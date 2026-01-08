ปล้นกันเห็นๆ!สหรัฐฯเริ่มทำการตลาดน้ำมันเวเนฯ ควบคุมการขาย-รายได้ไม่มีกำหนดสิ้นสุด

สหรัฐฯจำเป็นต้องควบคุมการขายและรายได้จากน้ำมันของเวเนซุเอลาแบบไม่มีกำหนด เพื่อรักษาเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจและฟื้นฟูภาคพลังงานของประเทศแห่งนี้ ตามคำกล่าวอ้างของ คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานของอเมริกาในวันพุธ(7ม.ค.)
ความเห็นดังกล่าวสะท้อนว่าน้ำมันดิบมีความสำคัญยิ่งต่อยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเวเนซุเลอา หลังจากกองกำลังสหัฐฯโค่นล้ม นิโคลัส มาดูโร ผู้นำของประเทศแห่งนี้ ในปฏิบัติการจู่โจมกรุงการากัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
"เราต้องการใช้ประโยชน์และควบคุมการขายน้ำมันเหล่านั้น เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นในเวเนซุเอลา" ไรท์กล่าว ณ เวทีสัมมนาทางพลังงานหนึ่งในไมอามี พร้อมบอกต่อว่ารายได้จะถูกนำไปใช้รักษาเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจเวเนซุเอลา และท้ายที่สุดคือจ่ายคืน เอ็กซอนโมบิลและโคโนโคฟิลลิปส์ ต่อการที่พวกเขาต้องสูญเสียทรัพย์สินไป จากการถูกยึดเป็นของรัฐโดยอดีตประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ เมื่อ 2 ทศวรรษที่แล้ว
เวเนซุเอลา ชาติสมาชิกโอเปก เป็นประเทศที่มีแหล่งสำรองน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่ป้อนอุปทานเข้าสู่ตลาดโลกเพียงราวๆ 1% สืบเนื่องจากขาดการลงทุนมาหลายทศวรรษ ที่กัดกร่อนการผลิต
ไรท์ เผยว่าสหรัฐฯจะทำการตลาดน้ำมันเวเนซุเอลาที่กักเก็บไว้ล็อตแรกๆ และจากนั้นก็จะขายการผลิตในอนาคต ในนั้นรวมถึงขายไปยังโรงกลั่นต่างๆของอเมริกาที่มีเครื่องมือเครื่องมือพิเศษสำหรับแปรรูปมัน โดยที่รายได้จากการขายจะถูกฝากเข้าบัญชีที่ควบคุมโดยรัฐบาลอเมริกา
ถ้อยแถลงของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯระบุว่า "การขายดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้ว และสหรัฐฯง่วนอยู่กับนักการตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ชั้นนำของโลกและธนาคารหลักๆ เพื่อที่จะดำเนินการและมอบแรงสนับสนุนทางการเงินแก่พวกเขา"
ทั้งนี้ ไรท์ เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับบรรรดาบริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะช่วยเปิดทางให้พวกเขาเข้าสู่เวเนซุเอลา สำหรับช่วยส่งเสริมกำลังการผลิตน้ำมันของประเทศแห่งนี้ในระยะยาว "ทรัพยากรมหาศาลมาก นี่น่าจะเป็นขุมกำลังทางพลังงานที่มั่งคั่้ง ร่ำรวยและสันติ"
เมื่อวันอังคาร(6ม.ค.) วอชิงตันแถลงกล่าวอ้างว่าทำข้อตกลงกับการากัสในเบื้องต้น สำหรับส่งออกน้ำมันดิบเวเนซุเอลามูลค่าสูงสุด 2,000 ล้านดอลลาร์ไปยังสหรัฐฯ ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาณว่าพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองความต้องการของทรัมป์ ที่อยากให้พวกเขาเปิดกว้างต้อนรับบรรดาบริษัทพลังงานอเมริก หรือไม่อย่างนั้นเสี่ยงเผชิญการแทรกแซงทหารเพิ่มเติม
ทรัมป์กล่าวว่าเขาต้องการให้ เดลซี โรดริเกรซ ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ไฟเขียวให้สหรัฐฯและบรรดาบริษัทเอกชน "เข้าถึงโดยสิ้นเชิง" ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศ "แทนที่น้ำมันจะถูกปิดล้อม ดังเช่นในตอนนี้ เรากำลังปล่อยให้กระแสน้ำมันไหลออกมา" ไรท์กล่าว
"การขายน้ำมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอเมริกา เศรษฐกิจอเมริกาและตลาดเชื้อเพลิงโลก แต่แร่นอน มันจะก่อประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาเช่นกัน" ไรท์ระบุ
กำลังผลิตน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจากเวเนซุเอลา ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของทรัมป์ ผู้ซึ่งมีกำหนดพบปะกับบรรดาผู้บริหารบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของอเมริกา ที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์(9ม.ค.) ขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าพวกผู้แทนจากเอ็กซอนโมบิล, โคโนโค ฟิลลิปส์ และ เชฟรอน 3 บริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุดของอเมริกา จะเข้าร่วมด้วย
ไรท์ เปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีในวันพุธ(7ม.ค.) ว่าเขาได้พูดคุยกับซีอีโอของเอ็กซอน, โคโนโคและเชฟรอฟ ในทันทีตามหลังจับกุมตัวมาดูโร และคาดหมายว่าบริษัทเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลา "พวกเขาจะเทเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในเวเนซุเอลาในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่? แน่นอนว่าไม่ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆที่นั่น แต่พวกเขาต้องการพวกที่ปรึกษาด้านการผลิตและความช่วยเหลือในกระบวนการดังกล่าว"
รัฐมนตรีพลังงานของอเมริกา ระบุต่อว่ารายได้จากการขายน้ำมันเวเนซุเอลา ท้ายที่สุดแล้วอาจนำไปชดใช้จ่ายคืน โคโนโค ฟิลลิปส์ และ เอ็กซอน โมบิล สำหรับความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นในประเทศแห่งนี้ แต่การชดเชยดังกล่าวจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อหลังจากเศรษฐกิจของเวเนซุเอลามีเสถียรภาพแล้ว
ปัจจุบัน เชฟรอน เป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯเพียงแห่งเดียว ที่ปฏิบัติการบ่อน้ำมันในเวเนซุเอลา
เวเนซุเอลา เคยผลิตน้ำมันได้สูงสุดถึง 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงทศวรรษที่ 1970 แต่การบริหารผิดพลาดและจำกัดการลงทุนของต่างประเทศนับตั้งแต่นั้น ได้นำมาสูงกำลังผลิตที่ลดลงอย่างมากในแต่ละปี โดยเมื่อปีที่แล้ว กำลังผลิตน้ำมันของประเทศ มีเพียงแค่ราวๆ 1.1 ล้านบาร์เรลเท่านั้น
(ที่มา:รอยเตอร์)