วีกเอนด์เลือด! กราดยิงหาดดังซิดนีย์ กำลังมีงานเทศกาลของชาวยิว ดับ11เจ็บร่วม30 ส่วนที่อเมริกา มือปืนโจมตีมหาวิทยาลัยไอวีลีกขณะจัดสอบ

เกิดเหตุมือปืนกราดยิงที่ชายหาดบอนได ในเมืองซิดนีย์, ออสเตรเลีย เมื่อวันอาทิตย์ (14 ธ.ค.) ขณะชาวยิวเฉลิมฉลองเทศกาล “ฮานุกกะห์” ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 คน บาดเจ็บอีกเกือบ 30 ผู้ก่อเหตุคราวนี้ซึ่งทางการแดนจิงโจ้ประกาศว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้าย มีจำนวน 2 คน โดยคนหนึ่งถูกสังหาร อีกคนบาดเจ็บสาหัสและถูกรวบตัว ก่อนหน้านั้น 1 วันที่สหรัฐฯ ก็มีเหตุการณ์มือปืนบุกเดี่ยวกราดยิงห้องสอบในมหาวิทยาลัยบราวน์ คร่าชีวิตนักศึกษา 2 คน และบาดเจ็บอีก 9 คน
ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์แถลงว่า เจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินได้ส่งคนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 29 ราย กระจายไปตามโรงพยาบาลท้องถิ่น จากบริเวณชายหาดบอนได ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในเมืองซิดนีย์ เมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ปกติแล้วจะมีทั้งคนออสเตรเลียและนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเต็มหาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่อากาศดี
นายกรัฐมนตรี แอนโทนี แอลเบนีส ของออสเตรเลีย กล่าวยกย่องพลเมืองธรรมดาสามัญหลายคนที่ได้ช่วยกันจับตัวและปลดอาวุธมือปืนคนหนึ่งว่าเป็น “ฮีโร” ขณะที่ตำรวจประกาศว่าได้พบสิ่งต้องสงสัยเป็น “อุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง” ในยานพาหนะคันหนึ่งใกล้ๆ ชายหาดแห่งนั้น ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิต
“นี่เป็นการโจมตีที่พุ่งเป้าหมายเล่นงานชาวออสเตรเลียเชื้อสายยิว ในวันแรกของเทศกาลฮานุกกะห์ ซึ่งควรเป็นวันแห่งความยินดี การเฉลิมฉลองศรัทธา –มันเป็นพฤติการณ์ของปีศาจร้าย ลัทธิต่อต้านยิว การก่อการร้าย ที่โจมตีใส่หัวใจของประเทศชาติของเรา” นายกฯแอลเบนีส กล่าวในคำปราศรัยถ่ายทอดทางทีวี
การกราดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่มีการจัดงานประจำปีซึ่งใช้ชื่อว่า “ฮานุกกะห์ริมทะเล” ในตอนบ่าย ซึ่งตำรวจระบุว่ามีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน
ทางด้านอิสราเอล ประธานาธิบดีไอแซก เฮอร์ซ็อก กล่าวว่า คนยิวที่เตรียมจุดเทียนเล่มแรกของเทศกาลฮานุกกะห์บนหาดบอนไดถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายชั่วช้า
นับจากสงครามกาซาระเบิดขึ้นในเดือนต.ค. 2023 เกิดเหตุโจมตีโบสถ์ อาคาร และรถยนต์ของชาวยิวในออสเตรเลียหลายครั้ง
กีเดียน ซาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล กล่าวว่า การโจมตีบนหาดบอนไดเป็นผลลัพธ์ของกระแสการต่อต้านชาวยิวในออสเตรเลียและการปลุกเร้า “การลุกขึ้นต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์” ทั่วโลก
ในคลิปที่เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มเอ็กซ์ มองเห็นภาพผู้คนบนหาดและสวนสาธารณะในบริเวณนั้นแตกกระเจิงหลังมีเสียงปืนดังหลายนัดและเสียงรถตำรวจ อีกคลิปหนึ่งเผยให้เห็นชายสวมเสื้อยืดดำกราดยิงด้วยปืนขนาดใหญ่ก่อนถูกชายอีกคนเข้าไปแย่งปืนมาได้ นอกจากนี้ยังมีคลิปที่เห็นมือปืน 2 คนกราดยิงจากบนสะพานคนเดิน
วิดีโออีกชุดมีภาพชายสองคนถูกตำรวจจับกดลงกับพื้นบนสะพานดังกล่าว และตำรวจพยายามกู้ชีพมือปืนคนหนึ่ง
กราดยิงที่มหาวิทยาลัยไอวีลีกในอเมริกา
