ผู้นำเกาหลีใต้เยือนปักกิ่ง-ประกาศเริ่มต้น 'เฟสใหม่' ความสัมพันธ์จีน ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi ถ่ายเซลฟี 2 ครอบครัวกับ 'สี จิ้นผิง' ชื่นมื่น

ประธานาธิบดี อี แจมยอง แห่งเกาหลีใต้ กล่าวเมื่อวันจันทร์ (5 ม.ค.) ว่า ตนต้องการเปิด "เฟสใหม่" ของความสัมพันธ์กับจีน หลังจากเข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในระหว่างการเยือนปักกิ่งครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้เมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว
"การประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ปี 2026 เป็นปีแรกของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและจีนอย่างเต็มรูปแบบ" อี กล่าว
"ผมเชื่อว่า ความพยายามในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้เป็นกระแสที่ไม่อาจย้อนกลับได้ของยุคสมัย จะดำเนินต่อไป"
นี่ถือเป็นการพบปะกับ สี จิ้นผิง ครั้งที่สองของ อี แจมยอง ในระยะเวลาเพียงสองเดือน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าปักกิ่งมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกับโซล ในขณะที่ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือตกต่ำลงที่สุดในรอบหลายปีจากข้อพิพาทเรื่องนโยบายต่อไต้หวัน
สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เอ่ยถึงประสบการณ์ร่วมกันของจีนและเกาหลีในการต่อต้านญี่ปุ่นเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างตรงไปตรงมาเป็นพิเศษ
“กว่า 80 ปีที่แล้ว จีนและเกาหลีใต้ได้เสียสละอย่างใหญ่หลวง และได้รับชัยชนะเหนือลัทธิทหารนิยมของญี่ปุ่น” สี จิ้นผิง กล่าวกับผู้นำโซล
สี ยังเอ่ยเสริมว่า ทั้งสองประเทศควรร่วมมือกัน “ปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ”
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ อี จะไปเยือนจีน เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย 2 ลูก ซึ่งเป็นการทดสอบอาวุธครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยผู้นำ คิม จองอึน ได้อ้างถึงความจำเป็นที่เปียงยางจะต้องคงคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังเอาไว้
วี ซอง-ลัก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของ อี กล่าวในการแถลงข่าวหลังการพบปะระหว่าง อี กับ สี จิ้นผิง ว่า เกาหลีใต้และจีน “ยืนยันถึงความสำคัญของการกลับมาเจรจากับเกาหลีเหนือ และตกลงที่จะแสวงหาวิธีการอันสร้างสรรค์เพื่อลดความตึงเครียด และสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีต่อไป”
อี ซึ่งชนะการเลือกตั้งในเดือน มิ.ย. ได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาโดยไม่ทำให้จีนเป็นปรปักษ์ ขณะเดียวกันก็พยายามลดความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วย
ปักกิ่งเองก็พยายามกระชับความสัมพันธ์กับโซลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นแตกหักจากการที่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้กล่าวเมื่อเดือน พ.ย. ว่า โตเกียวอาจใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้หากปักกิ่งโจมตีไต้หวัน
สี จิ้นผิง อ้างถึง "สถานการณ์ระหว่างประเทศที่วุ่นวายและซับซ้อนมากขึ้น" กล่าวว่า จีนและเกาหลีใต้ควร "เลือกยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง"
สี ยังกล่าวกับผู้นำเกาหลีใต้ด้วยว่า ทั้งสองประเทศ "ควรดูแลผลประโยชน์หลักและความกังวลสำคัญของกันและกัน และยืนหยัดที่จะแก้ไขความแตกต่างอย่างเหมาะสมผ่านการเจรจาและการปรึกหารือ"
ซอก บยอง-ฮุน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาในกรุงโซล กล่าวว่า คำพูดของสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า จีนต้องการให้โซลเข้าข้างปักกิ่งมากกว่าวอชิงตันในเรื่องความสัมพันธ์กับไต้หวัน และเคารพจุดยืนของปักกิ่งเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯ จับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา
สถานีโทรทัศน์เกาหลีใต้และจีนรายงานว่า ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามข้อตกลง 15 ฉบับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา และความร่วมมือด้านการขนส่ง
กระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้ระบุว่า บริษัทจีนและเกาหลีใต้ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมืออีก 9 ฉบับ โดยระบุชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Alibaba International, Lenovo และ Shinsegae ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกของเกาหลีใต้
อี เดินทางถึงปักกิ่งในวันอาทิตย์ (4) เพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาคธุรกิจเกาหลีใต้กว่า 200 คน รวมถึง เจย์ วาย. ลี ประธานบริษัท Samsung Electronics, เชย์ แท-วอน ประธานบริษัท SK Group และ อึยซุน ชุง ประธานบริหารกลุ่ม Hyundai Motor
อี กล่าวว่า เกาหลีใต้และจีนจำเป็นต้องขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านปัญญาประดิษฐ์ และอาจจะร่วมมือกันได้ในด้านสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร และเนื้อหาทางวัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี เกม และกีฬา
อย่างไรก็ตาม คัง ฮุน-ซิก หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กล่าวในการสัมภาษณ์ทางวิทยุเมื่อวันจันทร์ (5) ว่า ปักกิ่งคงจะไม่ยกเลิกนโยบายแบนวัฒนธรรมเกาหลีแบบไม่เป็นทางการในเร็วๆ นี้
ภายหลังงานเลี้ยงรับรองระดับรัฐที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง อี แจมยอง ได้ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi ที่ผลิตในจีนถ่ายภาพเซลฟีคู่สามีภรรยาประธานาธิบดี โดยมี สี จิ้นผิง ยิ้มแย้มอยู่ด้วย
สี จิ้นผิง ได้มอบโทรศัพท์เครื่องนี้ให้ อี ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งประธานาธิบดีจีนได้พูดติดตลกกับ อี ว่า "ลองดูซิว่ามีระบบประตูหลัง (backdoor) ไหม"
"คุณภาพของภาพดีมากเลยใช่ไหมล่ะ" อี กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมใส่อีโมจิรูปใบหน้ายิ้มแย้ม
"ขอบคุณคุณนะ ผมได้รูปในฝันเลย ฮ่าๆ" เขากล่าวเสริม
ที่มา: รอยเตอร์