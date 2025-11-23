น่าห่วงการศึกษาไทย! ความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ท้ายๆ ของโลก รั้งรองบ๊วยอาเซียนเหนือกว่าแค่เขมร

มาเลเซียรั้งอันดับ 1 เอเชียและอันดับ 24 ของโลก ในดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ(EF EPI) ประจำปี 2025 ตามการประเมินจากผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ หรือ EF Standard English Test (EF SET) จากประเทศและดินแดนต่างๆ 123 แห่งทั่วโลก ขณะที่ไทยรั้งรองสุดท้ายในอาเซียน เป็นรองทั้งพม่าและลาว เหนือกว่าแค่ กัมพูชา แถมยังอยู่ในอันดับท้ายๆของโลกด้วย
รายงานของซีเอเชียระบุว่า EF EPI คือการสำรวจระหว่างประเทศใหญ่ที่สุดในโลก วัดความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในหมู่ประชาชนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ดัชนีอยู่บนพื้นฐานของ EF SET หรือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์จาก EF Education First ที่ประเมินทักษะความสามารถด้านภาษา 4 อย่างด้วยกัน ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน
สำหรับในฉบับปี 2025 ถือเป็นครั้งแรกที่ EF EPI ได้นับรวมทักษะที่แสดงผลลัพธ์ออกมา ซึ่งก็คือทักษะการพูดและการเขียน (Productive Skills) ต่างจากการประเมินคราวก่อนๆที่มุ่งเน้นแต่เพียงอย่างเดียวไปที่ความสามารถในการรับเข้า หรือก็คือฟังและอ่าน
มาเลเซีย ซึ่งครองอันดับ 1 ของอาเซียนและเอเชีย รวมถึงรั้งอันดับ 24 ของโลก ได้คะแนนด้านการอ่าน 596 คะแนน เขียน 584 คะแนน ฟัง 576 คะแนน และพูด 534 คะแนน รวมแล้ว มาเลเซีย ได้คะแนน EF EPI ที่ 581 คะแนน ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 15 คะแนน จากหนึ่งปีก่อนหน้านี้
ส่วนอันดับ 2 ของอาเซียน ได้แก่ฟิลิปปินส์ มีคะแนน 569 คะแนน รั้งอันดับ 28 ของโลก ตามมาด้วย เวียดนาม มีคะแนน 500 คะแนน รั้งอันดับ 64 ของโลก อันดับ 4 ตกเป็นของ อินโดนีเซีย มี 471 คะแนน รั้งอันดับ 80 ของโลก อันดับ 5 ลาว มี 461 คะแนน รั้งอันดับ 88 ของโลก อันดับ 6 พม่า มี 444 คะแนน รั้งอันดับ 99 ของโลก อันดับ 7 ไทย ได้ 402 คะแนน รั้งอันดับ 116 ของโลก และกัมพูชา ได้ 390 คะแนน รั้งอันดับ 123 ของโลก ซึ่งถือเป็นอันดับสุดท้าย
ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้คะแนนการอ่าน 415 คะแนน คะแนนการฟัง 385 คะแนน คะแนนการเขียน 363 คะแนน และคะแนนการพูด 377 คะแนน โดยทั้งหมดทั้งมวลมีคะแนน EF EPI 402 คะแนน น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 488 คะแนน หล่นจากเดิม 13 อันดับ
ด้าน สิงคโปร์ และ บรูไน อีก 2 ชาติอาเซียน ไม่ปรากฏรายชื่ออยู่ในผลสำรวจแต่อย่างใด
ในรายงานเกี่ยวกับผลสำรวจ เน้นย้ำว่าการเพิ่มเติมเข้ามาของการประเมินด้านทักษะที่แสดงผลลัพธ์ออกมา ทักษะการพูดและการเขียน อาจก่ออิทธิพลทำให้ผลคะแนนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในบรรดาที่บุคคลที่เข้ารับการทดสอบที่อายุเกิน 40 ปี เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มช่องว่างที่ห่างกว่าเดิมในแง่ของความสามารถในด้านทักษะการรับ(Receptive skills) กับทักษะภาษาด้านการพูดและการเขียน (Productive Skills)
อย่างไรก็ตาม EF เน้นว่าผู้เข้าร่วมในแบบทดสอบ EF SET เลือกที่จะเข้าร่วมวัดทักษะด้วยตนเองหรือสามารถปรับปรุงความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นั่นหมายความว่าดัชนีนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนทักษะความสามารถภาษาอังกฤษของคนทั้งประเทศ
