต่อใครเรียกขานด้วยความนับถือว่า “พี่โต้ง” เป็นชาวจังหวัดมุกดาหาร หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ดีเท่าไรนัก เขาจึงเลือกที่จะสวมเครื่องแบบนักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เพราะคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเสียสละเพื่อชาติ สามารถสร้างอนาคตและแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้“พ่อแม่ของผมเป็นชาวไร่ชาวนา ในใจผมก็คิดว่า ถ้าไปเรียนมหาวิทยาลัย คงต้องไปกู้เงินเรียน และลำบากพ่อแม่อีก ผมจึงตัดสินใจสมัครเข้าเรียนทหาร เพราะเห็นว่า เป็นโรงเรียนประจำและไม่ต้องมีค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายอะไรมากนัก อีกทั้งในระหว่างเรียน ก็มีเงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยง พ่อแม่ก็ไม่ต้องลำบาก”ภายใต้สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี “ศักดิ์มงคล น้อยทรง” ผ่านการฝึกฝนตามหลักสูตรนักเรียนทหารจนครบถ้วน ก่อนจะขออนุญาตต้นสังกัด ลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส“ผมได้ยินเรื่องราวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 ตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ พอเรียนจบปี 2551 และอยู่ที่สัตหีบอีก 1 ปี ซึ่งตามจริงแล้ว ปีที่กองพันของผมบังคับให้ต้องไปลงพื้นที่คือปี 2554 แต่พอปี 2553 ผมขอลงไปก่อน และเมื่อถึงปี 2554 มีกำหนดกลับ แต่ผมขออยู่ต่ออีกในปี 2555 เพื่อดูแลเพื่อน ๆ คุณครูและนักเรียนซึ่งเป็นปีที่ผมประสบเหตุดังกล่าว”7 โมงเช้าของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ขณะที่ น.อ.ศักดิ์มงคล น้อยทรง และชุดปฏิบัติการ กำลังเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 4 คัน มุ่งไปยังโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้คุณครู ได้มีผู้ก่อความไม่สงบ ซุ่มวางระเบิดข้างถนน จนนำมาสู่การบาดเจ็บและสูญเสีย“ผมถูกสะเก็ดระเบิด ทางด้านซ้าย ทั้งขาและลำตัว” น.อ.ศักดิ์มงคล เล่าย้อนถึงเหตุการณ์ ณ วันนั้นที่เขาไม่มีวันลืมเลือน...หลังจากแพทย์ดูอาการ และต้องตัดสินใจตัดขาข้างซ้ายที่ได้รับผลกระทบหนัก น.อ.ศักดิ์มงคล นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานนับปี โดยได้รับความช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่สังกัด ขณะที่กำลังใจจากคนรอบข้าง ก็เปรียบประหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้พร้อมจะยืนหยัดต่อไป แม้ในสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว“ถ้าเรามีความคิดน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่มีกำลังใจ คนรอบข้างก็จะพลอยไม่สบายใจไปด้วย และในขณะนั้น ผมคบกับแฟนได้ยังไม่ถึงปี ซึ่งหลังจากที่ผมประสบเหตุ เธอก็ไม่เคยทอดทิ้งผม และบอกว่าพร้อมจะรับได้ในสภาพที่ผมเป็น ก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไป”“ผมคิดเสมอว่า ยังดีที่ยังมีชีวิตอยู่ เราแค่สูญเสียอวัยวะ” น.อ.ศักดิ์มงคล เว้นวรรคเล็กน้อย ก่อนจะเล่าถึงความรู้สึกของการได้ปฏิบัติหน้าที่ทหารบนพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี“เราได้ดูแลคุ้มครองชาวบ้านให้เขามีชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัย รวมทั้งรักษาความปลอดภัยให้กับครู ในช่วง 2-3 ปีที่เราอยู่ที่นั่น ครูก็ได้มอบความรู้ให้แก่เด็กได้เยอะ ดังนั้น เราก็ภูมิใจที่ได้เสียสละให้คนอื่นได้รับสิ่งดี ๆ หลายอย่าง ถึงจะเสียขาไป ก็ไม่ไร้ความหมาย เราไม่ได้เสียขาไปฟรี ๆ เพราะยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นต่อผู้อื่น