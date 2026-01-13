ทรัมป์ฉุน! ขู่ตัดสิทธิ์ ‘เอ็กซอนโมบิล’ เข้าร่วม หลังกล้าบอกว่าเวเนซุเอลายังไม่น่าลงทุน สั่นสะเทือนแผนสูบ‘น้ำมัน’ราคาถูก

ทรัมป์ฉุนเอ็กซอนโมบิล ขู่ขวางไม่ให้เข้าลงทุนในเวเนซุเอลา หลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซีอีโอบริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุดของอเมริกาและของโลกแห่งนี้ บอกตรงๆว่าสภาพปัจจุบันของเวเนซุเอลาไม่สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้
ดาร์เรน วูดส์ ซีอีโอเอ็กซอนโมบิล กล่าวระหว่างการประชุมในทำเนียบขาวระหว่างผู้บริหารบริษัทน้ำมันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันศุกร์ (9 ม.ค.) ว่า เวเนซุเอลาต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายก่อนจึงจะสามารถเป็นเป้าหมายการลงทุนที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ ทรัมป์ป่าวร้องเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่า พวกบริษัทน้ำมันของอเมริกายินดีกระตือรือร้นที่จะเข้าไปลงทุนในเวเนซุเอลา และตัวเขาก็ผลักดันให้บริษัทเหล่านี้อัดฉีดเงินทุน 100,000 ล้านดอลลาร์เข้าไป เพื่อฟื้นอุตสาหกรรมน้ำมันในเวเนซุเอลา ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นของวูดส์ จึงเป็นการบ่อนทำลายแผนการหาทางสูบน้ำมันราคาถูกจากประเทศละตินอเมริกาแห่งนี้อย่างรุนแรง รวมทั้งทำลายความหวังของทำเนียบขาวในการสร้างโมเมนตัมขึ้นมาให้คึกคัก จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารบริษัทน้ำมันชั้นนำเหล่านี้
ในวันอาทิตย์ (11) ทรัมป์กล่าวกับพวกผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่ง “แอร์ฟอร์ซ วัน” เพื่อเดินทางจากรีสอร์ตส่วนตัวของเขาในฟลอริดากลับสู่วอชิงตัน ว่า เขาไม่ชอบคำตอบของเอ็กซอน และอาจตัดบริษัทแห่งนี้ออกจากแผนการลงทุนในเวเนซุเอลา
เอ็กซอนโมบิล, โคโนโคฟิลลิปส์ และเชฟรอน เป็น 3 ผู้ผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดของอเมริกา และเป็นหุ้นส่วนสำคัญของพีดีวีเอสเอ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันของเวเนซุเอลา มายาวนานหลายทศวรรษ
ทว่า รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ ผู้ล่วงลับ ได้โอนอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลาเป็นของรัฐระหว่างปี 2004-2007 มีเพียงเชฟรอนเท่านั้น ยังคงตัดสินใจดำเนินงานต่อไป และเป็นหุ้นส่วนกับพีดีวีเอสเอมาโดยตลอด ขณะที่โคโนโคฟิลลิปส์และเอ็กซอนได้ถอนตัวจากเวเนซุเอลา และยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการหลังจากนั้นไม่นาน
ปัจจุบัน เวเนซุเอลาติดหนี้โคโนโคฟิลลิปส์และเอ็กซอนรวมกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์จากกรณีการโอนอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นของรัฐ
วูดส์กล่าวกับทรัมป์เมื่อวันศุกร์ว่า จากการดำเนินงานในเวเนซุเอลาที่ผ่านมา เอ็กซอนได้ถูกยึดทรัพย์สินในประเทศนี้ถึง 2 ครั้งแล้ว ดังนั้น หากจะกลับเข้าไปลงทุนรอบที่ 3 บริษัทต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และต้องการการคุ้มครองการลงทุนระยะยาว รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายไฮโดรคาร์บอนในเวเนซุเอลา
เขาสำทับว่า เมื่อพิจารณาจากมุมมองเกี่ยวกับกรอบและโครงสร้างกฎหมายและธุรกิจปัจจุบัน เวเนซุเอลาคือประเทศที่ไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้
