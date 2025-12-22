แอฟริกาใต้เศร้าอีก!กราดยิงไม่เลือกหน้ากลางบาร์หน2รอบ1เดือน ตาย9รายบาดเจ็บหลายคน

มีผู้เสียชีวิต 9 ราย หลังพวกมือปืนเปิดฉากยิงบาร์แห่งหนึ่ง รอบนอกเมืองโยฮันเนสเบิร์ก ในวันอาทิตย์(21ธ.ค.) นับเป็นเหตุกราดยิงครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน ในแอฟริกาใต้
นอกจากผู้เสียชีวิตข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย ในเหตุโจมตีกลางดึกที่บาร์แห่งหนึ่ง ในย่านเบ็กเกอร์สดัล พื้นที่เหมืองแร่ทองคำ ห่างจากตัวเมืองโยฮันเนสเบิร์ก ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 40 กิโลเมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นาน ตามหลังเหตุมือปืนกราดยิงที่บาร์แห่งหนึ่งใกล้กรุงพริตอเรียเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม สังหารผู้คนไปหลายสิบราย ในนั้นรวมถึงเด็ก 3 ขวบ
เบื้องต้นตำรวจบอกว่ามีผู้เสียชีวิต 10 ราย ในตอนที่บาร์เบ็กเกอร์สดัล ถูกโจมตีตอนราวๆ 01.00น. ก่อนต่อมาได้ปรับลดตัวเลขลง
พวกคนร้ายเกือบทั้งหมดติดอาวุธปืนสั้นและปืนอาก้า จากการเปิดเผยของพลตำรวจตรีเฟรด เคคาเน รองผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่น ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เอสเอบีซี จากที่เกิดเหตุ "พวกเขาเข้าไปยังบาร์ และกราดยิงใส่ลูกค้าไม่เลือกหน้า โดยปราศจากการยั่วยุใดๆ
เขาเผยต่อว่ามีผู้เสียชีวิต 3 รายภายในบาร์ และขณะที่คนอื่นๆกำลังหลบหนีจากที่เกิดเหตุ พวกมือปืนยังคงกราดยิงเข้าพวกเขา "มีรายงานด้วยว่าหลังจากพวกคนร้ายยิงใส่ผู้คนแล้ว พวกเขาค้นหาเหยื่อต่อ นำของมีค่าไป ในนั้นรวมถึงโทรศัพท์มือถือ"
ในบรรดาผู้เสียชีวิต ยังรวมไปถึงคนขับรถบริการเรียกรถผ่านแอปฯ ซึ่งขับรถผ่านมาพอดี "มันคืออาชญากรรมโดยแท้" เคคานาระบุ พร้อมเผยว่าตำรวจกำลังตามล่าพวกมือโจมตี และร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน
แอฟริกาใต้ ประเทศที่พัฒนามากที่สุดในทวีป กำลังเผชิญกับอัตราอาชญากรรมระดับสูง ซึ่งบ่อยครั้งมีบ่อเกิดจากเครือข่ายและแก๊งอาชญากรรมทั้งหลาย
ประเทศแห่งนี้มีเหตุยิงกันและกราดยิงด้วยอาวุธปืนทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเกิดขึ้นเป็นปกติ บ่อยครั้งมีต้นตอจากการต่อสู้กันของแก๊งคู่อริและการแย่งชิงกันระหว่างธุรกิจนอกระบบ
ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลก โดยระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน มีผู้คนถูกสังหารโดยเฉลี่ย 63 คนต่อวัน อ้างอิงข้อมูลของตำรวจ
ในเหตุกราดยิงหมู่ครั้งเลวร้ายที่สุดหนหนึ่ง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เครือญาติ 18 คนถูกยิงเสียชีวิต ณ ที่อยู่อาศัยแถบชนบท ในจังหวัดอีสเทิร์นเคป ในเดือนกันยายน 2024 โดยเหยื่อซึ่งมีอายุระหว่าง 14 ปีถึง 64 ปี ถูกสังหารขณะกำลังรวมตัวประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียม ต่อมาได้มีการจับกุมคนร้ายหลายราย
(ที่มา:เอเอฟพี)