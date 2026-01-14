อัยการเกาหลีใต้ขอศาลสั่ง 'ประหารชีวิต' อดีตปธน. 'ยุน ซอกยอล' เซ่นปมใช้กฎอัยการศึก

อัยการพิเศษเกาหลีใต้ร้องขอให้ศาลลงโทษประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล วานนี้ (13 ม.ค.) ในความผิดฐานเป็นผู้บงการก่อจลาจลจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกชั่วคราวเมื่อเดือน ธ.ค. ปี 2024
ทั้งนี้ เกาหลีใต้ไม่ได้ดำเนินการประหารชีวิตมาเกือบ 3 ทศวรรษแล้ว
ในการแถลงปิดคดีที่ศาลแขวงกลางกรุงโซล อัยการระบุว่า พนักงานสอบสวนยืนยันถึงการมีอยู่ของแผนการหนึ่งซึ่งกำกับโดย ยุน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คิม ยอง-ฮยุน ย้อนกลับไปถึงเดือน ต.ค. ปี 2023 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอำนาจของ ยุน ไว้
"ยุน...อ้างว่าได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกฉุกเฉินเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเสรีนิยม แต่กฎอัยการศึกฉุกเฉินที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายของเขาได้บ่อนทำลายการทำงานของรัฐสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง...ทำลายระเบียบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเสรีนิยมอย่างแท้จริง" อัยการกล่าวในการแถลงปิดคดี
"จำเลยยังไม่ได้สำนึกผิดอย่างจริงใจต่ออาชญากรรม...หรือขอโทษประชาชนอย่างเหมาะสม"
ยุน ส่ายหัว และดูเหมือนจะหัวเราะเบาๆ เมื่อได้ยินคำขอลงโทษ ขณะที่ผู้สนับสนุนเขาบางคนในศาลก็หัวเราะหรือแม้กระทั่งสบถคำหยาบออกมา ทำให้ผู้พิพากษาต้องสั่งให้ทุกคนสงบสติอารมณ์
แม้ความพยายามที่ล้มเหลวในการประกาศใช้กฎอัยการศึกจะกินเวลาเพียงประมาณ 6 ชั่วโมง ทว่าก็สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สำคัญของสหรัฐฯ และได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในประเทศประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่สุดในเอเชียมาอย่างยาวนาน
ยุน วัย 65 ปี ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยสำนักข่าวยอนฮัปรายงานคำกล่าวของเขาว่า เขาประกาศกฎอัยการศึกเพื่อป้องกัน "ความชั่วร้ายที่จะทำลายชาติ"
ยุน อ้างว่า การประกาศกฎอัยการศึกอยู่ในอำนาจของเขาในฐานะประธานาธิบดี และการกระทำดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลจากพรรคฝ่ายค้าน
ศาลเกาหลีใต้มีกำหนดอ่านคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 19 ก.พ.
คำพิพากษาที่อัยการเรียกร้องนั้นไม่ได้ถูกบังคับใช้เสมอไปในศาลเกาหลีใต้ คดีก่อนหน้านี้ในปี 1995-1996 เมื่ออดีตประธานาธิบดี ชุน ดู-ฮวาน และ โร แท-วู ถูกกล่าวหาว่าก่อการกบฏ อัยการก็เคยเรียกร้องโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตสำหรับ ชุน และ โร ตามลำดับ
ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต ชุน และจำคุก 22 ปีครึ่งสำหรับ โร ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะแก้ไขคำพิพากษาเป็นจำคุกตลอดชีวิตสำหรับ ชุน และจำคุก 17 ปีสำหรับ โร ทั้งคู่ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีหลังจากถูกจำคุกประมาณ 2 ปี
เกาหลีใต้เคยตัดสินประหารชีวิตครั้งล่าสุดในปี 2016 ทว่าไม่ได้ประหารชีวิตใครเลยนับตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมา
สำนักงานของประธานาธิบดี อี แจมยอง ซึ่งได้รับเลือกตั้งหลังจาก ยุน ถูกขับออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว ระบุในคำแถลงว่า "เชื่อว่าศาลจะตัดสินตามกฎหมาย หลักการ และมาตรฐานของสาธารณชน"
ที่มา: รอยเตอร์