ออสเตรเลียเผยมือปืนพ่อ-ลูกกราดยิงหาดบอนได เพิ่งไปฟิลิปปินส์ เชื่อได้แรงบันดาลใจจาก‘กลุ่มรัฐอิสลาม’

ตำรวจออสเตรเลียเผยในวันอังคาร (16 ธ.ค.) มือปืนพ่อ-ลูกที่ก่อเหตุกราดยิงงานฉลองเทศกาลฮานุกกะห์ของชาวยิวบนหาดบอนได ในเมืองซิดนีย์ เมื่อวันอาทิตย์ (14) ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปฟิลิปปินส์ก่อนก่อเหตุ และดูเหมือนได้แรงบันดาลใจในการก่อการร้ายจากกลุ่ม “รัฐอิสลาม” (ไอเอส) ขณะที่ทางการอินเดียระบุว่าคนพ่อเป็นผู้ที่อพยพมาจากภาคใต้ของแดนภารตะ แต่มีการติดต่อกับครอบครัวน้อยมาก
ทางการออสเตรเลียกำลังสอบสวนการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นเหตุกราดยิงครั้งเลวร้ายที่สุดในออสเตรเลียในรอบระยะเวลาเกือบ 30 ปี โดยระบุว่าเป็นการก่อการร้ายที่พุ่งเป้าเล่นงานชุมชนชาวยิว
ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อยู่ที่ 16 คน ซึ่งรวมถึงมือปืนคนหนึ่งที่ตำรวจระบุว่าชื่อ ซาจิด อัครัม วัย 50 ปี โดยเขาถูกตำรวจยิงตาย ขณะที่มือปืนอีกคนหนึ่งคือ นาวีด อัครัม ลูกชายวัย 24 ปีเขา ซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ตำรวจออสเตรเลียระบุในวันอังคารว่า คนร้ายคู่นี้ได้เดินทางไปฟิลิปปินส์เมื่อเดือนที่แล้ว และขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนวัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งนั้น รวมทั้งตรวจสอบว่า ทั้งสองคนได้พบกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงระหว่างทริปดังกล่าวหรือไม่
ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์เผยว่า ทั้งสองคนเดินทางไปกรุงมะนิลาก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองดาเวา เมืองใหญ่บนเกาะมินดาเนา ทางภาคใต้ของแดนตากาล็อกในวันที่ 1 พ.ย. และบินกลับออสเตรเลียวันที่ 28 พ.ย. โดยคนพ่อนั้นใช้หนังสือเดินทางของอินเดีย ส่วนคนลูกซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในแดนจิงโจ้ใช้หนังสือเดินทางของออสเตรเลีย
ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันว่า มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส หรือ ไอซิส) ปฏิบัติการอยู่ในฟิลิปปินส์ และมีอิทธิพลในระดับหนึ่งทางใต้ของประเทศนี้ อย่างไรก็ดี ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครือข่ายนี้ที่ซ่องสุมรวมตัวอยู่บนเกาะมินดาเนา อ่อนแอลงมากเมื่อเทียบกับปี 2017 ที่กลุ่มนี้ได้เข้าโจมตีและยึดเมืองมาราวีเอาไว้อยู่หลายเดือน
นายกรัฐมนตรีแอนโทนี แอลเบนีส ของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์สื่อเอบีซี ของแดนจิงโจ้ว่า การก่อการร้ายที่ชายหาดบอนได ดูเหมือนได้แรงบันดาลใจจากไอซิส
ตำรวจยังเผยว่า ในรถที่ยึดได้จากหาดบอนได ซึ่งจดทะเบียนในชื่อนาวีด อัครัม หรือมือปืนคนลูก ตำรวจมีอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง และธงทำเองที่เชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอส ซึ่งถูกทั้งออสเตรเลียและอีกหลายชาติประกาศเป็นองค์การก่อการร้าย
มือปืนคู่นี้กราดยิงใส่ผู้คนจำนวนเป็นร้อยๆ ที่ร่วมฉลองเทศกาลฮานุกกะห์ของชาวยิว เป็นเวลาราว 10 นาที ณ ชายหาดบอนได ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของออสเตรเลีย ทำให้ผู้คนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงก่อนที่ทั้งคู่จะถูกตำรวจยิงและจับกุม
ในการสืบสวน เจ้าหน้าที่แดนจิงโจ้ยังพบคลิปวิดีโอ ที่ นาวีด กล่าวเชิญชวนให้หันมาเข้ารีตนับถือศาสนาอิสลาม ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟในซิดนีย์ โดยทางเจ้าหน้าที่กำลังพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวว่า เหตุใดเขาจึงหันเหไปนิยมความรุนแรง
รายงานระบุว่า ในวันก่อเหตุ นาวีดบอกแม่ว่า จะออกไปตกปลานอกเมือง แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เขาแอบไปวางแผนโจมตีกับพ่อในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่เช่าไว้
เหตุการณ์กราดยิงนี้ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียประกาศทบทวนเพิ่มความเข้มงวดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนยิ่งขึ้นอีก หลังจากตรวจสอบพบว่า ซาจิด หรือมือปืนคนพ่อ มีใบอนุญาตครอบครองปืนและมีปืนจดทะเบียนถึง 6 กระบอก โดยชายผู้นี้ได้รับใบอนุญาตครอบครองปืนในปี 2023 ไม่ใช่ 2015 ตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ดี จอห์น เฮาเวิร์ด อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจากพรรคลิเบอรัล ที่เป็นผู้เสนอกฎระเบียบควบคุมอาวุธปืนในปี 1996 ภายหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ในเมืองพอร์ตอาร์เธอร์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ไม่อยากให้การปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนกลายเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากการจัดการกับกระแสต่อต้านยิว ซึ่งกำลังดุเดือดขึ้นมาในแดนจิงโจ้
แอลเบนีส เผยว่า นาวีด ซึ่งตามข่าวระบุว่า เป็นช่างปูนตกงาน ถูกหน่วยงานข่าวกรองออสเตรเลียจับตาในปี 2019 และมีการเรียกตัวมาสัมภาษณ์ รวมถึงสมาชิกครอบครัวและผู้คนรอบข้างของนาวีด แต่ไม่พบว่า เป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้าในขณะนั้น
ขณะที่ อามีร์ ไมมอน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลีย กล่าวระหว่างเดินทางไปร่วมรำลึกถึงเหยื่อที่หาดบอนไดในวันอังคารว่า ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเขารับรู้อย่างชัดเจนว่า มีอันตรายมากขึ้นจากกระแสต่อต้านยิว
อนึ่ง ตำรวจรัฐเตลังคานา ทางภาคใต้ของอินเดีย แถลงเมื่อวันอังคาร (16) ว่า ซาจิด อัครัม มือปืนผู้พ่อในเหตุกราดยิงครั้งนี้ เป็นคนที่มาจากเมืองไฮเดอราบาด เมืองเอกของรัฐเตลังคานา แต่อพยพไปอยู่ออสเตรเลียเกือบ 30 ปีแล้ว โดยระหว่างนั้นเคยเดินทางกลับบ้านในอินเดียแค่ 6 ครั้ง และหลังเกิดเหตุคราวนี้ พวกสมาชิกในครอบครัวของเขาต่างบอกว่าไม่ทราบมาก่อนเรื่องที่เขากลายเป็นพวกมีความคิดหัวรุนแรง
