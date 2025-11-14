TL รายงานผลการดำเนินงาน Q3/2568 แข็งแกร่งต่อเนื่อง ตอกย้ำศักยภาพองค์กรเทคโนโลยีไทย

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายได้รวมเติบโตกว่า 300% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) สะท้อนการขยายตัวของธุรกิจด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัลในเครืออย่างต่อเนื่อง การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของตลาด การปรับโครงสร้างการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการเสริมประสิทธิภาพระบบหลังบ้านเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว
ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้แสดงให้เห็นถึงรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และยังคงทรงตัวในระดับแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) อันเป็นผลจากการบริหารต้นทุนระบบ การปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยี และการขยายฐานลูกค้าทั้งภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนความมั่นคงและความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจในเครือ TL ที่เดินหน้าเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ
หนึ่งในธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดในไตรมาสนี้คือ บริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด (PayGenix) ซึ่งยังคงทำผลงานเติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกลุ่มบริษัท โดย PayGenix ทำรายได้ในไตรมาส 3/2568 จำนวน 111,341,786 บาท เติบโตสูงขึ้นถึง +899.19% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเติบโต +301.90% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า จากการขยายตัวของจำนวนผู้ค้า (Merchants) และปริมาณธุรกรรมออนไลน์ ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องของธุรกิจ Payment Gateway
นายปานะ อำไพสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพย์จีนิกซ์เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสนี้มาจากการปรับการทำงาน ของระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการทำความเข้าใจพฤติกรรมร้านค้า และความต้องการของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง เราได้พัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานจริงทั้งด้านความเสถียร ความเร็ว และความปลอดภัย ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ PayGenix สามารถยกระดับ ประสิทธิภาพต้นทุน (Cost Efficiency) ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด เราจะเดินหน้าต่อยอดประสิทธิภาพของระบบ เพื่อรองรับการขยายตัวในระยะยาวต่อไป”
สำหรับทิศทางในไตรมาสถัดไปและปี 2569 TL กำหนดเดินหน้ากลยุทธ์ การเติบโต อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการยกระดับระบบ กำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ประเมินว่าความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเทคโนโลยี การเติบโตเด่นชัดของ PayGenix และศักยภาพของโครงการเชิงกลยุทธ์ที่มีกำหนดดำเนินการต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุน การขยายตัวของ TL ในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ให้มีเสถียรภาพและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตร เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