การรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน ไม่อาจรวมไปถึงการรับเป็นสมาชิกนาโตหรือมอบอาวุธนิวเคลียร์ จากเสียงยืนยันของลินด์ซีย์ เกรแฮม วุฒิสภาสหรัฐฯ ในความเห็นตอบกลับบทความของ วาเลรี ซาลุซนีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารระดับสูงของเคียฟ ที่เรียกร้องให้ประจำการอาวุธนิวเคลียร์บนแผ่นดินยูเครน รับมือภัยคุกคามจากรัสเซีย
ในบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เดอะเทเลกราฟ สื่อมวลชนอังกฤษ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซาลุซนีย์ ที่เวลานี้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหราชอาณาจักร เขียนว่า "การรับประกันความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ" อาจรวมไปถึงสถานภาพความเป็นสมาชิกนาโต ประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนยูเครน หรือไม่ก็ประจำการกองกำลังทหารพันธมิตรขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพเผชิญหน้ากับรัสเซีย
ข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันต่อมา เกรแฮม เขียนว่าข้อเสนอต่างๆนานาตามเสียงเรียกร้องของ ซาลุซนีย์ ไกลเกินกว่าความเป็นไปได้อย่างมาก "มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ ณ ช่วงเวลาอันสำคัญนี้ การวิเคราะห์ใดๆควรมีความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผล การรักษาความมั่นคงที่กล่าวอ้างถึง ในนั้นรวมถึงการเข้ารับเป็นสมาชิกนาโตหรือติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในยูเครน มันแทบไม่มีโอกาสเลย ตามความเห็นของผม"
ยูเครนยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมนาโตในปี 2022 ในขณะที่ประเทศยุโรปหลายชาติ ในนั้นรวมถึงสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส แสดงความพร้อมประจำการกองกำลังนานาชาติในยูเครน ครั้งที่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับรัสเซีย อย่างไรก็ตามทางสหรัฐฯ ตัดความเป็นไปได้ที่จะอ้าแขนรับยูเครนเข้าร่วมนาโต หรือส่งกำลังพลอเมริกาเข้าไปยังประเทศแห่งนี้
รัสเซีย เรียกร้องให้ยูเครนละทิ้งการเสนอตัวเข้าร่วมนาโต แล้วหันมาเป็นรัฐที่เป็นกลางแทน นอกจากนี้แล้วมอสโกยังเน้นย้ำว่าจะไม่มีวันปล่อยให้มีอาวุธนิวเคลียร์หรือทหารตะวันตกในแผ่นดินยูเครน โดยเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่การเปิดสงครามโดยตรงกับนาโต
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)