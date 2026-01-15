ไม่กลัว! เตหะรานเตือนล็อกเป้าตอบโต้ใส่ฐานทัพมะกันในตอ.กลาง เมินคำขู่ทรัมป์ แถมประกาศเร่งรัดขั้นตอนเพื่อลงโทษผู้ประท้วง

เตหะรานเรียกร้องพันธมิตรสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ปรามวอชิงตันไม่ให้โจมตีอิหร่าน เพื่อป้องกันฐานทัพอเมริกันในภูมิภาคนี้จากการถูกโจมตีโต้กลับ ไม่เพียงเท่านั้น ทางการอิหร่านยังท้าทายคำขู่ของทรัมป์โดยประกาศเร่งดำเนินคดีผู้ประท้วงที่ถูกจับกุม ขณะที่อิสราเอลประเมินว่า ทรัมป์ตัดสินใจแล้วว่า จะแทรกแซง แต่ขอบเขตและกำหนดเวลายังไม่ชัดเจน ด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชนเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากการประท้วงในอิหร่านพุ่งเป็นเกือบ 2,600 คน
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันพุธ (14 ม.ค.) ว่า เตหะรานแจ้งพันธมิตรของอเมริกาในตะวันออกกลาง ตั้งแต่ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) จนถึงตุรกีว่า ฐานทัพอเมริกันในประเทศเหล่านั้นอาจถูกโจมตี หากวอชิงตันเล่นงานใส่อิหร่านก่อน
เจ้าหน้าที่คนเดิมเสริมว่า ขณะนี้ การติดต่อระหว่างอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กับสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ถูกระงับแล้ว สะท้อนความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสองประเทศ
สำนักข่าวของทางการเตหะรานยังรายงานว่า อารักชีบอกกับ ชัยค์ อับดุลเลาะห์ บิน ไซเอด รัฐมนตรีต่างประเทศยูเออีว่า อิหร่านมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงจากการแทรกแซงของต่างชาติ
ในอีกด้านหนึ่ง รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอล ระบุว่า เมื่อคืนวันอังคาร (13) คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโอกาสที่ระบอบปกครองในอิหร่านอาจล่มหรือถูกอเมริกาเข้าแทรกแซงทางทหาร
ขณะที่ในกรุงวอชิงตัน วันเดียวกันนั้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับฝ่ายข่าวของเครือข่ายทีวีซีบีเอส (ซีบีเอส นิวส์) ว่า อเมริกาจะดำเนินมาตรการขั้นรุนแรงมาก หากอิหร่านทำการประหารชีวิตผู้ประท้วง พร้อมกันนั้นเขาเรียกร้องให้ชาวอิหร่านทำการประท้วงต่อไปและล้มล้างสถาบันการปกครองในอิหร่าน ก่อนสำทับว่า “ความช่วยเหลือกำลังจะไปถึง” โดยไม่ให้รายละเอียดใดๆ อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้เขาย้ำว่า การปฏิบัติการทางทหารเป็นหนึ่งในตัวเลือกซึ่งสหรัฐฯจะใช้ในการลงโทษเตหะรานจากการปราบปรามผู้ประท้วง
ก่อนหน้านั้น เมื่อวันจันทร์ (12) ทรัมป์ได้ประกาศเก็บภาษีศุลกากร 25% จากสินค้าของพวกประเทศที่ยังคงทำธุรกิจกับอิหร่าน โดยที่ทำเนียบขาวชี้ว่านี่คือมาตรการตอบโต้เตหะรานอย่างแรกๆ ที่ทรัมป์ประกาศใช้
เกี่ยวกับจำนวนผู้ประท้วงในอิหร่านที่เสียชีวิตนั้น ยังไม่มีการแถลงตัวเลขอย่างเป็นทางการใดๆ HRANA กลุ่มสิทธิมนุษยชนที่มีฐานอยู่ในอเมริกา อ้างว่า ตามตัวเลขที่ตนเองรวบรวมและมีการยืนยันนั้น ล่าสุดมีผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้ว 2,403 คน ส่วนทางผู้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านนั้นเสียชีวิต 147 คน ทางด้านรอยเตอร์รายงานข่าวสั้นๆ จากดูไบในวันอังคาร (13) โดยอ้างเจ้าหน้าที่อิหร่านผู้หนึ่งซึ่งไม่มีการระบุชื่อ กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 2,000 คน ขณะที่โฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวในการแถลงข่าวที่เจนีวาวันเดียวกันว่า จากการรวบรวมของทางสำนักงานเองโดยอาศัยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ผู้เสียชีวิตมีจำนวนหลายร้อยคน
ทางด้านคณะทูตอิหร่านในสหประชาชาติ ออกคำแถลงเผยแพร่บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า ความฝันและนโยบายของอเมริกาที่ดำเนินกับอิหร่านโดยอิงอยู่กับการมุ่งเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองด้วยการแซงก์ชัน ข่มขู่ ยั่วยุให้เกิดความไม่สงบนั้น เป็นข้ออ้างสำหรับใช้เพื่อการแทรกแซงทางทหาร แต่ก็จะประสบความล้มเหลวเหมือนเดิม
ทางการอิหร่านกล่าวหาอเมริกาและอิสราเอลยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ และโทษว่า เหตุการณ์รุนแรงเกิดจากประชาชนที่ถูกระบุเป็นผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตีกองกำลังความมั่นคง มัสยิด และทรัพย์สินสาธารณะ
ขณะเดียวกัน โกลัมฮอสเซน โมห์เซนี เอเจอี ผู้นำฝ่ายตุลาการของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันพุธระหว่างเดินทางไปยังเรือนจำในเตหะรานที่กักขังผู้ประท้วงว่า จำเป็นต้อ
งเร่งการพิจารณาคดีและลงโทษ “ผู้ที่ตัดหัวหรือเผาประชาชน” เพื่อให้มั่นใจว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก และการพิจารณาคดีจะจัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ
ทั้งนี้ HRANA อ้างว่า มีผู้ประท้วงถูกจับกุมจนถึงขณะนี้ 18,137 คน
วันอังคาร กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์เป็นภาษาฟาร์ซี (คำเรียกภาษาอิหร่านอย่างเป็นทางการ) ว่า เออร์ฟาน โซลตานี ผู้ประท้วงวัย 26 ปี ถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งจะดำเนินการในวันพุธ และเสริมว่า เออร์ฟานจะถือเป็นผู้ประท้วงคนแรกที่ถูกลงโทษประหาร แต่จะไม่ใช่คนสุดท้าย
ในส่วนประเทศทางยุโรปส่งสัญญาณความไม่พอใจการปราบปรามผู้ประท้วงของอิหร่านเช่นเดียวกัน โดยฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร และอีกหลายชาติ รวมถึงสหภาพยุโรป (อียู) ได้เรียกเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบ
อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในอิหร่านน่าตกใจมาก
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)