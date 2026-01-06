'มาดูโร' ขึ้นศาลนิวยอร์กปฏิเสธทุกข้อหา ยืนยันตนเอง 'บริสุทธิ์' และยังคงเป็นปธน.เวเนซุเอลา

นิโคลัส มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันจันทร์ (5 ม.ค.) หลังจากที่ถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปจับกุมถึงบ้านพักในกรุงการากัส ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับผู้นำทั่วโลก และทำให้พวกเจ้าหน้าที่ในเวเนซุเอลาต้องเร่งจัดระเบียบใหม่
“ผมบริสุทธิ์ ผมไม่ผิด ผมเป็นคนดี ผมยังคงเป็นประธานาธิบดีของประเทศของผม” มาดูโร วัย 63 ปี กล่าวผ่านล่าม ก่อนที่จะถูกขัดจังหวะโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ อัลวิน เฮลเลอร์สไตน์ ในศาลส่วนกลางแมนฮัตตัน
ซิเลีย ฟลอเรส ภรรยาของมาดูโร ก็ให้การปฏิเสธเช่นกัน กำหนดวันพิจารณาคดีครั้งต่อไปคือวันที่ 17 มี.ค.
ผู้ประท้วงหลายสิบคน ทั้งฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านมาดูโร รวมตัวกันอยู่ด้านนอกศาลก่อนการพิจารณาคดีซึ่งกินเวลาครึ่งชั่วโมง
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในกรุงการากัส เดลซี โรดริเกซ รองประธานาธิบดีของมาดูโร ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลา พร้อมกล่าวสนับสนุนมาดูโร แต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะต่อต้านการกระทำของสหรัฐฯ
รายงานการประเมินข่าวกรองล่าสุดของสหรัฐฯ ระบุว่า โรดริเกซจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้นำรัฐบาลชั่วคราวในระหว่างที่ มาดูโร ไม่อยู่ โดยพบว่าบุคคลฝ่ายค้าน เช่น มาเรีย โครินา มาชาโด ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ หรือ เอ็ดมุนด์ กอนซาเลซ อดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี จะประสบปัญหาในการได้รับความชอบธรรม ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) ซึ่งอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับรายงานลับดังกล่าว
ในขณะที่นักเคลื่อนไหวต่อต้าน มาดูโร หลายคนคาดการณ์ว่านี่จะเป็นโอกาสของพวกตน แต่ดูเหมือนว่า ทรัมป์ จะกีดกันฝ่ายค้านเวเนซุเอลาไว้ก่อน และกลับเสนอว่า โรดริเกซ ยินดีที่จะร่วมมือกับวอชิงตัน
ในกรุงการากัส เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัฐบาลของมาดูโรที่ปกครองมา 13 ปี ยังคงรับผิดชอบดูแลประเทศผู้ผลิตน้ำมันในอเมริกาใต้ที่มีประชากร 30 ล้านคน โดยสลับกันระหว่างการแสดงท่าทีต่อต้าน และความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับรัฐบาล ทรัมป์
รายงานการประเมินข่าวกรองสรุปว่า โรดริเกซ เป็นหนึ่งในผู้นำเวเนซุเอลาเพียงไม่กี่คนที่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้ ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลซึ่งถูกครอบงำโดยฝ่ายที่มีอุดมการณ์ตรงกันข้ามกับสหรัฐฯ
ฮอร์เก โรดริเกซ น้องชายของโรดริเกซ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติอีกครั้งในวันจันทร์ (5) โดยเขาให้คำมั่นว่าจะ "ใช้ทุกขั้นตอน เวที และพื้นที่" เพื่อนำ มาดูโร กลับมา
ทรัมป์ กล่าวกับ NBC News ว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ทำสงครามกับเวเนซุเอลา แต่ "เราทำสงครามกับคนที่ขายยาเสพติด"
ทรัมป์ บอกด้วยว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องช่วยแก้ไขปัญหาของเวเนซุเอลาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ พร้อมชี้ว่ากรอบเวลา 30 วันสำหรับการเลือก "ทำไม่ได้จริง"
"เราต้องแก้ไขปัญหาของประเทศก่อน คุณไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ไม่มีทางที่ประชาชนจะสามารถลงคะแนนเสียงได้" ทรัมป์ กล่าวกับ NBC
มาดูโร ถูกกล่าวหาว่าควบคุมเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธ รวมถึงแก๊งซิโนโลอาและเซตาของเม็กซิโก กลุ่มกบฏ FARC ของโคลอมเบีย และแก๊ง เทรน เด อารากัว ของเวเนซุเอลา
เขาเผชิญข้อหาอาญา 4 กระทง ได้แก่ การก่อการร้ายยาเสพติด การสมคบคิดนำเข้าโคเคน การครอบครองปืนกล และการครอบครองอุปกรณ์ทำลายล้าง
มาดูโร ปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด โดยกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงฉากบังหน้าสำหรับแผนล่าอาณานิคมเพื่อครอบครองแหล่งน้ำมันอันอุดมสมบูรณ์ของเวเนซุเอลา
ทรัมป์ ไม่ได้ปิดบังความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในความมั่งคั่งจากน้ำมันของเวเนซุเอลา หุ้นของบริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นในวันจันทร์ (5) โดยได้รับแรงหนุนจากโอกาสที่จะได้เข้าถึงแหล่งน้ำมันมหาศาลเหล่านั้น
ที่มา: รอยเตอร์