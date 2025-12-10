หลอกกระทั่งตัวเอง!กัมพูชาโวทหารไทยตายแล้วหลายร้อย อ้างข่าวกำลังพลดับ61นายเป็นแค่'เกมจิตวิทยา'

พวกเจ้าหน้าที่กลาโหมกัมพูชาอ้างว่ากองทหารของไทยประสบความสูญเสียอย่างหนักระหว่างเหตุปะทะตามแนวชายแดนเมื่อเร็วๆนี้ พร้อมปฏิเสธรายงานของกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ที่บอกว่ามีทหารเขมร 61 นายเสียชีวิตในวันที่ 9 ตุลาคม ระบุเป็นแค่ "สงครามจิตวิทยา'
ขแมร์ไทม์ส อ้างเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงรายหนึ่งของกัมพูชา ระบุว่ากองกำลังของไทย "ประสบความสูญเสียอย่างหนัก" และบอกว่า "มีทหารไทยหลายร้อยนายเสียชีวิตและมากกว่า 1 พันได้รับบาดเจ็บ" อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้ตัวเลขอย่างเจาะจง
นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงรายนี้ยังปฏิเสธถ้อยแถลงของกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ที่เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ ที่ทางขแมร์ไทม์สระบุว่าเป็นข่าวที่ปั่นแต่งขึ้นมาและออกแบมาเพื่อชี้นำให้ประชาชนคนไทยหลงเชื่อ "นี่คือข่าวปลอมจากกองทัพภาคที่ 2 ของไทย" เขากล่าว
ความเห็นของเจ้าหน้าที่กัมพูชารายนี้ เป็นการตอบโต้รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ ที่ระบุว่ากองกำลังกัมพูชาประสบความสูญเสียอย่างหนักในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยพวกเจ้าหน้าที่กัมพูชาปฏิเสธตัวเลขดังกล่าวว่าไม่มีมูลความจริงและบอกว่ากระทรวงกลาโหมของกัมพูชาจะไม่ตอบโต้ตัวเลขที่ปั้นแต่งขึ้นมา
"กองทัพไทยไม่จำเป็นต้องนับตัวเลขของฝ่ายกัมพูชา แต่ควรหันไปนับจำนวนทหารของพวกคุณจะเหมาะสมกว่า" เขากล่าว พร้อมวิพากษ์วิจารณ์กองทัพไทยสำหรับการเผยแพร่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน "อย่าโกหกประชาชนของคุณเอง และอย่าลืมเก็บซากศพทหารของคุณ" เขากล่าว
เจ้าหน้าที่รายนี้เน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่ได้ละเมิดดินแดนของไทย และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนของตนเอง "กัมพูชาไม่ได้รุกรานดินแดนประเทศไหนๆ แต่ดำเนินการปกป้องตนเอง เพื่อปกป้องแผ่นดินของเราและพลเรือนผู้บริสุทธิ์"
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)