ส่อแววเผชิญหน้า!จีน-ตอลิบานโวยแหลก หลังทรัมป์อยากยึดคืนฐานทัพในอัฟกัน

จีนและตอลิบานประณามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯด้วยความเดือดดาลเมื่อวันอาทิตย์(21ก.ย.) ต่อถ้อยแถลงเมื่อเร็วๆนี้ของเขาเกี่ยวกับความต้องการทวงคืนการควบคุมฐานทัพอากาศบากรัมของอัฟกานิสถาน ที่ถูกอเมริกาปล่อยทิ้งไว้ท่ามกลางการถอนตัวด้วยความโกลาหลออกจากประเทศแห่งนี้เมื่อปี 2021
ทรัมป์กล่าวอ้างว่าเขาอยู่ระหว่างพูดคุยกับพวกผู้นำอัฟกานิสถานในประเด็นนี้ โดยอ้างว่าวอชิงตันมีความต้องการฐานทัพแห่งนี้ สืบเนื่องจากมันตั้งอยู่ไม่ไกลจากโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์สำคัญๆบางแห่งของจีน
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน "จีนเคารพเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอัฟกานิสถาน อนาคตของอัฟกานิสถานควรขึ้นอยู่กับประชาชนชาวอัฟกัน เราไม่สนับสนุนการโหมกระพือความตึงเครียดและการเผชิญหน้าในภูมิภาค"
หนึ่งวันก่อนหน้านี้ ซาคีร์ จาลาลีย์ ผู้แทนทูตรายหนึ่งประจำกระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถาน บอกว่าประเทศของเขาจะปฏิเสธการกลับเข้ามาของกำลังพลสหรัฐฯ เขาชี้ว่าคาบูลและวอชิงตันควรเสาะหาความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจภายใต้ความเคารพกันและกัน "โดยปราศจากการที่สหรัฐฯคงกำลังทหารในพื้นที่ไหนๆของอัฟกานิสถาน"
ฐานทัพที่สร้างโดยสหภาพโซเวียตแห่งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถานที่บริหารงานโดยตอลิบาน หลังจากสหรัฐฯถอนตัวด้วยความโกลาหลออกจากประเทศแห่งนี้ในปี 2021 สิ้นสุดการปรากฏตัวในอัฟกานิสถานที่ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ทรัมป์เรียกการถอนตัวด้วยความปั่นป่วนดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ว่าเป็นสิ่งที่น่า "อับอาย"
ทรัมป์ กล่าวอ้างด้วยว่าจีนกำลังใช้ฐานทัพแห่งนี้ โดยไม่ได้ให้หลักฐานใดๆยืนยัน ในขณะที่อัฟกานิสถานปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว
แม้ทางอาร์ทีนิวส์รายงานว่าจีนและตอลิบานโวยวายต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวของทรัมป์ แต่สื่อตะวันตกอย่างสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานอ้างเจ้าหน้าที่กลาโหมรายหนึ่งในรัฐบาลอัฟกานิสถาน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าข้อตกลงหนึ่งๆเกี่ยวกับฐานทัพอากาศ"บากรัม" นั้นมีความเป็นไปได้ หลังผู้นำสหรัฐฯขู่ลงโทษอัฟกานิสถาน แต่ไม่ระบุอย่างเจาะจง ถ้าวอชิงตันไม่ได้รับฐานทัพแห่งนี้คืนกลับมา 4 ปีหลังจากมันถูกปล่อยทิ้งไว้โดยทหารสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์(21ก.ย.) ฟาชิฮุดดิน ไฟตรัต เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถาน ออกมากล่าวว่า "มีบางคน" ต้องการทวงคืนฐานทัพผ่านข้อตกลงทางการเมือง เมื่อเร็วๆนี้บางคนบอกว่าพวกเขาเข้าสู่การเจรจากับอัฟกานิสถานเพื่อทวงคืนฐานทัพอากาศบากรัม ข้อตกลงเกี่ยวกับผืนแผ่นดินของอัฟกานิสถาน แม้แต่ตารางนิ้วเดียว มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เราไม่ต้องการมัน"
อนึ่ง บากรัม เป็นฐานทัพอากาศใหญ่ที่สุดในอัฟกานิสถาน ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงคาบูล และเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการต่างๆของสหรัฐฯในการทำสงครามกับตอลิบานที่ลากยาวนานกว่า 20 ปี
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์/เอเอฟพี)