ทางด้านสหรัฐฯ ที่เมืองโพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอส์แลนด์ เมื่อวันเสาร์ เกิดเหตุมือปืนบุกเดี่ยวเข้าไปกราดยิงอาคารหลังหนึ่งซึ่งกำลังจัดการสอบ ภายในมหาวิทยาลัยบราวน์ อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาชื่อเสียงเก่าแก่ระดับไอวีลีกของอเมริกา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บ 9 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งหมด
รายงานระบุว่า มหาวิทยาลัยบราวน์ส่งข้อความฉุกเฉินแจ้งนักศึกษาเมื่อเวลา 16.22 น. วันเสาร์ว่า มีมือปืนก่อเหตุใกล้อาคารวิศวกรรมศาสตร์บารัส แอนด์ ฮอลลีย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และฟิสิกส์ โดยขณะนั้นกำลังมีการจัดสอบนักศึกษา 2 ห้อง พร้อมแนะนำให้นักศึกษาล็อกประตูห้อง ปิดเสียงโทรศัพท์ และหาที่ซ่อนตัวจนกว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ราว 400 คนจากสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) สำนักงานกำกับดูแลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืน และระเบิด ตลอดจนถึงตำรวจท้องถิ่น ร่วมกันสอบสวนและตรวจค้นทั่วมหาวิทยาลัยแต่ไม่พบตัวมือปืน ขณะที่ถนนโดยรอบเต็มไปด้วยรถฉุกเฉิน
ตำรวจเผยแพร่คลิปความยาว 10 วินาทีที่เป็นภาพด้านหลังของผู้ต้องสงสัยที่อายุประมาณ 30 ปี สวมชุดดำและหน้ากาก กำลังเดินไปตามถนนที่ร้างผู้คนหลังกราดยิงห้องสอบชั้น 1 ของอาคาร โดยตำรวจเรียกร้องให้ผู้ที่มีเบาะแสเกี่ยวกับมือปืนแจ้งข้อมูลกับทางการ
การตามล่ามือปืนมีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากเป็นวันหยุดที่ผู้คนออกไปช้อปปิ้ง อีกทั้งยังมีการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมมากมายในช่วงกลางคืน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเผยว่า มีการระดมเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและตำรวจจากเมืองใกล้เคียงมาร่วมตามล่ามือปืน รวมทั้งมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ทั่วเมือง
สำนักงานบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของโพรวิเดนซ์ประกาศบนโซเชียลมีเดียให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบราวน์ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอยู่ภายในสถานที่ หรืองดเดินทางกลับที่พักที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราว
อย่างไรก็ดี เบรตต์ สไมลีย์ นายกเทศมนตรีโพรวิเดนซ์ยืนยันว่า ประชาชนไม่จำเป็นต้องยกเลิกแผนการวันหยุดในช่วงสุดสัปดาห์และตลอดสัปดาห์หน้าแต่อย่างใด เนื่องจากไม่พบข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมว่า มีภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงจากมือปืนรายนี้ที่ยังคงหลบหนี
เหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีสถานศึกษาครั้งล่าสุดในอเมริกา ประเทศที่ความพยายามจำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนเผชิญทางตันทางการเมือง
กลุ่มกัน ไวโอเลนซ์ อะไครฟ์ ที่นิยามคำว่า การกราดยิงว่า หมายถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ถูกยิง 4 คนขึ้นไปนั้น ระบุว่า นับจากต้นปีจนถึงขณะนี้มีเหตุกราดยิงในอเมริกากว่า 300 ครั้ง
เหตุกราดยิงในสถานศึกษาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเกิดขึ้นที่เวอร์จิเนียเทคในเดือนเม.ย. 2007 เมื่อนักศึกษาเกาหลีใต้ผู้หนึ่งเปิดฉากกราดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิต 32 คน และบาดเจ็บ 17 คน ก่อนปลิดชีพตัวเอง
