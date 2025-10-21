ทองพุ่งวันเดียว$146 น้ำมันลง-หุ้นสหรัฐฯปิดบวก ท่ามกลางความขัดแย้งการค้า

ราคาน้ำมันปรับลดในวันจันทร์(20ต.ค.) นักลงทุนตรึกตรองความเป็นไปได้ของอุปทานล้นตลาด หลังความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐฯ-ซ้ำเติมความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวและอุปสงค์พลังงานอ่อนแอ ปัจจัยนี้ดันทองคำพุ่งขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ที่อ่อนข้อลงในประเด็นนี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ช่วยดันวอลล์สตรีทปิดบวก
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 2 เซนต์ ปิดที่ 57.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 28 เซนต์ ปิดที่ 61.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อเร็วๆนี้ 2 ชาติผู้บริโภคโหมกระพือสงครามการค้าขึ้นมาอีกรอบ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเทียบท่าเพิ่มเติมสำหรับเรือที่บรรทุกสินค้าระหว่างพวกเขา ความเคลื่อนไหวตอบโต้กันตาต่อตาฟันต่อฟัน ที่อาจก่อความปั่นป่วนแก่กระแสสินค้าโลก
อีกด้านหนึ่ง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันรัสเซีย ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนเมื่อวันอาทิตย์(19 ต.ค.) ว่าวอชิงตันจะคงไว้ซึ่งการรีดภาษีอัตราสูงลิ่วกับสินค้านำเข้าจากอินเดีย จนกว่านิวเดลีจะหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย
ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน เช่นเดียวกับความคาดหมายอเมริกาจะปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม กระตุ้นให้นักลงทุนถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และดันราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 2% ในวันจันทร์(20ต.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 146.10 ดอลลาร์ หรือ 3.50 % ปิดที่ 4,359.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(20ต.ค.) ความเห็นแนวประนีประนอมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 515.97 จุด (1.12 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,706.58 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 71.12 จุด (1.07 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,735.13 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 310.57 จุด (1.37 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,990.54 จุด
วอลล์สตรีทเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความคึกคัก นักลงทุนตอบสนองต่อวาทกรรมที่อะลุ่มอล่วยกว่าเดิมของทรัมป์ ที่ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน หลังจากที่ผ่านมา มีข้อวิตกกันว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง 2 ชาติ อาจฉุดเศรษฐกิจชะลอตัว
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี)