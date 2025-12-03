น้ำตาซึม! “ไปรษณีย์เดนมาร์ก” ประกาศเลิกส่งจดหมายสิ้นปี ถอนการติดตั้งตู้ไปรษณีย์สีแดงทั่วประเทศ หลังยอดผู้ใช้ตกวูบคนหันไปหาอีเมล

เอเจนซีส์ – เดนมาร์กประกาศจะยุติการให้บริการไปรษณีย์ในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ รวมไปถึงการสั่งถอนการติดตั้งตู้ไปรษณีย์สีแดงทั่วประเทศก่อนส่งเข้าพิพิธภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป หลังตัวเลขผู้ใช้บริการส่งจดหมายตกอย่างหนักคนหันไปใช้บริการจดหมายดิจิทัลหรืออีเมลแทน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันอังคาร(2 ธ.ค)ว่า ไปรษณีย์เดนมาร์ก PostNord ประกาศจะให้บริการส่งจดหมายไปจนถึงแค่สิ้นเดือนธันวาคมปีนี้ กลายเป็นการเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่ของการให้บริการไปรษณีย์ในประเทศ
เดนมาร์กจะยุติการบริการส่งจดหมายทั่วประเทศเป็นผลมาจากยอดผู้ใช้ลดครั้งใหญ่ โดยยอดการส่งจดหมายลดลงไปกว่า 90% นับตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษที่ 21
การตัดสินใจนี้มีผลกระทบต่อตู้ไปรษณีย์สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์ก โดยจะมีการถอนตู้ไปรษณีย์เหล่านี้ออกไปเพื่อเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สำหรับการอนุรักษ์
สื่ออังกฤษรายงานว่า ในอนาคตไปรษณีย์เดนมาร์ก PostNord จะให้บริการเฉพาะแค่การส่งพัสดุและจะทำให้ปฎิบัติการไปรษณีย์เดนมาร์หันมาสู่โมเดลธุรกิจด้านโลจิสติกส่งพัสดุแทน
ผลจากการเพิ่มขึ้นของร้านค้าออนไลน์ทำให้มีความต้องการเพิ่มในการส่งพัสดุอย่างรวดเร็ว
PostNord แถลงว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เพื่อเป็นหลักประกันบริษัทในระยะยาว
เดลีเมลรายงานว่า แต่หากมีชาวเดนมาร์กคนใดต้องการส่งจดหมายเป็นต้นว่า โปสการ์ด คนเหล่านั้นยังคงสามารถหันไปใช้บริการสาขาของผู้ให้บริการเอกชนแทนได้
สถานการณ์ยอดลดลงอย่างมากของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ส่งจดหมายในเดนมาร์กยังสะท้อนไปถึงเทรนด์ทั่วยุโรปทีมีตัวเลขผู้ใช้ลดลง อ้างอิงจาก สำนักงานผู้กำกับสาธารณูปโภคเยอรมัน Federal Network Agency
อย่างไรก็ตามโฆษกของ DHL ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Bild เยอรมันว่า “ไปรษณีย์เดนมาร์กไม่ใช่ไปรษณีย์เยอรมันอย่างแน่นอน” และเสริมว่าถึงแม้จะมียอดผู้ใช้ลดลง แต่จดหมายยังคงมีความสำคัญในเยอรมันและทางบริษัทคาดหวังจะยังคงให้บริการส่งจดหมายต่อไปในอีกหลายปีหลังจากนี้
แต่ยอมรับว่าข่าวไปรษณีย์เดนมาร์กยุติการส่งจดหมายนี้ถือเป็นข่าวที่น่าใจหายและยังเป็นความท้าทายต่อการให้บริการไปรษณีย์ของผู้ให้บริการในยุโรป