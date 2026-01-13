กัมพูชาร้อนรุ่ม!เร่งเร้าอีกรอบขอถกเจบีซีกลางหรือปลายเดือนนี้ หลังไทยบอกไม่ว่างติดเลือกตั้ง

กัมพูชาจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆทางดินแดนใดๆอันเป็นผลจากการใช้กำลัง ความเคลื่อนไหวแสดงท่าทีแข็งกร้าว แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณเร่งเร้าอยากเจรจาคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Commission: JBC) โดยเร็ว หลังจากไทยเลื่อนการเจรจาออกไป เนื่องจากติดเลือกตั้ง
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าการเจรจาคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมจีบีซี ที่กำหนดไว้ในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ที่เมืองเสียมราฐ ถูกเลื่อนออกไปโดยฝ่ายไทย อ้างอิงเหตุผลด้านกระบวนการ กระตุ้นให้ทางกัมพูชายื่นบันทึกทางวาจาในวันที่ 5 มกราคม ร้องขอเปลี่ยนกำหนดการการประชุมมาเป็นสัปดาห์ที่ 2 หรือสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคมแทน
แม้ส่งสัญญาณอยากเจรจาโดยเร็ว แต่ทาง เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาล ประกาศกร้าวว่า กัมพูชา จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดินแดนใดๆอันเป็นผลจากการใช้กำลัง หลังไทยเลื่อนประชุมจีบีซีออกไป พร้อมกล่าวหาไทยยังคงเดินหน้าสร้างบังเกอร์และป้อมปราการต่างๆในดินแดนกัมพูชา
รายงานข่าวของขแมร์ไทม์สระบุว่า ตามหลังการหยุดยิงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม กัมพูชาเสาะแสวงหาสันติภาพและทางออกในข้อพิพาทด้านชายแดนกับไทย ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวเห็นพ้องต้องกัน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(จีบีซี) นัดพิเศษครั้งที่ 3 ซึ่งอำนวยความสะดวกโดยสหรัฐฯ จีนและมาลเซีย
ขแมร์ไทม์ส กล่าวอ้างว่าเมื่อวันจันทร์(12มี.ค.) กระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่ากำลังหาทางประชุมเจบีซี อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อจัดการประเด็นตึงเครียดชายแดนกับกัมพูชา และระบุจุดยืนของกรุงเทพฯคือ ประเด็นนี้ต้องคลี่คลายผ่านกลไกทวิภาคีและยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อข้อตกลงหยุดยิง
สื่อกัมพูชาแห่งนี้อ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทย ระบุด้วยว่า ไทย มุ่งมั่นต่อการสำรวจเพื่อปักปันเขตแดนร่วมกันและกระบวนการกำหนดเขตแดน พร้อมให้คำนิยามเจบีซี ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับคี่คลายประเด็นปัญหาทางกฎหมายและทางเทคนิคอันเกี่ยวกับชายแดน และเน้นว่าการพูดคุยหารือใดๆควรดำเนินการภายใต้บรรยากาศที่สงบ ปราศจากการเผชิญหน้าและบนพื้นฐานของการไว้วางใจกันและกัน
อย่างไรก็ตามในเรื่องของความพร้อมกลับสู่การประชุมเจบีซี ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าไทยต้องเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆภายในเสียก่อน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ตามหลังศึกเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ ไทยบอกว่าจะเสนออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวันเวลาและวาระของการประชุมไปยังกัมพูชา เมื่อกระบวนการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส
ขแมร์ไทม์ส รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยยังปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่า กองกำลังไทยยึดดินแดนหรือปฏิบัติการทางทหารหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ โดยยืนยันว่าทหารไทยยังคงอยู่ในฐานที่มั่นที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน ส่วนหนึ่งในมาตรการลดความตึงเครียดที่เห็นพ้องต้องกัน
อนึ่งในข้อ 2 ของถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์(12ม.ค.) ระบุว่าการคงกำลังทหารที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน ภายหลังการหยุดยิงเป็นไปตามข้อ 2 ของถ้อยแถลงร่วมฯ ซึ่งเป็นมาตรการลดความตึงเครียดที่ได้ตกลงร่วมกัน และไม่อาจตีความได้ว่าเป็นการยึดครองดินแดน ฝ่ายไทยจึงขอปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลของกัมพูชาว่าไทยผนวกดินแดนกัมพูชาโดยมิชอบ และเรียกร้องให้กัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าว ที่บ่อนทำลายบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาโดยสันติโดยทันที
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/mgronline)