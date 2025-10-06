“Wall Street” ส่ง ‘Speak Plus’ ชิงตลาด EdTech มูลค่า7,000 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป ในเครือ บมจ.เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล หรือ WAVE ผู้ถือลิขสิทธิ์ “Wall Street English” สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลก เปิดโปรแกรมเรียนใหม่ ‘Speak Plus’ บุกตลาด EdTech รับเทรนด์ภาพรวมอุตสาหกรรมเติบโตเฉลี่ย 12% ต่อปี คาดการณ์ปี 2568 มีมูลค่าตลาดรวมแตะ 7,280 ล้านบาท ชูโซลูชันผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดแห่งการเสริมทักษะการสื่อสารและการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ มุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ วางเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเติบโต 20%
นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์วอลล์สตรีท อิงลิช ในประเทศไทย สปป.ลาว และกัมพูชา เปิดเผยว่า Wall Street English สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลก เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมการศึกษาอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ‘Speak Plus’ โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ มิติใหม่ที่นำเทคโนโลยีล้ำสมัย (EdTech) ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมทักษะการพูด (Speaking) โดยเฉพาะและตอบโจทย์สำหรับคนยุคดิจิทัล มีจุดเด่นช่วยสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพให้กับผู้เรียน พร้อมเป็นเครื่องมือสำคัญ “Own Your Tomorrow” ของทุกคน โดยทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ให้ทุกคนสามารถสร้างอนาคตของตัวเองได้ และสามารถเชื่อมต่อกับโอกาสระดับโลก (Connecting Globally) ทั้งด้านการศึกษา การทำงาน และชีวิตสู่ความสำเร็จในระดับสากล
การเปิดตัว ‘Speak Plus’ ถือเป็นรูปแบบการเรียนที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา (EdTech) อย่างเต็มระบบเป็นครั้งแรก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งรับกับโอกาสและศักยภาพตลาดเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ของไทยที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมจะพุ่งสูงถึง 7,280 ล้านบาท ในปี 2568 จากมูลค่าเดิม 4,580 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 12% ต่อปี
(อ้างอิงจากรายงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วมีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนที่หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับการนำนวัตกรรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์มาใช้อย่างแพร่หลายในทุกระดับการศึกษาจนถึงวัยทำงาน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มและศักยภาพของการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาที่จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต การเปิดตัว Speak Plus เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่โลกยุคใหม่ ด้วยทักษะภาษาอังกฤษที่มั่นใจใช้งานได้จริงตอบโจทย์กับกระแส EdTech ที่มาแรง โดย ‘Speak Plus’ เป็นโซลูชันการเรียนรู้เน้นการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผ่านระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและยืดหยุ่นสูง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด
Wall Street English มีจุดเด่นของ Speak Plus 6 ด้าน ดังนี้
1.Speak Plus Interactive Online Learning คลาสออนไลน์สนุกและมีส่วนร่วม เปลี่ยนทฤษฎีในตำราให้กลายเป็นการฝึกฝนที่จับต้องได้ , 2.Personal Online Coach ครูผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะตัว ติดตามความก้าวหน้า และร่วมออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้ตรงกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ, 3.Smart Technology Integration ระบบติดตามพัฒนาการแบบเรียลไทม์ พร้อมฟีดแบคทันที, 4.Real-Life Ready Content รูปแบบการเรียนที่สอดคล้องกับชีวิตจริ, 5.Flexible Anywhere, Anytime การเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และ 6.Connecting Globally เปิดโอกาสให้ผู้เรียนก้าวข้ามพรมแดน ได้ฝึกพูดคุยและเรียนรู้กับคนเรียนกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งเรื่องการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิต
โดย Speak Plus มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา, First Jobber, และคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ (Upskilling) และต้องการพัฒนาทักษะเดิมให้เก่งขึ้น (Upskill)
“การเปิดตัว Speak Plus ครั้งนี้จะสร้างการเติบโตและขยายฐานลูกค้าใหม่ 20% จากที่มีฐานผู้เรียนกว่า 190,000 คนในประเทศไทย และตอกย้ำความมุ่งมั่นให้ Wave Education Group เป็น Hub Education ที่สร้างอนาคตการเรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” นายกิจชาญพิชญ์ กล่าว