บิ๊กกลาโหมเยอรมนีแย้ง 'อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน' หลังออกมาแย้มแผนส่งทหารยุโรปเข้ายูเครน ชี้อีกฝ่าย 'ไม่มีอำนาจ' หารือเรื่องนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนีออกมาปฏิเสธอย่างรุนแรงเมื่อวันจันทร์ (1 ก.ย.) หลัง อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้เปรยเกี่ยวกับแผนการส่งกองกำลังยุโรปเข้าไปยังยูเครน โดยระบุว่าเธอขาดอำนาจในการหารือเรื่องนี้

ฟอน แดร์ ไลเอิน ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ (31 ส.ค.) ว่า ยุโรปกำลังร่าง "แผนการที่ค่อนข้างแม่นยำ" สำหรับการส่งกองกำลังนานาชาติไปยังยูเครน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการค้ำประกันความมั่นคงหลังสงคราม โดยจะได้รับการสนับสนุนจากขีดความสามารถของสหรัฐฯ

"สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดคุยกันก่อนที่จะนั่งลงที่โต๊ะเจรจากับหลายฝ่ายที่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนี้" บอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนี ให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระสุนในเมืองโคโลญเมื่อวันจันทร์ (1)

"ผมขอไม่แสดงความคิดเห็นหรือยืนยันข้อพิจารณาดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่า สหภาพยุโรปไม่มีอำนาจหรือขีดความสามารถใดๆ ในสั่งวางกำลังพล" เขากล่าวเสริม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ฟอน แดร์ ไลเอิน บอกกับไฟแนนเชียลไทม์สว่า การส่งกำลังพลครั้งนี้จะรวมถึงทหารที่นำโดยยุโรปหลายหมื่นนาย โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมและสั่งการ ตลอดจนทรัพยากรด้านข่าวกรองและการสอดแนม

ที่มา: รอยเตอร์
