เอาไปได้เลย! 'ปูติน' บริจาค $1,000 ล้านสมทบ "บอร์ดสันติภาพ" ของทรัมป์ โดยให้ใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัด

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียเมื่อวันพุธ (21 ม.ค.) ว่า มอสโกพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการ “คณะกรรมการสันติภาพ” (Board of Peace) ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โดยเสนอบริจาคเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์จากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูดินแดนปาเลสไตน์
โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งสภานานาชาติเพื่อบริหารจัดการด้านการเงิน ความมั่นคง และการประสานงานทางการเมืองในกาซาในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส โดยสภานี้จะทำงานร่วมกับคณะบริหารเทคโนแครตของปาเลสไตน์
ทรัมป์ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ หลังจากที่สหรัฐฯ เป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิงเมื่อปีที่แล้ว
ผู้นำรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียสามารถให้เงินสนับสนุนองค์กรนี้ได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ “ในตอนนี้เลย แม้เราจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในการทำงานของคณะกรรมการสันติภาพหรือไม่ก็ตาม” พร้อมอ้างถึง “ความสัมพันธ์พิเศษ” ระหว่างมอสโกกับประชาชนชาวปาเลสไตน์
ปูติน กล่าวเสริมว่า เงินจำนวนนี้อาจนำมาจาก “ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดโดยรัฐบาล (สหรัฐฯ) ชุดก่อน” พร้อมย้ำว่า มอสโก “ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และยังคงให้การสนับสนุนความพยายามใดๆ ที่มุ่งเสริมสร้างเสถียรภาพระหว่างประเทศ”
ปูติน กล่าวขอบคุณทรัมป์สำหรับคำเชิญ แต่ก็บอกว่ามอสโกต้องการเวลาเพิ่มเติมในการศึกษาข้อเสนอ และปรึกษาหารือกับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์
ทรัมป์ ได้เชิญหลายสิบประเทศเข้าร่วมคณะกรรมการดังกล่าว โดยล่าสุดฮังการี โมร็อกโก เวียดนาม คาซัคสถาน และอาร์เจนตินา ได้ตอบรับข้อเสนอแล้ว ประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมคณะกรรมการสามารถเข้าร่วมได้ฟรีเป็นเวลา 3 ปี ส่วนที่นั่งถาวรนั้นจะต้องจ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินเทียบเท่ากับเงินบริจาคที่ ปูติน เสนอ
เมื่อวันอังคาร (20) จีนก็ยืนยันว่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมเช่นกัน แต่ไม่ได้ระบุว่าจะเข้าร่วมหรือไม่
ตามที่วอชิงตันระบุ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรนี้อาจขยายออกไปเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในที่อื่นๆ ของโลกในภายหลัง
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า จากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ทั้งหมดประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์นั้น ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์อยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันพุธ (21) ปูติน กล่าวว่า เงินส่วนที่เหลือที่ถูกอายัดไว้ในสหรัฐฯ อาจถูกนำไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบ เมื่อมอสโกและเคียฟบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
ที่มา: RT