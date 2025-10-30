เอเชียร้อนระอุ!ทรัมป์ไฟเขียวเกาหลีใต้ สร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ต่อกรโสมแดง-จีน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(30ต.ค.) เปิดเผยว่าเขาให้ไฟเขียวพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้ สร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ หนึ่งวันหลังจาก 2 ประเทศ บรรลุข้อตกลงการค้าอย่างครอบคลุม
ทรัมป์ พบปะกับ อี แจ มย็อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันพุธ(29ต.ค.) ในเมืองคย็องจู ทางภาคใต้ หลังจากผู้นำสหรัฐฯเดินทางมายังเมืองแห่งนี้ เพื่อร่วมประชุมซัมมิตเอเปก
ในวันพุธ(29ต.ค.) ผู้ช่วยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าทั้ง 2 ประเทศ บรรลุข้อตกลงอย่างกว้างๆครอบคลุมทั้งการลงทุนและการต่อเรือ ขณะที่ ทรัมป์ ยืนยันว่าข้อตกลงเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
"ผมอนุมัติให้เขาสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ แทนเรือดำน้ำรุ่นเก่าและมีความว่องไวน้อยกว่ามาก เรือดำน้ำพลังงานดีเซลที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียลในวันพฤหัสบดี(30ต.ค.)
ข้อความอีกโพสต์ ทรัมป์เขียนว่า "เกาหลีใต้จะสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ในอู่ต่อเรือฟิลาเดลเฟีย ที่นี่ ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับสหรัฐฯ การต่อเรือในประเทศของเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเร็วๆนี้" เขาระบุ
เมื่อวันพุธ(29ต.ค.) อี ขอให้ ทรัมป์ ตัดสินใจไฟเขียวเกาหลีใต้ ซื้อเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ เพื่อรับมือภัยคุกคามความมั่นคงจากเกาหลีเหนือและประเทศจีน พร้อมทั้งให้คำมั่นจะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพเกาหลีใต้ โดยเฉพาะการยกระดับความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาค
"เราไม่ได้เสนอสร้างกองเรือดำน้ำที่ติดอาวุธนิวเคลียร์ เรือดำน้ำดีเซลมีความด้อยกว่าในดำอยู่ใต้น้ำ ซึ่งมันจำกัดศักยภาพของเราในการติดตามเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือหรือจีน" อี บอกกับทรัมป์
ระหว่างการพบปะกันของ อี และ ทรัมป์ ทั้ง 2 ผู้นำรับปากจะดำเนินการต่างๆนานาในฐานะ "ผู้สร้างและผู้ส่งเสริมสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี" อย่างไรก็ตามความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือ ชาติติดอาวุธนิวเคลียร์ ยังคงสูงลิ่ว หลังจาก เปียงยาง เมินเฉยต่อการติดต่อทาบทามของอี แถมยังหันไปกระชับความสัมพันธ์ทางทหารและทางเศรษฐกิจกับรัสเซียแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
(ที่มา:เอเอฟพี)