อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-แคนาดา ออกโรงประณาม “เทลอาวีฟ” ไฟเขียวตั้ง 19 เขตถิ่นฐานอาณานิคมยิวใหม่ในเวสต์แบงก์

เอเจนซีส์ - อังกฤษ แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศศ อิตาลี สเปน ไอร์แลนด์ รวมชาติอื่นๆออกประณามอิสราเอลว่า ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเสี่ยงทำให้เกิดการไร้เสถียรภาพหลังอนุญาตเขตตั้งถิ่นฐานยิวใหม่ในเวสต์แบงก์เพิ่มอีก 19 แห่ง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(24 ธ.ค)ว่า 14 ประเทศที่ร่วมประณามนี้รวมถึง อังกฤษ แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศศ อิตาลี สเปน ไอร์แลนด์ เกิดขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีชุดความมั่นคงอิสราเอลของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ได้อนุมัติเขตถิ่นฐานอาณานิคมยิวใหม่ 19 แห่งในเขตเวสต์แบงก์
ทั้งนี้อิสราเอลอนุมัติเมื่อวันอาทิตย์(21) ที่จะส่งผลทำให้มีเขตถิ่นฐานอาณานิคมยิวใหม่รวมทั้งหมดอยู่ที่ 69 แห่ง อ้างอิงจากรัฐมนตรีคลังอิสราเอลขวาจัด เบซาเลล สโมตริช (Bezalel Smotrich)
“พวกเราเรียกร้องให้อิสราเอลกลับการตัดสินใจนี้รวมไปถึงการขยายเขตการตั้งถิ่นฐาน” กล่าวในแถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่โดยอังกฤษที่ร่วมโดย เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น มอลตา และเนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสเปน
แถลงการณ์กล่าวต่อว่า “การกระทำแต่ฝ่ายเดียวเช่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการตั้งอาณานิคมที่เข้มข้นกว้างขวางมากขึ้นในเขตเวสต์แบงก์ ไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่เสี่ยงต่อการเพิ่มเชื้อไฟให้เกิดการไร้เสถียรภาพมากขึ้น
“พวกเขาเสี่ยงต่อการทำให้เป็นอันตรายต่อการบังคับใช้แผนอย่างครอบคลุมสำหรับกาซาท่ามกลางความพยายามเพื่อจะนำไปสู่เฟส 2 และเป็นอันตรายต่อความคาดหวังสำหรับสันติภาพระยะยาวและความมั่นคงทั่วภูมิภาค”
และ “พวกเราเรียกร้องอีกครั้งถึงการต่อต้านทุกรูปแบบของการผนวกและต่อการขยายของนโยบายการตั้งถิ่นฐานรวมการอนุมัติของการตั้งถิ่นฐาน E1 และยูนิตบ้านหลังใหม่นับพันหลัง”
แถลงการณ์กล่าวต่อว่า “พวกเราขอเรียกร้องให้อิสราเอลกลับการตัดสินใจนี้รวมไปถึงการขยายการตั้งถิ่นฐานให้สอดคล้องกับมติความมั่นคงสหประชาชาติ#2334”
แผนการขยายของอิสราเอลรวมถึงเขตตั้งถิ่นฐาน 2 แห่งที่อพยพก่อนหน้าระหว่างแผนการไม่เข้าร่วมปี 2005
การอนุมัติใหม่ล่าสุดนี้เป็นการเพิ่มจำนวนเขตตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์เกือบ 50% ในรัฐบาลสมัยปัจจุบันของเนทันยาฮู โดยในปี 2022 มีเขตการตั้งถิ่นฐานอาณานิคมยิวจำนวน 141 ในเขตเวสต์แบงก์ และหลังการอนุมัติล่าสุดมีจำนวน 210 คน อ้างอิงจาองค์ต่อต้านการตั้งถิ่นฐาน Peace Now
การตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเขตปาเลสไตน์นั้นผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
แถลงการณ์ 14 ชาติยืนยันยึดมั่นในการสนับสนุนต่อสิทธิการตัดสินอนาคตของตัวเองของประชาชนปาเลสไตน์ รวมถึงพันธสัญญาต่อสันติภาพยั่งยืนที่ครอบคลุมและเป็นธรรมตั้งบนพื้นฐานของมติทางออก 2 รัฐคู่ขนานที่เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ และในแถลงการณ์เดียวกันนี้ 14 ชาติต่างยืนกรานว่าไม่มีทางออกอื่นใดในการแก้ปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์นอกเหนิอจากทางออกแบบ 2 รัฐคู่ขนาน