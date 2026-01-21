ก่อการร้าย IS อ้างความรับผิดชอบหลัง "ภัตตาคารจีน" กลางคาบูลเกิดระเบิด สังหาร 7 รวมชาวจีน เจ็บอื้อ

เอเจนซีส์ – กลุ่มก่อการร้าย IS ล่าสุดประกาศอ้างความรับผิดชอบเหตุระเบิดโจมตีภัตตาคารจีนกลางกรุงคาบูลวันจันทร์(19 ม.ค) ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 7 คนรวมพลเมืองจีน 1 ราย และบาดเจ็บกว่าโหล
เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(20 ม.ค)ว่า ในแถลงการณ์ของกลุ่มก่อการร้าย IS ที่รายงานผ่านสำนักข่าวอามัค(Aamaq) คืนดึกวันจันทร์(19)ได้อ้างว่า มือระเบิดฆ่าตัวตายเดินทางเข้าไปในภัตตาคารจีนในกรุงคาบูลที่มักมีพลเมืองจีนมาใช้บริการก่อนที่จะจุดระเบิดเสื้อกั๊กของตัวเอง
ส่งผลให้ปักกิ่งออกแถลงการณ์เตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปอัฟกานิสถานในอนาคตอันใกล้ พร้อมยังเรียกร้องให้ชาวจีนและบริษัทจีนต่างๆที่อยู่ในอัฟกานิสถานก่อนหน้าให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยและอพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง
ในแถลงการณ์ประณามจากกระทรวงต่างประเทศจีนมีใจความว่า “จีนขอประณามอย่างรุนแรงและต่อต้านอย่างแน่วแน่ต่อการก่อการร้ายในทุกรูปแบบและสนับสนุนอัฟกานิสถานและประเทศอื่นๆในภูมิภาคในการเข้าร่วมการต่อสู้ทุกรูปแบบของการกระทำรุนแรงของผู้ก่อการร้าย”
แถลงการณ์ยังเปิดเผยว่า มีพลเมืองจีน 1 คนเสียชีวิตและอีก 5 คนได้รับบาดเจ็บ พร้อมเสริมว่าปักกิ่งเรียกร้องเจ้าหน้าที่อัฟกันใช้ทุกความพยายามในการรักษาการบาดเจ็บ ออกมาตรการเพื่อปกป้องความปลอดภัยพลเมืองจีนและโปรเจกต์ต่างๆ รวมถึงติดตามและลงโทษผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้
โฆษกตำรวจอัฟกานิสถาน คาลิด ซาดราน (Khalid Zadran) แถลงวันจันทร์(20)ว่า เหตุโจมตีเกิดขึ้นที่ภัตตาคารจีนในเขต Shahr-e-Naw ของกรุงคาบูล และเปิดเผยว่ามีพลเมืองจีน 1 คนและพลเมืองอัฟกันอีก 6 คนเสียชีวิต
ซาดรานเปิดเผยว่า ภัตตาคารจีนดังกล่าวมีเจ้าของเป็นชายชาวอัฟกันและพลเมืองจีนและภรรยา
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถานแถลงวันอังคาร(20)ว่า เหตุระเบิดโจมตีภัตตาคารจีนยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน และเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันสาเหตุการระเบิดอย่างเป็นทางการ
การออกมาอ้างความรับผิดชอบของ IS นี้ถูกแชร์อย่างกว้างขวางต่อบรรดาผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย รวมไปถึงการประกาศคุกคามต่อพลเมืองจีนในอัฟกานิวถานโดยเชื่อมโยงการโจมตีต่อการปฎิบัติมุสลิมอุยกูร์ของรัฐบาลปักกิ่ง
ในขณะที่เกือบทุกประเทศได้ถอนตัวออกไปจากอัฟกานิสถานหลังกองกำลังสหรัฐฯและนาโตถอนกำลังกลับประเทศเมื่อปี 2021 และตอลีบานกลับมาปกครองอีกครั้ง แต่จีนยังคงปรากฎตัวอย่างแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจภายในอัฟกานิสถาน อย่างไรก็ตามปักกิ่งมาจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้รับรองรัฐบาลตอลีบานของอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการ
มูฮัมหมัด ยู อัลลาห์ นีมาติ (Muhammad u Allah Nemati) ที่เปิดร้านตั้งตรงข้ามกับภัตตาคารอาหารจีนที่เกิดเหตุและเป็นประจักษ์พยานการระเบิดในวันจันทร์(20)แสดงความเห็นว่า “ เมื่อเกิดระเบิดทำให้ผมตกจากเก้าอี้ ผมเห็นคนตายและบาดเจ็บจำนวนมาก”
องค์การสาธารณะกุศล EMERGENCY ของอิตาลีที่เปิดศูนย์ผ่าตัดใกล้ที่เกิดเหตุแถลงว่า ได้รับตัวเหยื่อจากเหตุระเบิดไม่นานหลังจากนั้น
บาชีร์ คาลิล (Bashir Khalil) แพทย์ประจำโรงพยาบาลเปิดเผยวันอังคาร(20)ว่า พวกเขาได้รับร่างผู้เสียชีวิต 7 คนและผู้บาดเจ็บอีก 14 คนที่ 1 ในนั้นอยู่ในขั้นวิกฤต
ภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์ Tolo News แสดงให้เห็นประชาชนกำลังวิ่งไปตามถนนขณะที่ควันและฝุ่นพวยพุ่งจากจุดที่เกิดเหตุ