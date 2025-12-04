ปูตินกร้าวพร้อมใช้กำลังยึดถ้ายูเครนไม่สละ‘ดอนบาส’ ด้านทรัมป์มองโลกแง่บวกเชื่อรัสเซียอยากยุติสงคราม

ปูตินประกาศกร้าว รัสเซียจะเข้าควบคุมภูมิภาคดอนบาสทั้งหมดด้วยการใช้กำลัง ยกเว้นแต่ทหารยูเครนยอมถอนออกไปจากดินแดนที่เป็นฐานอุตสาหกรรมสำคัญทางภาคตะวันออกของยูเครนแห่งนี้ ขณะเดียวกันเขาก็แย้มว่า การหารือกับทีมเจรจาของอเมริกาที่มอสโกตอนต้นสัปดาห์นี้ อิงกับสิ่งที่ได้ตกลงไว้ในการประชุมซัมมิตระหว่างเขากับทรัมป์ที่อะแลสกาเมื่อเดือนสิงหาคม ทางด้านผู้นำสหรัฐฯออกมาแถลงว่าการเจรจาระหว่างตัวแทนอเมริกากับประมุขเครมลินรอบล่าสุดนี้เป็นไปด้วยดี และเขาเชื่อมั่นว่าปูตินก็ต้องการยุติสงครามเช่นเดียวกัน
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ซึ่งกล่าวอ้างว่าฝ่ายตะวันตกยังคงคุกคามความอยู่รอดของรัสเซีย ด้วยการแผ่ขยายองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) มายังยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งประชิดติดชายแดนหมีขาวหลายด้านแล้ว ได้จัดส่งทหารหลายแสนนายบุกเข้าสู่ยูเครนเมื่อเดือนก.พ. 2022 โดยที่ก่อนหน้านั้นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซีย ก็ได้สู้รบกับกองทัพยูเครนในภูมิภาคดอนบาสที่ประกอบด้วยแคว้นโดเนตสก์และลูฮันสก์ มาเป็นเวลานาน 8 ปี
“ถ้าไม่ใช่ว่าเราปลดแอกดินแดนเหล่านี้ด้วยการใช้กำลังอาวุธ กองทหารยูเครนก็จะต้องถอนตัวออกไปจากดินแดนเหล่านี้” ปูตินพูดเช่นนี้กับ อินเดียทูเดย์ สถานีโทรททัศน์ของแดนภารตะ ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพฤหัสบดี (4 ธ.ค.) ทั้งนี้ 2 สำนักข่าวของทางการรัสเซีย คือ ทาสส์ และ อาร์ไอเอโนวอสตี ได้อ้างอิงนำเอาคำพูดของเขาออกมาเผยแพร่เป็นข่าวตั้งแต่วันพฤหัสฯ
ยูเครนนั้นยืนกรานว่า ไม่ต้องการยกดินแดนของตนเองที่รัสเซียยังไม่สามารถรบชนะให้แก่แดนหมีขาว และประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ก็ประกาศเรื่อยมาว่า ไม่ควรให้มอสโกได้รับรางวัลสำหรับการรุกรานยูเครน
เวลานี้ รัสเซียควบคุมพื้นที่ของยูเครนเอาไว้ได้รวมประมาณ 19.2% ของพื้นที่ทั้งหมด ในนี้รวมถึงแหลมไครเมียที่รัสเซียเข้ายึดและประกาศผนวกเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนมาตั้งแต่ปีปี 2014 ต่อมาในปี 2022 มอสโกยังประกาศผนวกอีก 4 แคว้น ได้แก่ ลูฮันสก์ โดเนตสก์ เคียร์ซอน และซาโปริซเซีย เป็นดินแดนของรัสเซียเช่นกัน ภายหลังการจัดทำประชามติ ซึ่งตะวันตกและเคียฟระบุว่า เป็นเพียงการหลอกลวง และประเทศส่วนใหญ่ยังถือว่า ดินแดนทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของยูเครน
ในปัจจุบัน นอกเหนือจากไครเมียแล้ว กองทหารรัสเซียสามารถควบคุมแคว้นลูฮันสก์ได้ทั้งหมด, กว่า 80% ของแคว้นโดเนตสก์, ราว 75% ของเคียร์ซอนและซาโปริซเซีย นอกจากนั้นยังยึดได้ดินแดนบางเศษเสี้ยวของแคว้นคาร์คิฟ, ซูมิ, มิโคลาอิฟ, และ ดนิโปรเปตรอฟสก์
พื้นที่ราวๆ 5,000 ตารางกิโลเมตรของแคว้นโดเนตสก์ ยังคงอยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายยูเครน
นอกจากประเด็นเรื่องดอนบาส รายงานข่าวของอาร์ไอเอที่อ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของปูตินกับสื่ออินเดียยังระบุว่า ผู้นำรัสเซียพูดถึงการประชุมมาราธอนกับคณะผู้แทนของสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วย สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ และจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่กรุงมอสโกในวันอังคาร (2 ) ที่ผ่านมาว่า เป็นการประชุมที่จำเป็นและมีประโยชน์อย่างมาก โดยการหารืออิงกับข้อเสนอที่ตนและทรัมป์คุยกันที่อะแลสกา, สหรัฐฯ เมื่อเดือนส.ค.
