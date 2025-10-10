xs
เกาหลีเหนือจัดงานเฉลิมฉลองก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือครบรอบ 80 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

เกาหลีเหนือจัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือครบรอบ 80 ปี ในวันนี้ (10 ต.ค.) โดยมีตัวแทนจากประเทศพันธมิตรร่วมงาน เช่น นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงของจีน,นายดมิตรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย,ประธานาธิบดีทองลุน สีสุลิด ของลาว และนายโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมมิวนิสต์เวียดนาม

ในโอกาสนี้ นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ กล่าวสุนทรพจน์ที่พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งพรรคในกรุงเปียงยาง ยกย่องผลงานของพรรคแรงงาน พรรครัฐบาลเกาหลีเหนือในการบริหารประเทศตลอด 80 ปีที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ในฐานะสมาชิกของประเทศที่ปกครองตามระบอบสังคมนิยม แม้ว่าเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับกระแสกดดันทางการเมืองและการทหารจากคู่ปรปักษ์ เช่น สหรัฐฯ