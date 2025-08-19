ปักกิ่งย้ำว่าไต้หวันเป็น‘กิจการภายใน’ของตน ตอบโต้‘ทรัมป์’ที่อ้างว่า‘สี’รับปากไม่บุกไทเป

ปักกิ่งย้ำในวันจันทร์ (18 ส.ค.) ประเด็นไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน หลังทรัมป์อ้างว่า ประธานาธิบดีสีรับปากไม่บุกเกาะมังกรน้อยในระหว่างที่ตนยังอยู่ในทำเนียบขาว พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังแนะนำรัฐมนตรีเยอรมนีที่วิจารณ์เรื่องไทเป รวมถึงทะเลจีนใต้และตะวันออก ให้ละเว้นการยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้า และหันมาปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคดังกล่าวแทน
ประเด็นร้อนนี้เริ่มต้นขึ้นตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ฟ็อกซ์ นิวส์ ระหว่างเดินทางไปอะแลสกาเพื่อประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียเมื่อวันศุกร์ (15) ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง รับปากว่า จีนจะไม่รุกรานไต้หวันขณะที่ตนยังอยู่ในทำเนียบขาว
ทรัมป์ยังบอกว่า ชื่นชมในความอดทนของผู้นำจีน
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการนั้น ทรัมป์กับสี ได้หารือกันทางโทรศัพท์ครั้งแรกนับจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสมัยสองเ มื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ยังไม่เคยประชุมซัมมิตกันแบบเจอะเจอตัวกันเลย
ก่อนหน้านั้นคือช่วงปลายเดือนเมษายน ทรัมป์เคยอ้างว่า ประมุขจีนได้โทรศัพท์หาตน แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า โทรศัพท์มาเมื่อใด ขณะที่ฝ่ายจีนนั้นไม่เคยยืนยันเรื่องนี้เลย
อเมริกาและพันธมิตรพยายามมาโดยตลอดในการป้องปรามจีนไม่ให้ดำเนินมาตรการทางทหารกับไต้หวัน ซึ่งปักกิ่งยืนยันมาโดยตลอดว่า เป็นดินแดนของตนและขู่ใช้กำลังเข้ายึดหากจำเป็น
ในวันศุกร์ (15) นั้นเอง หลิว เผิงโหย่ว โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำวอชิงตัน ออกคำแถลงที่ไม่พาดพิงถึงคำสัมภาษณ์ของทรัมป์โดยตรง แต่ชี้แจงว่า ไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่อ่อนไหวที่สุดในความสัมพันธ์จีน-อเมริกา และรัฐบาลสหรัฐฯ ควรยึดมั่นในหลักการจีนเดียว รวมถึงแถลงการณ์ร่วมอเมริกา-จีนทั้ง 3 ฉบับ และจัดการประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันอย่างระมัดระวัง ปกป้องสัมพันธภาพปักกิ่ง-วอชิงตัน ตลอดทั้งสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรไต้หวัน
มาถึงวันจันทร์ (18 ส.ค.) เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งระหว่างการแถลงข่าวประจำวันตามปกติของกระทรวง โดยเธอย้ำว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ของดินแดนจีน และสำทับว่า ประเด็นไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน เช่นเดียวกับวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไต้หวันก็เป็นเรื่องของคนจีนเท่านั้น
เหมาย้ำว่า จีนจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแนวโน้มการรวมชาติอย่างสันติ แต่จะไม่ยอมให้ใครหรือมหาอำนาจรายใดมาแบ่งแยกไต้หวันไปจากจีน
ทางด้านไต้หวันนั้น เมื่อวันอาทิตย์ (17) กระทรวงการต่างประเทศได้ออกคำแถลงเกี่ยวกับคำสัมภาษณ์ของทรัมป์ว่า ไต้หวันติดตามปฏิกิริยาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาและจีนอย่างใกล้ชิด และจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่มีผลประโยชน์สำคัญในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน
ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันจันทร์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังตอบคำถามของผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับคำพูดในวันเดียวกันของโยฮัน วาเดอฟูล รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี โดยเธอยืนยันว่า สถานการณ์ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกยังคงมีเสถียรภาพ พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนั้น แก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา และปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน แทนการยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าและทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น นอกจากนั้นเธอย้ำว่า ประเด็นไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน
ทั้งนี้ ระหว่างเยือนญี่ปุ่นในวันจันทร์ วาเดอฟูลวิจารณ์ว่า จีนข่มขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า จะเปลี่ยนแปลงสถานะดั้งเดิมและเปลี่ยนแปลงเขตแดนตามอำเภอใจ โดยมุ่งหมายถึงพฤติกรรมของจีนในคาบสมุทรไต้หวัน รวมทั้งทะเลจีนใต้และตะวันออก
วาเดอฟูลเสริมว่า สถานการณ์ที่ลุกลามในฮับการค้าระหว่างประเทศดังกล่าวจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจโลก
(ที่มา: รอยเตอร์/ฟ็อกซ์นิวส์/เอเอฟพี)