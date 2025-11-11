กรมพัฒนาธุรกิจฯ ชวนร้านอาหาร เติมทักษะสร้างธุรกิจ ‘รุ่ง’ ผ่านหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่น 2 สมัครวันนี้-19 พ.ย. 68

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่ 2 รวมแก๊งคนทำร้านอาหาร หลักสูตรเข้มข้นที่รวบรวมความรู้ด้านการบริหารจัดการร้าน การตลาดดิจิทัล และกลยุทธ์การพัฒนาโมเดลธุรกิจยุคใหม่ พร้อมแชร์ประสบการณ์จริงจากกูรูชื่อดังในวงการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง ตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหารในยุคการแข่งขันสูง เปิดรับสมัครจำนวนจำกัดแล้ว ตั้งแต่วันนี้-19 พฤศจิกายน 2568 ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจร้านอาหารถือเป็นธุรกิจหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล แต่ในทางกลับกันช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารต้องเผชิญความท้าทายจากต้นทุนของวัตถุดิบและการตลาดที่สูงขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารที่รุนแรง และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการตลาดมากขึ้น ดังนั้น การปรับตัวให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคตจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อธิบดีพูนพงษ์ กล่าวต่อว่า “กรมฯ ได้กำหนดจัดอบรมในหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่ 2 รวมแก๊งคนทำร้านอาหาร ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น 6 ศูนย์ประชุมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Synergy) ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในหลักสูตรได้รับเกียรติจากวิทยากรและเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารมาร่วมบรรยายใน 2 ช่วง ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ ‘คิดใหญ่แต่ให้ครบ เขียนแผนให้ปังสไตล์ SME’ โดย คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ ผู้ก่อตั้งเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารและที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร และการเสวนาในหัวข้อ ‘Small Talk เจาะกลยุทธ์ร้านอาหารขนาด S M L’ จากเจ้าของร้านชื่อดัง อาทิ MOMO, ครัวเมืองเว้, Shinkanzen Sushi และ Char Sui Fan By SML”
“โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา ตั้งแต่วันนี้-19 พฤศจิกายน 2568 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ทางเว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 โดยกรมฯ คาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดทักษะการบริหาร การตลาด สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ เตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพร้านอาหารให้มีคุณภาพและมีธุรกิจที่แข็งแรงต่อไป”
“ปัจจุบันมีธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจำนวน 26,271 ราย รายได้รวมทั้งสิ้น 336,998 ล้านบาท” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย