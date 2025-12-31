มาแรงจริง!ศก.อินเดียแซงญี่ปุ่นรั้งที่4โลกอย่างไม่เป็นทางการ เป้าหมายต่อไปโค่นเยอรมนีใน3ปี

อินเดียแซงหน้าญี่ปุ่น ในฐานะเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก และลำดับถัดไป พวกเจ้าหน้าที่หวังว่าจะก้าวขึ้นเหนือเยอรมนีภายใน 3 ปี จากการคำนวณวิเคราะห์ทบทวนเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีของรัฐบาล
อย่างไรก็ตามการยืนยันอย่างเป็นทางการจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีกำหนดเผยแพร่ออกมาในปี 2026 ซึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ขั้นสุดท้าย ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) บางชี้ว่า อินเดีย จะแซงหน้าญี่ปุ่นในปีหน้า
"อินเดียเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจใหญ่ๆที่มีการเติบโตร้อนแรงที่สุดในโลก และอยู่ในสถานะที่ยั่งยืน ณ เวลานี้" บันทึกสรุปทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันจันทร์(29ธ.ค.) ระบุ
บันทึกระบุว่า "ด้วยจีดีพีมีมูลค่า 4.18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 131 ล้านล้านบาท) อินเดียแซงหน้าญี่ปุ่นกลายเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก และมีทีท่าจะแทนที่ เยอรมนี สำหรับอันดับ 3ในอีก 2 หรือ 3 ปีข้างหน้า ด้วยคาดการณ์ว่าจีดีพีจะแตะระดับ 7.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2030"
ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่ามูลค่าเศรษฐกิจของอินเดียจะอยู่ที่ 4.51 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 แซงหน้าญี่ปุ่น ที่มีมูลค่าเศรษฐกิจ 4.46 ล้านล้านดอลลาร์
คำประเมินในแง่บวกของอินเดีย มีออกมาแม้ว่ามีความกังวลต่างๆนานาทางเศรษฐกิจ หลังจากเมื่อเดือนสิงหาคม สหรัฐฯเล่นงานนิวเดลี ด้วยการกำหนดเพดานภาษีสูงลิ่ว ลงโทษกรณีซื้อน้ำมันรัสเซีย
อินเดียบอกว่าเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการค้าโลก อย่างไรก็ตามในส่วนของมาตรวัดอื่นๆ แนวโน้มดูจะไม่สวยงามเท่าไหร่
ในแง่ของประชากร อินเดียแซงหน้าเพื่อนบ้านอย่างจีน ในฐานะชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในปี 2023 จีดีพีต่อหัวของอินเดียอยู่ที่ 2,694 ดอลลาร์(ราว 85,000บาท) ในปี 2024 อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากเวิลด์แบงก์ น้อยกว่า ญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ที่ 32,487 ดอลลาร์(ราว 1 ล้านบาท) ถึง 12 เท่า และน้อยกว่า เยอรมนี ซึ่งอยู่ที่ 56,103 ดอลลาร์(ราว 1.7 ล้านบาท) ถึง 20 เท่า
ทั้งนี้ในบรรดาประชากรทั้งหมด 1,400 ล้านคน มีเพียงราวๆ 1 ใน 4 ที่อายุระหว่าง 10 ถึง 26 ปี อ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาล ในขณะที่ประเทศแห่งนี้กำลังประสบปัญหาในการสร้างงานรายได้ดีแก่คนหนุ่มสาวที่เรียนจบปริญญาหลายล้านคน
อินเดีย เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ของโลกในปี 2022 ครั้งที่จีดีพีแซงหน้าสหราชอาณาจักร อดีตเจ้าอาณานิคมของตนเอง อ้างอิงข้อมูลจากไอเอ็มเอฟ
(ที่มา:เอเอฟพี)