ไทยโดนไหม!ทรัมป์เดือดสั่งทบทวนผู้ถือ'กรีนการ์ด'จาก19ประเทศ หลังมีเหตุทำร้ายกองกำลังป้องกันชาติ

รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(27พ.ย.) แถลงจะทบทวนสถานะทางกฎหมายของบุคคลต่างชาติทุกคน ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยและทำงานในประเทศได้อย่างถาวรหรือ "กรีนการ์ด" สำหรับชาวอัฟกานิสถานและประเทศอื่นๆอีก 18 ชาติ ตามหลังเหตุโจมตีกองกำลังป้องกันชาติในวอชิงตัน
พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวในความเกี่ยวข้องกับเหตุยิงกำลังพลจากกองกำลังป้องกันชาติเมื่อวันพุธ(26พ.ย.) เป็นคนอัฟกานิสถาน ที่ก่อนหน้านี้เคยทำงานร่วมกับกองกำลังอเมริกาในอัฟกานิสถาน
ผู้ต้องสงสัยวัย 29 ปีรายนี้ถูกรับอนุมัติลี้ภัย ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร ในเดือนเมษายนปีนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก AfghanEvac กลุ่มที่ช่วยชายชาวอัฟกันตั้งรกรากในอเมริกา ตามหลังตอลิบานเข้ายึดครองประเทศในปี 2021
โจเซฟ เอดโลว์ หัวหน้าสำนักงานบริการสัญชาติและการเข้าเมืองของสหรัฐฯ (USCIS) เปิดเผยว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งการให้เขาดำเนินการ ตรวจสอบทบทวนสถานะ “กรีนการ์ด” ที่ออกให้ผู้ที่โยกย้ายถิ่นเข้าสู่สหรัฐฯ จาก 19 ประเทศใหม่อีกครั้ง "ผมได้รับคำสั่งให้ทบทวนใหญ่อย่างเต็มรูปแบบและอย่างเข้มงวด สำหรับกรีนการ์ดทุกใบที่ออกให่ชาวต่างชาติทุกคน จากทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง" เขาโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
เมื่อถูกขอให้เจาะจงว่ามีประเทศไหนบ้างที่ทาง เอดโลว์ กล่าวถึง ทางโฆษกสำนักงานบริการสัญชาติและการเข้าเมืองของสหรัฐฯ บอกกับเอเอฟพี พาดพิงคำสั่งบริหารหนึ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งครอบคลุมประเทศต่างๆ 19 ชาติ
ในคำสั่งดังกล่าวได้แบนห้ามเข้าประเทศ พลเมืองทั้งหมดจาก 12 ชาติ ในนั้นประกอบด้วยอัฟกานิสถาน, พม่า, ชาด, คองโก, อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, เฮติ, อิหร่าน, ลิเบีย, โซมาเลีย, ซูดาน และเยเมน
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังได้แบนบางส่วนกับนักเดินทางจาก 7 ชาติอื่นๆ ได้แก่บุรุนดี, คิวบา, ลาว, เซียร์ราลีโอน, โตโก, เติร์กเมนิสถานและเวเนซุเอลา แต่วีซ่าทำงานชั่วคราวบางส่วนจากประเทศเหล่านี้ ยังคงได้รับอนุญาต
ทั้งนี้หลังจากแถลงในเรื่องดังกล่าวไม่นาน ล่าสุด ทรัมป์ ได้ออกมาแถลงอีกรอบในวันพฤหัสบดี(27พ.ย.) เปิดเผยว่า ซาราห์ เบคสตรอม หนึ่งในสมาชิกกองกำลังป้องกันชาติที่ถูกยิงหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ได้เสียชีวิตแล้วและอีกนาย "อาการเป็นตายเท่ากัน"
(ที่มา:เอเอฟพี)