ทางด้านไรอัน แลนซ์ ซีอีโอโคโนโคฟิลลิปส์ กล่าวกับทรัมป์ว่า ปัจจุบันบริษัทมีฐานะเป็นเจ้าหนี้เอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลา และเรียกร้องการปรับโครงสร้างหนี้และระบบพลังงานทั้งหมดในประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมถึงพีดีวีเอสเอ
ทรัมป์ตอบว่า โคโนโคฟิลลิปส์จะได้เงินคืนจำนวนมาก แต่อเมริกาจะเริ่มต้นจากปัจจุบัน และไม่กลับไปสนใจความสูญเสียในอดีตที่เกิดจากข้อผิดพลาดของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ เอง
ผู้นำสหรัฐฯ สำทับว่า คณะบริหารของเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า บริษัทใดจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำธุรกิจในเวเนซุเอลา
นอกจากนั้นเมื่อวันเสาร์ (10 ม.ค.) ทรัมป์ยังลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามศาลหรือเจ้าหนี้ยึดรายได้จากการขายน้ำมันของเวเนซุเอลาที่ฝากไว้ในบัญชีของกระทรวงคลังสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ยังคุยว่า คณะบริหารได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก เดลซี โรดริเกซ ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลา รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะพบหารือกับผู้นำชั่วคราวของเวเนซุเอลาผู้นี้
การแสดงความคิดเห็นนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา อเมริกาส่งกองกำลังพิเศษบุกจับตัวประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร กลางเมืองหลวงของเวเนซุเอลา เพื่อนำตัวไปรับการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดในนิวยอร์ก
ทรัมป์ยังยืนยันการกล่าวอ้างของเขาที่ว่า ขณะนี้อเมริกาเป็นผู้ควบคุมเวเนซุเอลาในทางพฤตินัยจากการปิดล้อมการส่งออกน้ำมันทางทะเลของประเทศนี้
ด้านโรดริเกซที่แม้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของมาดูโร ส่งสัญญาณว่า พร้อมร่วมมือกับอเมริกาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของทรัมป์ในการเข้าถึงน้ำมันของเวเนซุเอลา
อนึ่ง หลังเด็ดปีกมาดูโรสำเร็จ ทรัมป์เริ่มเบนเป้าหมายไปยังประเทศอื่นๆ โดยเมื่อวันอาทิตย์เขาเรียกร้องให้คิวบาทำข้อตกลงโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นอาจถูกปิดกั้นทั้งน้ำมันและเส้นทางเงิน
วอชิงตันใช้มาตรการแซงก์ชันทางเศรษฐกิจต่อคิวบา ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของมาดูโร มานานหลายทศวรรษ
ทรัมป์โพสต์ว่า จะไม่มีน้ำมันหรือเงินส่งไปยังคิวบาอีกต่อไป และเสริมว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คิวบาอยู่รอดได้โดยอาศัยน้ำมันและเงินจำนวนมากจากเวเนซุเอลา โดยแลกกับ “บริการรักษาความปลอดภัย” สำหรับสองผู้นำเผด็จการของการากัสอย่าง ฮูโก ชาเวซ และต่อมาก็คือ มาดูโร ก่อนสำทับว่า เจ้าหน้าที่อารักขามาดูโรที่เป็นชาวคิวบาส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการโจมตีของอเมริการะหว่างปฏิบัติการบุกจับมาดูโรเมื่อต้นเดือน
อย่างไรก็ดี ทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่า ข้อตกลงที่กดดันให้คิวบาทำคืออะไร
สัปดาห์ที่แล้ว ประมุขทำเนียบขาวผู้นี้บอกว่า คิวบากำลังจะล่มสลายจากวิกฤตเศรษฐกิจ และคงรอดยากถ้าไม่ได้รับการอุดหนุนน้ำมันจำนวนมากจากเวเนซุเอลา
อย่างไรก็ดี ทางด้านประธานาธิบดีมิเกล ดิแอซ-คาเนล ของคิวบา โพสต์บนเอ็กซ์ว่า คนคิวบาพร้อมปกป้องประเทศจนเลือดหยดสุดท้าย และย้ำว่า คิวบาเป็นประเทศเอกราชที่ไม่มีใครมาบงการได้
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)