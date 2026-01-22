ศาลญี่ปุ่นสั่ง “จำคุกตลอดชีวิต” ลงโทษมือลอบสังหาร "อดีตนายกฯชินโซ อาเบะ" ลั่นไกระหว่างหาเสียง

เอเอฟพี/รอยเตอร์- เท็ตสึยะ ยามางามิ (Tetsuya Yamagami) วัย 45 ปีมือลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ ระหว่างหาเสียงเมื่อปี 2022 จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกมื่อวานนี้(21 ม.ค)โดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
เอเอฟพีรายงานวันพุธ(21 ม.ค)ว่า ในช่วงเช้าวานนี้(21) ประชาชนญี่ปุ่นต่อคิวเข้าแถวเพื่อรับบัตรเพื่อเข้าสู่ศาลเมืองนาราห้องพิจารณาคดีสะเทือนขวัญที่กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแสดงได้ถึงความสนใจจากสาธารณะแดนอาทิตย์อุทัย
เท็ตสึยะ ยามางามิ (Tetsuya Yamagami) วัย 45 ปีที่ถูกฟ้องฐานฆาตรกรรมและละเมิดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนญี่ปุ่นใล้อาวุธปืนพกลั่นไกสังหารชินโซ อาเบะอดีตผู้นำญี่ปุ่นที่อยูในตำแหน่งนานที่สุดเกิดขึ้นระหว่างอาเบะช่วยลูกพรรคหาเสียงที่เมืองนาราเมื่อกรกฎาคมปี 2022
รอยเตอร์รายงานว่า ในการตัดสินนี้ผู้พิพากษา ชินอิจิทานากะ ( Shinichi Tanaka) กล่าวถึงการลอบสังหารอาเบะว่า เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ พร้อมกล่าวว่า “มันชัดเจนที่การใช้ปืนกลางฝูงชนขนาดใหญ่นั้นอันตรายอย่างสูงและเป็นคดีอุกฉกรรจ์” อ้างอิงจากสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น NHK
อัยการญี่ปุ่นต้องการให้ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยเรียกการลอบสังหารว่าเป็นเหตุอุกฉกรรจ์ที่เลวร้ายที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์หลังสงครามโลก”
แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายจำเลยออกโต้แย้งขอศาลสั่งลงโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปีในเรือนจำแทนโดยอ้างปัญหาครอบครัวเกี่ยวข้องกับโบสถ์แห่งความสามัคคีญี่ปุ่น( Unification Church) ที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ
เอเอฟพีรายงานว่าเมื่อครั้งเปิดการไต่สวนเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว ผู้ต้องหายามางามิสารภาพความผิดเป็นคนยิง แต่ทว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับความผิดในบางความผิด อ้างอิงการรายงานจากสื่อ
ภายใต้ระบบยุติธรรมญี่ปุ่น การไต่สวนทางศาลจะดำเนินต่อถึงแม้จำเลยจะยอมรับสารภาพความผิดแล้วก็ตาม โดยทีมทนายจำเลยของยามางามิกล่าวว่า หลังการไต่สวนพิจารณาแล้วทางทีมทนายจะหารือกับลูกความว่าจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในศาลสูงขั้นต่อไปหรือไม่
ทั้งนี้ในระบบยุติธรรมญี่ปุ่นเมื่อได้รับคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตที่สามารถเปิดโอกาสสำหรับการทำทัณฑ์บนแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในความเป็นจริงมีคนเป็นจำนวนมากที่เสียชีวิตขณะถูกขังในเรือนจำ
รอยเตอร์วิเคราะห์ว่า สำหรับชินโซ อาเบะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเวลานั้นแต่ทว่า เขายังคงเป็นผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงการเมืองแดนอาทิตย์อุทัยและมีความสำคัญในพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยญี่ปุ่น LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล
และในเวลานี้นายกรัฐมนตรีคนปัจุบัน ซานาเอะ ทาคาอิจิ ซึ่งมีเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นำที่วางแผนจะประกาศยุบสภาในวันศุกร์(23)เพื่อเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งความหวังจะใช้ฉันทามติที่ได้รับจากการเลือกตั้งในการเพิ่มงบประมาณการทหารเพื่อสู้กับอิทธิพลจีน
อาเบะยังกลายเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังชนะเลือกตั้งปี 2016 ในสมัยแรกที่มีชัยเหนืออดีตคู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ฮิลลารี คลินตัน และทั้งสองได้ต่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผ่านสนามกอล์ฟในสหรัฐฯและที่ญี่ปุ่น
เอเอฟพีรายงานว่า มือลอบสังหารอาเบะที่ผูกใจเจ็บจากการที่มารดาของเขาบริจาคจำนวนมหาศาลให้แก่โบสถ์แห่งความสามัคคีจนกระทั่งทำให้ครอบครัวต้องล้มละลายและส่งผลทำให้เชื่อว่า นักการเมืองญี่ปุ่นที่ทรงอิทธิพลทั้งหลายช่วยทำให้โบสถ์มีชื่อเสียง
อาเบะเคยขึ้นกล่าวในงานที่จัดโดยโบสถ์บางครั้ง
และส่งผลทำให้ยามางามิคิดไปว่าหากว่า เขาสังหารบุคคลสำคัญเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ เขาอาจทำให้สาธารณะให้ความสนใจต่อโบสถ์แห่งนี้และทำให้สาธารณะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ อ้างอิงจากแถลงการณ์ของอัยการญี่ปุ่นต่อศาลแขวงเมืองนาราเมื่อตุลาคม