ปูตินยังบอกว่า ที่การพูดจาในมอสโกคราวนี้ต้องใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงเนื่องจากต้องคุยกันทีละประเด็น ซึ่งบางส่วนรัสเซียพร้อมหารือ แต่บางส่วนก็ไม่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ดี ผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะแจกแจงว่า ประเด็นไหนที่เห็นด้วยและประเด็นไหนที่ไม่ยอมรับ
ประมุขทำเนียบเครมลินชี้ด้วยว่า วอชิงตันกำลังใช้ “การทูตแบบตระเวนเดินสาย” คือคุยกับยุโรปก่อน แล้วค่อยมาหารือกับรัสเซีย จากนั้นจึงไปประชุมต่อกับยูเครนและยุโรปอีกที
การแสดงความคิดเห็นของปูตินเกิดขึ้นขณะที่วิตคอฟฟ์และคุชเนอร์มีกำหนดพบกับรุสเตม อูเมรอฟ หัวหน้าคณะเจรจาของยูเครนที่ เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ในสหรัฐฯ ในวันพฤหัสฯ เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอสันติภาพ
การเจรจาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามครั้งใหม่ของทรัมป์ในการยุติสงครามในยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ 4 ปี ซึ่งดูเหมือนมีความคืบหน้ามากขึ้น แม้การหาทางประนีประนอมระหว่าง “เส้นแดง” ของรัสเซียและยูเครนเป็นภารกิจที่ยากลำบากมากก็ตาม
เมื่อวันพุธ (3) ทรัมป์บอกว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากวิตคอฟฟ์และคุชเนอร์แล้ว เกี่ยวกับการประชุมหารือกับปูติน เขาเห็นว่าเป็นการประชุมที่ดีมาก และเชื่อมั่นว่า ผู้นำรัสเซียก็ต้องการยุติสงครามคราวนี้
โอกาสยุติสงคราม
ที่กรุงเคียฟ เซเลนสกี้กล่าวในวันพุธว่า แม้โอกาสที่จะเกิดสันติภาพถือว่าเปิดกว้าง แต่การเจรจาต้องมาพร้อมการกดดันมอสโก
ทางด้านมาร์ก รึตเตอ เลขาธิการนาโต ที่เพิ่งประกาศการจัดซื้ออาวุธของอเมริกาเพื่อมอบให้เคียฟนั้น มองว่า เป็นเรื่องที่ดีที่การเจรจาสันติภาพยังดำเนินต่อเนื่อง แต่บรรดาชาติพันธมิตรนาโตจะต้องทำให้แน่ใจว่า ยูเครนอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการต่อสู้ต่อไป
ในอีกด้านหนึ่ง ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนจีน ในเผยในวันพฤหัสฯ เขาได้ขอให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ร่วมสนับสนุนในการกดดันรัสเซียเพื่อยุติสงครามในยูเครน อย่างไรก็ดี มีรายงานข่าวระบุว่าฝ่ายจีนดูจะไม่ได้เอออวยด้วยในเรื่องนี้
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี/MGRonline)