ผู้ว่า ธปท.จับตา Paper Trade ทอง 4 เจ้าใหญ่พุ่งพรวดทำบาทแข็งค่าหนัก สั่งเช็กบิล"เงินเทา"คริปโทฯ

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจร้านทองและการซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชัน หลังพบว่าธุรกรรมการซื้อขายทองคำในรูปแบบ Paper Trade ของผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 3-4 รายมีมูลค่าสูงมาก คิดเป็นราว 50% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งขอให้ธนาคารพาณิชย์ในการตรวจเอกสารและแสดงแหล่งที่มาเข้มงวดขึ้น
นายวิทัย กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาก จะเห็นว่าธปท.เข้าไปดูแลทุกวัน แต่ต้องเข้าใจว่ามี 2-3 ปัจจัยที่เข้ามากระแทกค่าเงินบาท คือ ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) อาทิ 1. ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า 10% ในปีนี้ ซึ่งมีผลกับทุกประเทศแตกต่างกัน 2.ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เป็นบวกมากกว่าปกติ แม้ว่าในช่วงนี้จะชะลอลงแต่ก็ยังบวกอยู่ ทั้งจากกระแสเงินทุน (Flow) และยอดดุลการค้า (Trade Balance) ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมได้ยาก
และอีกปัจจัย คือ กระแสเงินทุนต่างชาติ (Non-resident) ที่เข้ามาลงทุนในตราสารหนี้หรือตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก และลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว หากใช้มาตรการภาษีสามารถทำได้ แต่กระทบตลาดหุ้นเหมือนที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น มาตรการจึงค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกัน กระแสเงินทุนไหลเข้ากลายเป็นทำให้ค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์กับทองคำ ซึ่งราคาทองคำปรับขึ้นไปแล้ว 5%
ขณะเดียวกัน สกุลเงินดิจิทัล (คริปโทฯ) ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีการดูแล โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีข้อจำกัดในการดูแลเรื่องนี้ สิ่งที่ต้องการคือการนำกฎหมายที่เรียกว่า "Travel Rule" มาใช้ ซึ่งต้องอาศัยกฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้เห็นว่าเงินคริปโทฯ (เช่น USDT) มีแหล่งที่มาต้นทางจากไหน เพื่อแยกแยะว่าเป็นเงินเทา เงินดี หรือเงินไม่พึงประสงค์
"ธปท. มีข้อจำกัดสำคัญ คือ ข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว และในยุคทรัมป์ เราไม่สามารถเข้าแทรกแซงค่าเงินในลักษณะที่ตรึงค่าเงิน หรือทำให้ทิศทางของค่าเงินเปลี่ยนไปได้ แต่ธุรกิจทองคำจะต้องมีคนคุม โดยการทำ FX ทองคำต้องมีการตรวจทันที และต้องป้องปราบ จึงมีการขออำนาจและลากจนสุดที่ทำได้ โดยเรายังเสรีในเรื่องของนำเงินดอลลาร์เข้ามา แต่ต้องขอดูเอกสาร อย่างไรก็ดี เราทำเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้ เพราะเงินเข้าจากหลายช่องทาง จึงต้องร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน" ผู้ว่าธปท. ระบุ