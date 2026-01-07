โตเกียวโวยรับไม่ได้! จีนห้ามส่งออก 'สินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 ทาง' ไปญี่ปุ่น แก้เผ็ดปมไต้หวัน

กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเมื่อวันอังคาร (6 ม.ค.) ว่า จีนได้สั่งห้ามการส่งออกสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 ทาง (dual-use goods) ไปยังญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงสินค้าที่สามารถนำไปใช้ในทางการทหารได้ โดยนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของปักกิ่งเพื่อตอบโต้คำพูดของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ เกี่ยวกับไต้หวันเมื่อต้นเดือน พ.ย.
สินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 ทาง ได้แก่ สินค้า ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่มีการใช้งานทั้งในทางพลเรือนและทางทหาร รวมถึงแร่ธาตุหายากบางชนิดที่จำเป็นสำหรับการผลิตโดรนและชิป
คำแถลงของจีนระบุว่า การส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังผู้ใช้ทางทหาร หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางทหารของญี่ปุ่น ถือเป็นเรื่องต้องห้าม โดยมีผลบังคับใช้ทันที และองค์กรหรือบุคคลจากประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้จะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ด้านกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่า ได้ประท้วงมาตรการดังกล่าวอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้จีนยกเลิกมาตรการเหล่านั้นเสีย โดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่ "ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง และน่าเสียใจอย่างสุดซึ้ง" พร้อมชี้ว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเฉพาะญี่ปุ่นและ "เบี่ยงเบนอย่างมากจากแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ"
“มาตรการซึ่งมุ่งเป้าไปที่ประเทศของเราเพียงประเทศเดียว แตกต่างอย่างมากจากแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง และน่าเสียใจอย่างยิ่ง” มินารุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น กล่าวในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อวันพุธ (7)
คิฮาระ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น โดยกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าสินค้าใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบ
ปฏิกิริยาจากตลาดต่อข่าวนี้ค่อนข้างเงียบเชียบ แม้ว่าหุ้นญี่ปุ่นจะปรับตัวลดลงในวันพุธ (7) ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มทั่วโลกที่ผลักดันให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐฯ และยุโรปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งและโตเกียวเสื่อมถอยลงมาก นับตั้งแต่ ทาคาอิจิ กล่าวต่อสภาว่า การโจมตีไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยจีนอาจถือเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของญี่ปุ่น และอาจกระตุ้นให้ญี่ปุ่นใช้มาตรการตอบโต้ทางทหาร ซึ่งปักกิ่งกล่าวว่าเป็นคำพูดที่ "ยั่วยุ"
จีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตนเอง ซึ่งไทเปปฏิเสธ
ต่อมา กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ตั้งคำถามถึงแรงจูงใจของญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวัน โดยกล่าวว่า "การยั่วยุ" อาจเป็นข้ออ้างในการเสริมสร้างกำลังทหารและภารกิจในต่างประเทศ
เมื่อปลายเดือน ธ.ค. คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่เริ่มต้นในเดือน เม.ย. เป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงการเพิ่มงบประมาณทางทหารประจำปีอีก 3.8% เป็น 9 ล้านล้านเยน (58,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ในบทความแสดงความคิดเห็นเมื่อเดือน ธ.ค. สำนักข่าวซินหวาของจีนกล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่อง "น่าตกใจ" ที่ญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความมั่นคงอย่าง "รุนแรง" เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมทุกปี ผ่อนคลายข้อจำกัดในการส่งออกอาวุธ พยายามพัฒนาอาวุธโจมตี และวางแผนที่จะละทิ้งหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ 3 ประการ
อย่าวไรก็ดี งบประมาณด้านกลาโหมประจำปีของจีนเองเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่ญี่ปุ่นยังคงยืนยันคำมั่นสัญญาที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งเมื่อช่วงกลางเดือน ธ.ค.
ถ้อยแถลงของปักกิ่งเมื่อวันอังคาร (6) ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสินค้าใดบ้างที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใหม่นี้ ทว่ามีสินค้าประมาณ 1,100 รายการที่อยู่ในบัญชีควบคุมการส่งออกของจีนสำหรับสินค้าและเทคโนโลยีที่ใช้ได้ 2 ทาง ครอบคลุมอย่างน้อย 7 ประเภทของแร่หายากขนาดกลางและหนัก เช่น ซาแมเรียม แกโดลิเนียม เทอร์เบียม ไดสโปรเซียม และลูเทเซียม
แม้ว่าญี่ปุ่นจะพยายามกระจายแหล่งนำเข้า แต่จีนยังคงเป็นผู้จัดหาแร่หายากประมาณ 60% ของการนำเข้าทั้งหมด ตามการประเมินของบริษัทวิจัยเศรษฐกิจมหภาค Capital Economics
"จีนยังไม่ได้ให้รายชื่อสินค้าที่ถูกจำกัด ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าข้อจำกัดการส่งออกจะมีผลกระทบอย่างไร" เจ้าหน้าที่จากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นบอกกับรอยเตอร์
แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวของจีนเป็น "เชิงสัญลักษณ์" เท่านั้น พร้อมเสริมว่า "จนถึงขณะนี้ จีนหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาคธุรกิจของญี่ปุ่น การกระทำเช่นนี้และสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอาจมีเจตนากระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศต่อ ทาคาอิจิ"
จีนเคยจำกัดการส่งออกแร่หายากไปยังญี่ปุ่นในช่วงข้อพิพาททางการทูตเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว จนถึงปัจจุบันข้อมูลจากกรมศุลกากรจีนยังไม่แสดงสัญญาณของการลดลงของการส่งออกแร่หายากไปยังญี่ปุ่น แม้ว่าข้อมูลจะเผยแพร่ล่าช้าก็ตาม โดยในเดือน พ.ย. ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดที่มีข้อมูล การส่งออกเพิ่มขึ้น 35% เป็น 305 เมตริกตัน ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา
บล็อกสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนรายงานเมื่อวันอังคาร (6) จีนกำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติใบอนุญาตส่งออกแร่หายากไปยังญี่ปุ่น เนื่องจาก "พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้" ของโตเกียว โดยอ้างแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องนี้
นักวิเคราะห์และบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งเกรงว่าจีนจะตอบโต้ด้วยการจำกัดการส่งออกแร่หายาก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคยานยนต์ของญี่ปุ่น หลังจากข้อพิพาททางการทูตปะทุขึ้นในเดือน พ.ย.
แหล่งข่าวจากภาคเอกชนของญี่ปุ่นในปักกิ่งรายหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์โดยไม่ประสงค์ออกนามว่า เมื่อเดือน พ.ย. การขออนุมัติใบอนุญาตส่งออกแร่หายากยังคงใช้เวลา "นานพอสมควร" และบริษัทญี่ปุ่นอื่น ๆ อีกหลายแห่งก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นผลโดยตรงจากข้อพิพาททางการทูตหรือไม่
ที่มา: รอยเตอร์