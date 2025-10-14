xs
xsm
sm
md
lg

ชมอีกครั้ง! คลิปไทยเคยให้ "ใบบุญ" ที่พักพิงผู้ลี้ภัยกัมพูชาครึ่งล้าน นานกว่า 18 ปี สุดท้ายเจอเขมรอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินไทย!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชมอีกครั้งคลิปเหตุการณ์หาดูยากย้อนรอยประวัติศาสตร์การลี้ภัยครั้งใหญ่ของชาวกัมพูชากว่าครึ่งล้านคน ที่ต้องหนีสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากยุคเขมรแดง (พ.ศ. 2518 และ 2522) เข้ามาอาศัยในค่ายอพยพตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีรัฐบาลไทยและองค์กรโลกคอยให้ความช่วยเหลือดูแลถึง 7 ค่ายอพยพหลัก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เมื่อผู้ลี้ภัยบางส่วนไม่ยอมกลับประเทศ และมีกรณีพิพาทอ้างสิทธิ์ครอบครองและรุกล้ำที่ดินของคนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของดั้งเดิมตามแนวชายแดน

วันนี้ (14 ต.ค.) เพจ "Army Military Force" ได้รีโพสต์เก่าที่เคยโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 ส.ค. เป็นคลิปและข้อมูลย้อนรอยประวัติศาสตร์การลี้ภัยครั้งใหญ่ของชาวกัมพูชาหลายแสนคน ที่ต้องหนีภัยสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากยุคเขมรแดง เข้ามาพึ่งพาอาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการสู้รบอย่างหนัก

ข้อมูลดังกล่าวได้รวบรวมเหตุการณ์ที่ประเทศไทยต้องเปิดรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาล ซึ่งหนีการยึดครองพนมเปญของเขมรแดง และการโจมตีของเวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 2522 โดยผู้ลี้ภัยทั้งหมดถูกจัดให้อาศัยอยู่ในค่ายอพยพตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ดำเนินต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2536

แม้ว่าประเทศไทยจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ลี้ภัยบางส่วนกลับไม่เดินทางกลับประเทศและได้ตั้งรกรากขยายชุมชนออกมาจากค่ายเดิม จนกระทั่งในปัจจุบันได้เกิดเป็นกรณีพิพาท โดยมีชาวกัมพูชาบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอ้างสิทธิ์ครอบครองและขับไล่คนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมออกไป นับเป็นปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

สถิติ 7 ค่ายอพยพหลักที่ไทยเคยให้ที่พักพิง (มีจำนวนผู้ลี้ภัยสูงสุดในช่วงนั้น

ค่ายเขาอีด่าง: ค่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง รองรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชามากถึง 260,000 คน

ค่ายสระแก้ว: ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 รองรับผู้ลี้ภัยประมาณ 30,000 คน

ค่ายหนองจาน: มีผู้ลี้ภัยสูงถึง 30,000 - 45,700 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2527

ค่ายหนองเสม็ด: มีผู้ลี้ภัยมากถึง 100,000 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2526-2527 (ถูกโจมตีและทำลายหลายครั้งโดยกองทัพเวียดนาม)

พื้นที่อพยพที่ 2 (Site 2): ค่ายขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับผู้พลัดถิ่น มีประชากรเพิ่มขึ้นจนสูงกว่า 198,000 คน

พื้นที่อพยพ บี (Site B): เป็นหนึ่งในพื้นที่พักพิงที่ใหญ่ที่สุด รองรับชาวกัมพูชา 167,000 คน

ค่ายอ่างศิลา (Site 3): เคยเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยที่ถูกย้ายมาจากค่ายหนองจาน มีผู้ลี้ภัยมากถึง 28,600 คน

นอกจากนี้ ยังมีค่ายชั่วคราวและจุดพักพิงตามแนวชายแดนอีกหลายแห่งที่ไม่ได้มีการบันทึกจำนวนที่แน่ชัดเท่าค่ายใหญ่ๆ ที่กล่าวมา

ค่ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้ก่อตั้งและดำเนินการด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

รัฐบาลไทย: ให้พื้นที่และอำนาจในการจัดตั้งค่าย พร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR): มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้ง ดูแลค่าย ให้ความคุ้มครอง และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างๆ (เช่น CARE และ UN): ให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรม เช่น อาหาร ยารักษาโรค แพทย์ พยาบาล วัคซีน และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ






ชมอีกครั้ง! คลิปไทยเคยให้ "ใบบุญ" ที่พักพิงผู้ลี้ภัยกัมพูชาครึ่งล้าน นานกว่า 18 ปี สุดท้ายเจอเขมรอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินไทย!
ชมอีกครั้ง! คลิปไทยเคยให้ "ใบบุญ" ที่พักพิงผู้ลี้ภัยกัมพูชาครึ่งล้าน นานกว่า 18 ปี สุดท้ายเจอเขมรอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินไทย!
ชมอีกครั้ง! คลิปไทยเคยให้ "ใบบุญ" ที่พักพิงผู้ลี้ภัยกัมพูชาครึ่งล้าน นานกว่า 18 ปี สุดท้ายเจอเขมรอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินไทย!
ชมอีกครั้ง! คลิปไทยเคยให้ "ใบบุญ" ที่พักพิงผู้ลี้ภัยกัมพูชาครึ่งล้าน นานกว่า 18 ปี สุดท้ายเจอเขมรอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินไทย!
กำลังโหลดความคิดเห็น