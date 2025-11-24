เอาแล้ว!แคนาดายุนานาชาติแข็งข้อ เชื่อเศรษฐกิจโลกอยู่ได้แม้นไม่มีสหรัฐฯ

วอชิงตันอย่าได้ประเมินตนเองสูงเกินไปต่อบทบาทของพวกเขาในเวทีระหว่างประเทศ จากความเห็นของมาร์ค คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดาที่กล่าวกับพวกผู้สื่อข่าวรอบนอกการประชุมจี20 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ พร้อมระบุประเด็นต่างๆนานาสามารถคลี่คลายได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสหรัฐฯเข้ามาเกี่ยวข้อง และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจก็กำลังเบี่ยงออกจากอเมริกาเช่นกัน
สหรัฐฯ ไม่เข้าร่วมการประชุมจี20ในครั้งนี้ ที่จัดขึ้นในเมืองโยฮันเนิสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา กล่าวหาชาติเจ้าภาพว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกษตรกรผิวขาว ใช้มันเป็นเหตุผลสำหรับการไม่ร่วมประชุมคราวนี้
"กาประชุม เป็นการรวมตัวกันของประเทศต่างๆที่เป็นตัวแทน 3 ใน 4 ของประชากรโลก 2 ใน 3 ของจีดีพีโลก และ 3 ใน 4 ของการค้าโลก และปราศจากการเข้าร่วมของสหรัฐฯอย่างเป็นทางการ" คาร์นีย์ระบุในวันอาทิตย์(23พ.ย.) "พึงตระหนักว่าศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนไปแล้ว"
นายกรัฐมนตรีแคนาดาบอกต่อว่าการตัดสินใจต่างๆนานาที่เห็นพ้องต้องกันโดยชาติสมาชิกจี20 ระหว่างการประชุมครั้งนี้ ยังคงมีน้ำหนัก แม้ถูกบอยคอตต์โดยสหรัฐฯ เขาระบุด้วยว่าแคนาดากำลังเสาะแสวงหาสานสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมากหมายหลายประเทศ ในนั้นรวมถึงแอฟริกาใต้, อินเดีย และจีน
ด้าน มัคซิม โอเรสคิน ผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซีย หัวหน้าคณะผู้แทนของมอสโก ณ ที่ประชุมดังกล่าว ได้ยกย่องการประชุมครั้งนี้ว่าประสบความสำเร็จ พร้อมระบุคณะทำงานของเขามีการสื่อสารพูดคุยอย่างสร้างสรรค์กับบรรดามิตรประเทศ และแม้กระทั่งได้รับข้อเสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจบางอย่าง และข้อเสนอเข้าร่วมโปรเจ็คต่างๆจากประเทศที่ไม่เป็นมิตร
ไซริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ เน้นย้ำก่อนหน้าการประชุม ว่าจี20 กำลังเดินหน้าและจะไม่ยอมถูกรังแก พร้อมระบุการตัดสินใจของสหรัฐฯที่บอยคอตต์การประชุม นับเป็นความสูญเสียของอเมริกาเอง
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)