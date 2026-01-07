เหยื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว WW2 “อีวา ชลอสส์” พี่สาวของ "แอนน์ แฟรงค์" เจ้าของบันทึกลับแอนน์ แฟรงค์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเสียชีวิตในวัย 96

เอเจนซีส์ – มูลนิธิ Anne Frank Trust UK แถลงวันอาทิตย์(4 ม.ค)ว่า “อีวา ชลอสส์”( Eva Schloss) พี่สาวแอนน์ แฟรงค์ เจ้าของบันทึกลับแอนน์ แฟรงค์ (The Diary of a Young Girl)ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้เสียชีวิตลงในวันเสาร์(3 ม.ค)ที่กรุงลอนดอน อังกฤษ ในขณะที่มีอายุได้ 96 ปี
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวันอังคาร(6 ม.ค)ว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ทรงตรัสชื่นชม อีวา ชลอสส์ ( Eva Schloss) ต่อการทำงานตลอดทั้งชีวิตในการต่อสู้เพื่อเอาชนะความเกลียดชังและอคติทั่วโลก
ชลอสส์ อดีตผู้รอดชีวิตจากค่ายนรกนาซีเอาช์วิทช์ (Auschwitz camp)และเป็นพี่สาวต่างมารดาของแอนน์ แฟรงค์ เจ้าของบันทึกลับแอนน์ แฟรงค์ (The Diary of a Young Girl) ที่รู้จักไปทั่วเสียชีวิตในวัย 96 ปีในกรุงลอนดอน อังกฤษ ที่เธออาศัยในวันเสาร์(3) อ้างอิงจากมูลนิธิ Anne Frank Trust UK ที่ชลอสส์เป็นประธานกิติมศักดิ์
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงสดุดีชลอสส์ว่า พระองค์ทรงรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิต่อการที่ได้รู้จักเธอที่เป็นผู้ก่อตั้งร่วมมูลนิธิที่ช่วยคนรุ่นใหม่ต่อความท้าทายที่เกิดมามาจากอคติและการสำคัญผิด
ในการแสดงความอาลัยพระองค์ตรัสว่า
“ความสยดสยองที่เธอต้องเผชิญในขณะที่เป็นเด็กสาวนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ แต่กระนั้นเธอยังคงอุทิสชีวิตทั้งหมดของตัวเองต่อการเอาชนะความเกลียดชังและอคติ โปรโมทความเมตตา กล้าหาญ ความเข้าใจและความยืดหยุ่นผ่านการทำงานที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยสำหรับมูลนิธิ Anne Frank Trust UK และเพื่อการศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั่วโลก”
สื่อกาตาร์รายงานว่า เมื่อตอนถือกำเนิดเมื่อวันที่ 11 พ.ค ปี 1929 ที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย ในชื่อ Eva Geiringer พบว่าเธอและครอบครัวต้องหลบหนีไปเมืองอัมสเตอร์ดัมหลังนาซีได้บุกยึดผนวกออสเตรียสำเร็จ
และเธอได้กลายเป็นเพื่อนกับเด็กหญิงชาวยิวอีกคนที่มีอายุเท่ากันคือ แอนน์ แฟรงค์ ที่ในภายหลังไดอารีของแอนน์ แฟรงค์ กลายเป็นบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ ทั้งนี้อีวามีอายุแก่เดือนเพราะแอนน์ เจ้าของไดอารีชื่อดังเกิดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย ปี 1929 ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมัน
และเหมือนเช่นคนอื่นๆ ครอบครัวของอีวาใช้เวลา 2 ปีในการซ่อนตัวเพื่อหลบซ่อนการจับกุมหลังนาซีของอดีตเผด็จการเยอรมัน อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ สามารถบุกยึดเนเธอร์แลนด์ไว้ได้ แต่ในท้ายที่สุดคนทั้งหมดโดนจับหลังจากถูกหักหลังก่อนส่งตัวไปยังค่ายกักกันนาซีเอาช์วิทซ์
อีวาและแม่ของเธอ ฟริตซี (Fritzi) รอดชีวิตมาได้หลังกองกำลังอดีตสหภาพโซเวียตบุกเข้ามาปลดปล่อยชาวยิวในค่ายนรกเอาชวิตซ์สำเร็จในปี 1945 แต่ทว่าพ่อของเธอคือ อีริค (Erich) และน้องชาย ไฮนซ์( Heinz)เสียชีวิตในค่าย
และหลังสงคราม อีวาย้ายมาอาศัยในอังกฤษและได้สมรสกับผู้อพยพชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ซวี ชลอสส์ (Zvi Schloss) ก่อนที่จะตั้งหลักปักฐานในกรุงลอนดอน
อัลญะซีเราะฮ์รายงานว่า ทั้งนี้ในปี 1953 แม่ของเธอได้แต่งงานกับออตโต แฟรงก์ (Otto Frank)พ่อของแอนน์ แฟรงค์ ซึ่งเป็นคนเดียวในครอบครัวที่รอดตายมาได้ส่วนแอนน์ แฟรงค์ เจ้าของไดอารีเสียชีวิตด้วยโรคโรคไข้รากสาดใหญ่ในค่ายนรกนาซีในขณะที่มีอายุแค่ 15 ปี ไม่กี่เดือนก่อนสงครามจะยุติในปี 1945