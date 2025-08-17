ขอเถอะโนเบลสันติภาพ!ทรัมป์อ้างปธน.จีนบอกจะไม่บุกไต้หวัน ระหว่างที่ตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวอ้างเมื่อวันศุกร์(15ส.ค.) ว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน บอกกับเขาว่า ปักกิ่ง จะไม่รุกรานไต้หวัน ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกา
ความคิดเห็นของทรัมป์ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ในครั้งนี้ มีขึ้นก่อนหน้าที่เขาจะพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในรัฐอะแลสกา ในวันเดียวกัน โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีกำหนดพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับสงครามของมอสโกในยูเครน
"ผมอยากบอกกับพวกคุณ พวกคุณรู้ไหม มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันมากๆกับประธานาธิบสีของจีนและไต้หวัน แต่อย่างไรก็ตาม ผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่ เราจะได้เห็นกัน" ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวซ์ "เขาบอกกับผมว่า เขาจะไม่มีวันทำมันตราบใดที่ผมเป็นประธานาธิบดี ผมขอชมเชย แต่เขาบอกกับผมเช่นกันว่าเขาอดทนมากๆ และจีนอดทนมากๆด้วย"
เมื่อเดือนมิถุนายน มีคำยืนยันว่า ทรัมป์ และ สี พูดคุยทางโทรศัพท์กันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในช่วงต้นปี แต่ก่อนหน้านั้น ทรัมป์ เคยกล่าวอ้างในเดือนเมษายน ว่าประธานาธิบดี สี ต่อสายหาเขามาก่อนแล้ว แต่ไม่ได้เจาะจงว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการ
จีน มอง ไต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งของดินแดน และประกาศรวมชาติกับเกาะปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้ ในนั้นรวมถึงการใช้กำลังถ้ามีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ไต้หวัน ส่งเสียงคัดค้านอย่างแข็งกร้าวต่อคำกล่าวอ้างด้านอธิปไตยของจีน
สถานทูตจีนในวอชิงตันเมื่อวันศุกร์(15ส.ค.) ให้คำจำกัดความว่าหัวข้อไต้หวัน "เป็นประเด็นอ่อนไหวที่สุดและสำคัญที่สุด" ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ "รัฐบาลอเมริกาควรยึดถือหลักการจีนเดียว และแถลงการณ์ร่วมสหรัฐฯ-จีน 3 ฉบับ ดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันด้วยความรอบคอบและจริงจังปกปักรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมถึงเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวัน" โฆษกระบุ
แม้วอชิงตันคือผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่และเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญในระดับนานาชาติของไต้หวัน แต่ก็เหมือนกับประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับเกาะแห่งนี้
ในส่วนของรัฐบาลไต้หวัน ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทรัมป์ แต่ในวันเสาร์(16ส.ค.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรระดับสูงจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล บอกว่าไต้หวันขอบคุณต่อแรงสนับสนุนจากพันธมิตรหลักของเรา
"อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงไม่อาจพึ่งพิงเพียงคำสัญญาของศัตรู หรือพึ่งพิงแต่เพียงอย่างเดียวต่อความช่วยเหลือจากมิตรสหาย การเสริมความเข้มแข็งแก่ศักยภาพการป้องกันตนเอง คือรากฐาน!" หวัง ถิ่ง-หยู สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการกลาโหมและกิจการต่างประเทศของรัฐสภาไต้หวัน เขียนบนเฟซบุ๊ก
(ที่มา:รอยเตอร์)