ยัง..ยังคุยได้อีก!กัมพูชาโวไทยต้องใช้เครื่องบินรบ เพราะหวังปกปิดความพ่ายแพ้ในสมรภูมิภาคพื้น

ฌอง ฟรังซัวส์ ตัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ระบุสงครามระหว่างกัมพูชาและไทย เป็นบางอย่างที่ "กัมพูชาไม่มีทางพ่ายแพ้และไทยไม่มีทางชนะ" เขาชี้ว่าการที่ไทยใช้เครื่องบินขับไล่ทิ้งบอมบ์ลึกเข้ามาในดินแดนกัมพูชา ไม่ใช่เพื่อชัยชนะ แต่เป็นเพียงความพยายามปิดซ่อนความปราชัยในสมรภูมิภาคพื้น
ในข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2025 ฌอง ฟรังซัวส์ ตัน ระบุว่าการใช้เครื่องบินทิ้งบอมบ์ใส่กัมพูชา ไม่ใช่เพื่อชัยชนะ แต่เพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนชาวกัมพูชา และบอกกับประชาชนคนไทยว่ากองกำลังของพวกเขากำลังเป็นฝ่ายชนะ เขาอ้างว่าในข้อเท็จจริงคือ ในสงคราม 18 วัน ไทยไม่ได้ยึดครองพื้นที่ไหนๆของดินแดนกัมพูชา
เขาเขียนว่า "เพื่อปกปิดความพายแพ้ในภาคพื้น กองทัพไทยก่อเสียงดังกึกก้องของฝูงบินเอฟ-16 ทิ้งระเบิดลงมาจากฟากฟ้า ราวกับเสียงของกระสุนปืนใหญ่ที่พุ่งผ่านท้องฟ้า ณ สมรภูมิแวร์เดิง ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ไม่ใช่เพื่อชัยชนะอีกต่อไป"
ฟรังซัวส์ ตัน ระบุต่อว่าความเป็นจริงยังคงสร้างรอยแปดเปื้อนแก่ภาพลักษณ์ของไทย ก่อมลทินแก่เกียรติยศของกองทัไทย และเป็นเรื่องเล่าของรัฐบาลไทย เพราะพวกนักรบเต็มอัตราศึกของประเทศกำลังตายอยู่ในป่ากัมพูชา ในสงครามที่ไม่มีเหตุผล และเพื่อสาเหตุความรักชาติแบบปลอมๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจในความรู้สึกทางการเมืองแก่พวกหัวรุนแรงเพียงหยิบมือ
ข้อความที่โพสต์โดย ฟรังซัวส์ ตัน เป็นไปในทิศทางเดียวกับคำอวดอ้างของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ที่เน้นย้ำว่าแม้ถูกโจมตีด้วยอาวุธทุกชนิดและเครื่องบินขับไล่ แต่ทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนยังคงรักษาฐานที่มั่น และไม่ปล่อยให้ศัตรูยึดครองฐานที่มั่นใดๆ
