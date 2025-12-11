เอเชียตะวันออกระอุ!อเมริกาย้ำจุดยืนหนุนญี่ปุ่น ส่งเครื่องบินB-52 ร่วมซ้อมรบมุ่งปรามจีน-รัสเซีย

เครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้ของอเมริกา ออกบินตรวจการณ์เหนือทะเลญี่ปุ่น เคียงข้างเครื่องบินขับไล่ของแดนอาทิตย์อุทัย ทางการญี่ปุ่นแถลงวันพฤหัสบดี (11 ธ.ค.) ในการสำแดงกำลังตามหลังกองทัพจีนและรัสเซียซึ่งได้จัดการซ้อมรบร่วมทั้งทางอากาศและทางทะเล รอบๆ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ “ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงความเด็ดเดี่ยวแข็งขันของพวกเขาในการป้องกันไม่ให้เกิดความพยายามตามอำเภอใจฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมโดยอาศัยกำลัง พร้อมกันนั้นก็เป็นการยืนยันถึงฐานะความพรักพร้อมทั้งของกองกำลังป้องกันตนเอง (ชื่ออย่างเป็นทางการของกองทัพญี่ปุ่น) และกองทัพสหรัฐฯ” กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุเช่นนี้ในคำแถลงที่ออกมาในวันพฤหัสฯ
ขณะที่คณะเสนาธิการร่วมของญี่ปุ่นแจกแจงว่า กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและกองทัพอากาศสหรัฐฯได้จัดการฝึกซ้อมร่วมเมื่อวันพุธ (10) ซึ่งประกอบเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์แบบ B52 ของอเมริกา 2 ลำ และเครื่องบินขับไล่เทคโนโลยีหลีกเร้นเรดาร์ (สเตลธ์) แบบ F-35 สามลำ ตลอดจนเครื่องบินขับไล่ครองอากาศแบบ F-15 สามลำของญี่ปุ่น ทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯได้ออกมาปรากฏตัวทางการทหาร นับตั้งแต่ที่จีนเริ่มการฝึกซ้อมทางทหารหลายระลอกในภูมิภาคนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยรวมถึงการฝึกซ้อมบินขึ้นและร่อนลงเรือบรรทุกเครื่องบิน “เหลียวหนิง” ของฝูงเครื่องบินประจำบนเรือลำนี้ ที่ญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินขึ้นติดตาม และเกิดเหตุการณ์ที่ฝ่ายญี่ปุ่นกล่าวหาว่าถูกเครื่องบินจีนเล็งเรดาร์ล็อกเป้าเมื่อวันเสาร์ (6)
การสำแดงกำลังร่วมของสหรัฐฯและญี่ปุ่นในวันพุธนี้ ยังมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอังคาร (9) เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์แบบ Tu-95 ของรัสเซีย 2 ลำ ได้บินจากทะเลญี่ปุ่นไปพบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ H-6 ของจีน 2 ลำในทะเลจีนตะวันออก จากนั้นก็ร่วมฝึกซ้อมด้วยการบินตรวจการณ์รอบญี่ปุ่น ทะเลจีนตะวันออก และมหาสมุทรแปซิกตะวันตก ซึ่งแดนอาทิตย์อุทัยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ของฝ่ายตนขึ้นไปเฝ้าติดตามเครื่องบินเหล่านั้น
พลเอกฮิโรอากิ ยูชิคูระ ประธานคณะเสนาธิการร่วมของญี่ปุ่น กล่าวว่า การซ้อมรบร่วมของจีนและรัสเซียเป็นการแสดงแสนยานุภาพที่มุ่งคุกคามญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
ในวันพุธ กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุในการแถลงข่าวตามปกติ กล่าวหาญี่ปุ่นว่า ส่งเครื่องบินรุกล้ำพื้นที่ฝึกซ้อมของกองทัพจีนโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำการตรวจการณ์ในระยะกระชั้นชิดและแสดงท่าทีข่มขู่ ทำให้สถานการณ์ตึงเครียด และยังคงปลุกปั่นให้สถานการณ์ลุกลามอย่างประสงค์ร้าย
กัวสำทับว่า การฝึกซ้อมร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของแผนการร่วมมือประจำปีที่สะท้อนความมุ่งมั่นของสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาค
มรวันเดียวกันนั้น อเมริกาซึ่งปิดปากเงียบมาหลายวัน ได้ออกมากล่าวถค
กรณีญี่ปุ่นกล่าวหาเครื่องบินจีนเล็งเรดาร์ล็อกเป้าเครื่องบินญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯระบุว่า การกระทำดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค พร้อมย้ำว่า การเป็นพันธมิตรระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นมั่นคงแน่นแฟ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ด้าน มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีการล็อกเป้าและการตรวจการณ์ร่วมจีน-รัสเซีย ระหว่างวิดีโอคอลล์นาน 15 นาทีกับชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น เมื่อคืนวันพุธ
ทางด้านกองทัพเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอเมริกาเช่นเดียวกับญี่ปุ่น แถลงว่า ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปเฝ้าติดตามเช่นกัน ขณะที่เครื่องบินจีนและรัสเซียเข้าสู่เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของแดนโสมขาวเมื่อวันอังคาร
นอกจากนั้นในวันพฤหัสฯ กระทรวงกลาโหมไต้หวันยังรายงานว่า ตรวจพบเครื่องบินของกองทัพจีน 27 ลำที่รวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ H-6K ปฏิบัติการตรวจการณ์ร่วมเพื่อความพร้อมทางยุทธวิธีรอบเกาะไต้หวัน
ก่อนหน้านั้นเมื่อคืนวันพุธ กระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงว่า เครื่องบินขับไล่ J-16 และเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6 ของจีนกลับมาฝึกบินระยะไกลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกอีกครั้ง
ทั้งนี้ ความตึงเครียดในภูมิภาคแถบนี้ปะทุขึ้น นับจากที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวในรัฐสภาแดนอาทิตย์อุทัยว่า ญี่ปุ่นอาจตอบโต้หากจีนบุกไต้หวัน สร้างความเดือดดาลอย่างยิ่งเนื่องจากปักกิ่งถือว่า ไต้หวันเป็นดินแดนของตนและพร้อมใช้กำลังเข้าผนวกถ้าจำเป็น
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)