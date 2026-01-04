ไม่มีเม้ม!ทรัมป์เผยบริษัทสหรัฐฯ เตรียมเข้าสูบทรัพยากรน้ำมันเวเนฯ หลังจับกุมโค่นอำนาจปธน.มาดูโร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าบรรดาบริษัทน้ำมันสัญชาติอเมริกา เตรียมเข้าสู่เวเนซุเอลาและลงทุนฟื้นฟูกำลังการผลิตในประเทศแห่งนี้ คำแถลงซึ่งมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลัง นิโคลัส มาดูโร ถูกจับกุมและโค่นอำนาจโดยกองกำลังสหรัฐฯ
"เรากำลังจะมีบรรดาบริษัทน้ำมันใหญ่มากๆของสหรัฐฯ ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าไปลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่แย่ๆและพุพัง โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำมัน และเริ่มทำเงินให้กับประเทศแห่งนี้" ทรัมป์กล่าวในวันเสาร์(3ม.ค.)
เชฟรอน เป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่สัญชาติอเมริกาเพียงแห่งเดียวที่ปัจจุบันปฏิบัติการในเวเนซุเอลา ส่วน เอ็กซอน โมบิล และ โคโนโคฟิลลิปส์ เช่นเดียวกับอื่นๆ เคยมีเรื่องราวในประเทศแห่งนี้ ทั้งนี้ทางสถาบันการปิโตรเลียมอเมริกา กลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ระบุในวันเสาร์(3ม.ค.) ว่าพวกเขากำลังจับตาสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
"เรากำลังจับตาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด ในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่มีต่อตลาดพลังงานโลก" โฆษกของสถาบันการปิโตรเลียมแห่งสหรัฐฯบอกกับรอยเตอร์
เชฟรอน ซึ่งส่งออกจากน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาราว 150,000 บาร์เรลต่อวัน ไปยังชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ ระบุว่าพวกเขามุ่งเน้นไปที่สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน นอกเหนือจากความปลอดภัยของทรัพย์สิน "เราจะเดินหน้าปฏิบัติการด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้ออย่างเต็มที่" โษกเชฟรอนระบุในถ้อยแถลง
บรรดาบริษัทผู้ให้บริการด้านบ่อน้ำมันรายใหญ่อย่างเบเกอร์ ฮิวจ์ส, ฮัลลิเบอร์ตัน และ วีเทอร์ฟอร์ด ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับ เอ็กซอน โมบิล และ โคโนโค ฟิลลิปส์
พวกนักวิเคราะห์กล่าวว่าแผนของทรัมป์ที่จะเปิดทางให้บรรดาบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯเข้าสู่เวเนซุเอลาและโกยกระแสน้ำมัน จะถูกเตะถ่วงจากการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องลงทุนเป็นอย่างมากและใช้เวลานานหลายปี
"ยังมีมากมายหลายคำถามที่จำเป็นต้องตอบ เกี่ยวกับสถานะของอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลา แต่ชัดเจนว่ามันจะต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สำหรับพลิกฟื้นอุตสาหกรรมนี้" ปีเตอร์ แม็คนัลลี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของเติร์ด บริดจ์ กล่าว พร้อมระบุว่าบรรดาบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของตะวันตกอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ทศวรรษ สำหรับบรรลุเป้าหมายในประเทศแห่งนี้
ทรัมป์ บอกว่ามาตรการของสหรัฐฯสำหรับปิดล้อมน้ำมันทั้งหมดของเวเนซุเอลา จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ากองกำลังอเมริกาจะยังคงประจำการอยู่ จนกว่าจะมีการทำตามความต้องการของสหรัฐฯโดยสมบูรณ์
(ที่มา:รอยเตอร์)