รีบฮุบอย่างไว! 'ทรัมป์' เตรียมคุยผู้บริหารบ.น้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อหาทางเพิ่มกำลังผลิตในเวเนซุเอลา

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ วางแผนที่จะพบปะหารือกับผู้บริหารจากบริษัทน้ำมันต่างๆ ของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลา หลังจากที่กองกำลังสหรัฐฯ โค่นล้มรัฐบาล นิโคลัส มาดูโร ได้สำเร็จ
การประชุมนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อความหวังของฝ่ายบริหาร ทรัมป์ ที่จะดึงบริษัทน้ำมันชั้นนำของสหรัฐฯ กลับเข้าไปลงทุนในประเทศแถบอเมริกาใต้แห่งนี้อีกครั้ง หลังจากที่รัฐบาลเวเนซุเอลาเข้าควบคุมการดำเนินงานด้านพลังงานที่นำโดยสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลาเมื่อเกือบ 2 ทศวรรษที่แล้ว
แหล่งข่าวจากผู้บริหารในอุตสาหกรรมน้ำมัน 4 รายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า บริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งของสหรัฐฯ ได้แก่ เอ็กซอน โมบิล โคโนโคฟิลลิปส์ และเชฟรอน ยังไม่ได้มีการหารือใดๆ กับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการโค่นล้มมาดูโร ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวของ ทรัมป์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาได้จัดการประชุมกับบริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ "ทั้งหมด" แล้ว ทั้งก่อนและหลังการโค่นล้ม มาดูโร
“ไม่มีใครในบริษัททั้ง 3 แห่งนั้นได้พูดคุยกับทำเนียบขาวเกี่ยวกับการดำเนินงานในเวเนซุเอลา ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการโค่นล้ม จนถึงขณะนี้” แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวเมื่อวันจันทร์ (5)
การประชุมที่จะเกิดขึ้นถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับรัฐบาล ทรัมป์ ในการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและส่งออกน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นอดีตประเทศสมาชิกโอเปกที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก และสามารถกลั่นน้ำมันได้โดยโรงกลั่นของสหรัฐฯ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ การบรรลุเป้าหมายนั้นจะต้องใช้เวลาหลายปีและเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ ตามความเห็นของนักวิเคราะห์
ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าผู้บริหารคนใดจะเข้าร่วมการประชุมกับทรัมป์ ที่จะเกิดขึ้น และบริษัทน้ำมันจะเข้าร่วมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ทำเนียบขาวไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม แต่ระบุว่าเชื่อว่าอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐฯ พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินงานในเวเนซุเอลาแล้ว
เทย์เลอร์ โรเจอร์ส โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า "บริษัทน้ำมันของเราทั้งหมดพร้อมและยินดีที่จะลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลา เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันซึ่งถูกทำลายโดยระบอบ มาดูโร ที่ผิดกฎหมาย"
เอ็กซอน เชฟรอน และโคโนโคฟิลลิปส์ ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ ต่อสื่อมวลชน
ทรัมป์ บอกกับ NBC News ว่า สหรัฐฯ อาจให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทน้ำมันเพื่อให้พวกเขาสามารถฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเวเนซุเอลาขึ้นใหม่ได้
เมื่อถูกถามว่า ฝ่ายบริหารได้แจ้งให้บริษัทน้ำมันทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารหรือไม่ ทรัมป์กล่าวว่า "ไม่ แต่เราได้พูดคุยกันถึงแนวคิดที่ว่า 'ถ้าเราทำล่ะ?'"
"บริษัทน้ำมันทราบดีว่า เรากำลังคิดที่จะทำอะไรบางอย่าง" ทรัมป์ บอกกับ NBC News "แต่เราไม่ได้บอกพวกเขาว่าเราจะทำ"
ทรัมป์ ระบุด้วยว่า "เร็วเกินไป" ที่จะบอกว่าเขาได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 3 บริษัทเป็นการส่วนตัวหรือไม่
"ผมคุยกับทุกคน" เขากล่าว
ด้าน CBS News อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า ผู้บริหารจากทั้ง 3 บริษัทคาดว่าจะเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คริส ไรต์ ในวันพฤหัสบดี (7)
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมน้ำมันรายหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์ว่า บริษัทเหล่านั้นลังเลที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานในเวเนซุเอลาที่อาจเกิดขึ้นในที่ประชุมกลุ่มกับทำเนียบขาว โดยอ้างถึงข้อกังวลด้านการกฎหมายต่อต้านการผูกขาดซึ่งจำกัดการหารือร่วมกันระหว่างคู่แข่งเกี่ยวกับแผนการลงทุน ระยะเวลา และระดับการผลิต
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (3) กองกำลังสหรัฐฯ ได้บุกจู่โจมอย่างรวดเร็วในกรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา และจับกุม มาดูโร ได้ในช่วงกลางดึก ก่อนส่งตัวเขาไปยังสหรัฐฯ เพื่อเผชิญข้อหาก่อการร้ายยาเสพติด
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการจับกุม มาดูโร ทรัมป์กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ จะทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลา หลังจากที่การผลิตลดลงเหลือประมาณ 1 ใน 3 ของระดับสูงสุดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการลงทุนที่ไม่เพียงพอและมาตรการคว่ำบาตร
อย่าวไรก็ตาม นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมมองว่า แผนเหล่านี้อาจเผชิญอุปสรรคจากการขาดโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความไม่แน่นอนอย่างยิ่งเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง กรอบกฎหมาย และนโยบายระยะยาวของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา
เชฟรอนเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของอเมริกาเพียงแห่งเดียวที่ดำเนินงานอยู่ในแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลา ณ ขณะนี้
