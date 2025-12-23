ทำตัวเองล้วนๆ!กัมพูชาโอดนักท่องเที่ยวหดหายไม่กล้ามานครวัด หลังเอฟ-16ไทยโจมตีในเสียมราฐ

Chhay Sivlin ประธานสมาคมผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชา(CATA) เมื่อวันจันทร์(22ธ.ค.) ประณามไทย ต่อการใช้เครื่องบินเอฟ-16 โจมตีในเสียมราฐ ซึ่งก่อความปั่นป่วนแก่การท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น แม้จุดที่ระเบิดลงนั้นอยู่ห่างจากนครวัดเกือบ 100 กิโลเมตร
แม้ระยะห่างดังกล่าว แต่ทาง Sivlin อ้างว่าปฏิบัติการทางทหารระลอกแล้วระลอกเล่าของไทย กระตุ้นให้มีการยกเลิกทัวร์และการจองโรงแรมเป็นวงกว้าง โดยแม้บริษัททัวร์ 4 แห่งในเสียมราฐได้ให้คำรับประกันแก่นักท่องเที่ยวว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัย แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังหวาดกลัวอยู่ดี
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับขแมร์ไทม์ส ทาง Sivlin บอกว่ารัฐบาลไทยทำการทิ้งบอมบ์ในเสียมราฐและตามแนวเขตแดนของจังหวัดไม่หยุด โดยใช้เครื่องบินขับไล่เอฟ-16 "การโจมตีดูเหมือนมีเจตนาคุกคามพื้นที่มรดกโลก ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหวาดกลัวที่จะมาเยือน นี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย แต่ยังเป็นการดูหมิ่นยูเนสโกด้วย"
อ้างอิงข้อมูลจาก CATA พบว่าช่วงปลายปีถือเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยวนครวัด ดึงดูดผู้มาเยือนต่างชาติจำวนมาก และในปีนี้โรงแรมจำนวนมากและบริษัทนำเที่ยวถูกจองตั๋วเต็มแล้ว "ทว่านับตั้งแต่นั้น แขกจำนวนมากที่จองเครื่องบินและโรงแรม ได้ขอเลื่อนหรือยกเลิกโปรแกรมการเดินทาง" เธอกล่าว
รายงานของชแมร์ไทม์ส ระบุว่าเสียงโอดครวญครั้งนี้มีขึ้นตามหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่เครื่องบินเอฟ-16ของไทย ทำการทิ้งบอมบ์ใกล้แคมป์ผู้อพยพและเป้าหมายอื่นๆในเสียมราฐ ลึกเข้าไปภายในดินแดนของกัมพูชา กระตุ้นให้เกิดการอพยพและก่อความกังวลแก่นานาชาติ