ต่อสังคมไม่น้อยเหมือนกัน”ด้วยสภาพร่างกายที่ขาด้านซ้ายต้องใส่ขาเทียม ส่งผลให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกเช่นเดิม ทหารหนุ่มตัดสินใจลาออกจากราชการทหารและใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านด้วยเงินบำนาญ ขณะที่ในใจลึก ๆ ก็รู้สึกอยู่เรื่อย ๆ ว่าตนเองน่าจะทำอะไรกว่านี้ได้บ้าง และทันทีที่ “โอกาส” จากโครงการ Café Amazon for chance เดินทางมาถึง เขาก็ไม่รีรอที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้โครงการ Café Amazon for chance เป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์มุ่งหวังสร้างโอกาสการทำงานให้กับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้มีงานประจำที่มีรายได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ตลอดจนทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เฉกเช่น “น.อ.ศักดิ์มงคล น้อยทรง” ผู้นี้จากอดีตทหารกล้าผู้ถือปืนปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชน น.อ.ศักดิ์มงคล กลายเป็นหนุ่มบาริสต้า หยิบจับเครื่องชงกาแฟ มอบความสดชื่นหอมกรุ่นจากกาแฟและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูดูแลลูกค้า หลังเคาน์เตอร์คาเฟ่อเมซอน สาขานาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกองทัพเรือ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกลุ่ม ปตท. ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอีกครั้งหนึ่ง ...“โครงการ Café Amazon for chance เขาให้โอกาสผู้พิการทุกรูปแบบน่ะครับ” อดีตทหารกล้า กล่าวถึงโครงการที่เข้ามาพลิกชีวิตของเขา “...ทั้งพิการทางการเคลื่อนไหว ทางการได้ยิน เพราะว่าคนพวกนี้ โอกาสของพวกเขาจะน้อยลง โดยเฉพาะเรื่องการทำงาน โครงการนี้ก็ถือว่าได้ให้โอกาสแก่คนที่ด้อยโอกาส ทำให้มีงานทำ มีรายได้”จากความภาคภูมิใจในฐานะทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ สู่ความภาคภูมิใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งแม้จะมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ดังเดิม แต่ก็สามารถทำงานหาเงินหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัว ซึ่ง น.อ.ศักดิ์มงคล กล่าวย้ำอย่างหนักแน่นไม่ทิ้งลายทหารกล้า ว่าสิ่งนี้คงจะเกิดขึ้นได้ยาก หากไม่มี “โอกาส” จากโครงการ Café Amazon for chance“ผมคิดว่าตรงนี้เป็นการทำบุญอย่างมหาศาลเลยครับ ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อนร่วมชาติด้วยกัน โดยที่ไม่ได้เอาเงินไปแจกเขา แต่สร้างอาชีพให้เขา และสำหรับคนที่ด้อยโอกาส เมื่อเขาได้อาชีพ เขาก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาให้เติบโตขึ้นมาอีก ให้เขามีที่ยืนในสังคม ด้วยความภาคภูมิใจ คือเขาสามารถหาเงินได้ด้วยตัวของเขาเอง เขาก็ภูมิใจ ด้วยภาระร่างกายที่มีอยู่อย่างจำกัด เขาก็สามารถทำงานให้เต็มที่ได้”ในปี 2562 และต้นปี 2563 โครงการ Café Amazon for chance ได้เปิดร้านกาแฟ Café Amazon for chance เป็นจำนวน 8 สาขา สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน, ผู้พิการทางการเรียนรู้, และทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัวแน่นอนว่า ภารกิจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จะยังไม่สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ เพราะ Café Amazon for chance มีแผนที่จะขยายผลไปอีกหลายสาขา เพราะ “โอกาสดี ๆ” คือสิ่งที่ล้ำค่า และมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังเฝ้าคอยจะได้รับ “โอกาส” นั้น