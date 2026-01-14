เลิกฝันหวาน! 'คิม โยจอง' ชี้เกาหลีใต้หวังฟื้นความสัมพันธ์คือ 'ภาพลวงตา' ที่ไม่มีวันเป็นจริง

คิม โยจอง น้องสาวของผู้นำคิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ ระบุเมื่อวันอังคาร (13 ม.ค.) ว่า ความมุ่งหวังของเกาหลีใต้ที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัฐโสมแดงนั้นเป็นเพียง 'ภาพลวงตา' ที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ ตามรายงานของสำนักข่าว KCNA
น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของ คิม ซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงรองผู้อำนวยการคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ วิพากษ์วิจารณ์คำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อวันอังคาร (13) ที่ว่า โซลเห็นโอกาสที่จะกลับมาเจรจากับเปียงยางอีกครั้งจากปฏิกิริยาของ คิม โยจอง ต่อกรณีโดรนรุกล้ำน่านฟ้า
"โดยสรุป ความคาดหวังของพวกเขาผิดพลาดไปแล้ว" คิม โยจอง กล่าวตามที่ KCNA รายงาน
"ส่วนความฝันลมๆ แล้งๆ ต่างๆ ของโซลที่เรียกว่าการซ่อมแซมความสัมพันธ์ (เหนือ-ใต้) นั้น ก็ไม่มีวันเป็นจริงได้" คิม กล่าว
เจ้าหน้าที่กระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ซึ่งดูแลความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า คิม โยจอง ดูเหมือนจะลดระดับคำแถลงของเธอเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่เธอเรียกร้องให้โซลสอบสวนกรณีโดรนบินรุกล้ำน่านฟ้าเกาหลีเหนือ
คิม โยจอง กล่าวในคำแถลงที่เผยแพร่เมื่อคืนวันอังคาร (13) ว่า เกาหลีใต้ได้ "ก่อการยั่วยุอย่างร้ายแรงโดยละเมิดอธิปไตยของเกาหลีเหนือ" ซึ่งเป็นการตอกย้ำคำวิจารณ์ก่อนหน้านี้ของเธอเกี่ยวกับโดรน ตามรายงานของ KCNA
เธอกล่าวว่า "ฉันขอย้ำอีกครั้งแก่พวกอันธพาลของรัฐศัตรู" พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้ขอโทษ และให้คำมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
รัฐบาลของประธานาธิบดี อี แจมยอง แห่งเกาหลีใต้ พยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเปียงยาง แต่จนถึงขณะนี้ความพยายามดังกล่าวยังถูกโสมแดงปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย
