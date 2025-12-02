คว่ำบาตรส่อเหลว!อิหร่านยิ้มร่าพบแหล่งขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ คาดมีแร่ทองคำกว่า60ล้านตัน

อิหร่านแถลงค้นพบแหล่งแร่ทองคำขนาดใหญ่ ณ หนึ่งในเหมืองโลหะมีค่าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นในวันจันทร์(1ธ.ค.) เชื่อจะช่วยเสริมความเข้มแข็งแก่ทุนสำรองระหว่างประเทศ สำหรับยืนหยัดรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรนานาชาติ
แหล่งแร่ทองคำใหม่นี้ถูกพบ ณ เหมืองทองคำชาดานที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ ในจังหวัดเซาท์โคราซาน ทางภาคตะวันออกของอิหร่าน ซึ่งสำนักข่าวฟาร์สนิวส์ให้คำจำกัดความว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบครั้งสำคัญที่สุดของประเทศ
ฟาร์สนิวส์ระบุว่าแหล่งแร่ทองคำใหม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วจากกระทรวงอุตสากรรม เหมืองแร่และการค้า พร้อมบอกว่าแหล่งแร่ทองคำแห่งนี้ถือครองแร่ทองคำออกไซด์ 7.95 ล้านตันและแร่ทองคำซัลไฟด์ 53.1 ล้านตัน
อิหร่านไม่เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปริมาณคลังสำรองทองคำของประเทศ แต่อ้างว่าพวกเขาได้เดินหน้าจัดซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในเดือนกันยายน โมฮัมหมัดเดรนซา ฟาร์ซิน ผู้ว่าธนาคารกลางอิหร่าน บอกว่าธนาคารแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 5 ธนาคารกลางของโลก ที่มีการจัดซื้อทองคำมากที่สุดในช่วงปี 2023-2024 ตามรายงานของอิสนานิวส์ ขณะที่สื่อมวลชนแห่งนี้ยังอ้างคำพูดของ เยคตา อัชราฟ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง ระบุว่าการเสริมคลังสำรองทองคำ จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ที่ถูกเตะถ่วงอย่างหนักจากมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติ
อิหร่าน มีเหมืองแร่ทองคำ 15 แห่ง ใหญ่ที่สุดได้แก่เหมืองแร่ซาร์ชูราน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
เศรษฐกิจของอิหร่านถูกฉีดขาดจากมาตรการคว่ำบาตรต่างๆนานาที่กำหนดโดยสหรัฐฯและตะวันตก ตามหลังคำกล่าวหาเตหะรานกำลังใช้โครงการนิวเคลียร์ของประเทศ แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ คำกล่าวอ้างที่อิหร่านปฏิเสธมาตลอด
ทั้งนี้อิหร่านพบว่าเศรษฐกิจของตนเองตกอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดมากขึ้นไปอีก นับตั้งแต่ทำศึกสงคราม 12 วัน อันมีชนวนเหตุจากการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเล่นงานอิหร่าน ซึ่งระหว่างนั้นสหรัฐฯเข้าร่วมปฏิบัติการกับอิสราเอลช่วงสั้นๆ ในการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่าน
ขณะเดียวกันทองคำยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับชาวอิหร่านจำนวนมาก ที่พบเห็นอำนาจการซื้อของตนเองถูกกัดกร่อนลงเรื่อยๆ สืบเนื่องจากเงินเฟ้อที่ดีดตัวขึ้นและการอ่อนค่าอย่างรื้อรังของสกุลเงินเรียลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
(ที่มา:เอเอฟพี)