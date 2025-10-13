'จีน' ประกาศพร้อมยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับเกาหลีเหนือ

จีนประกาศพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในกิจการทั้งระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ตามรายงานจากสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือวานนี้ (12 ต.ค.)
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวในจดหมายถึง คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (9) โดยเสริมว่านี่เป็นการตอบข้อความอวยพรของ คิม ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
สี ระบุด้วยว่า จีนและเกาหลีเหนือถือเป็น "เพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดี" มีโชคชะตาร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมิตรภาพนี้กำลังแข็งแกร่งขึ้น
เนื้อความในจดหมายยังบอกด้วยว่า ผู้นำทั้งสองได้จัดเตรียม "พิมพ์เขียว" สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ในการประชุมระหว่างการเยือนจีนของ คิม ในเดือน ก.ย.
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียและเกาหลีเหนือได้จัดการประชุมกที่กรุงเปียงยางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (11) โดย KCNA ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายมีความกังวลร่วมกัน
KCNA ระบุด้วยว่า ทั้งสองประเทศยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยประเด็นต่างๆ ร่วมกัน โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้แทนรัฐบาลต่างชาติที่ไปเยือนเปียงยางเพื่อเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 80 ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ
ที่มา: รอยเตอร์