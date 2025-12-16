xs
มือดีเอา 'หัวหมู' ทิ้งเกลื่อน 'สุสานมุสลิม' ในออสเตรเลีย หลังเกิดเหตุกราดยิงหมู่ที่หาดบอนได

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตำรวจออสเตรเลียเปิดการสอบสวน หลังจากพบ "หัวหมู" จำนวนหลายหัวถูกเอาไปทิ้งภายในสุสานมุสลิมแห่งหนึ่งที่ชานเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์ ตามหลังเหตุกราดยิงที่หาดบอนได

สื่อท้องถิ่นรายงานเมื่อวันจันทร์ (15 ธ.ค.) ว่า สุสานมุสลิมแห่งหนึ่งในออสเตรเลียถูกโจมตีด้วยการเอา "หัวหมู" ที่ถูกตัดไปทิ้งไว้

เว็บไซต์ news.com.au รายงานว่า จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ (15) แสดงให้เห็นสุสานมุสลิมในย่านนาเรลแลน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์ ถูกสร้างความเสียหายด้วยหัวหมูและชิ้นส่วนของหมูที่ถูกตัดชำแหละ หลังเกิดเหตุกราดยิงครั้งใหญ่ที่หาดบอนไดซึ่งทำให้มีเหยื่อเสียชีวิต 15 คน บาดเจ็บจำนวนมาก

ตำรวจได้รับรายงานว่า พบซากสัตว์ถูกนำไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าสุสานบนถนนริชาร์ดสันในย่านดังกล่าว

“เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ และพบหัวหมูหลายหัว จึงเริ่มทำการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทันที” ตำรวจระบุ

“ขณะนี้เราได้นำหัวหมูเหล่านั้นออกไป และทำการกำจัดอย่างเหมาะสมแล้ว” ตำรวจกล่าวเสริม โดยระบุว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง 1 หนึ่งวันหลังจากที่มือปืนชายวัย 50 ปี และลูกชายวัย 24 ปีของเขา ได้เปิดฉากกราดยิงผู้คนบนชายหาดบอนไดในซิดนีย์เมื่อเย็นวันอาทิตย์ (14) ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 15 คนและบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอีก 42 คน

มือปืนหนึ่งในสองคนถูกสังหาร ส่วนอีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งทางการออสเตรเลียได้ประกาศให้เหตุโจมตีครั้งนี้เป็น “การก่อการร้าย”

ที่มา: Anadolu
