ส่อจบแบบเจ็บๆ!ยูเครน-สหรัฐฯ-ยุโรปเตรียมหารือ ถกแผนทรัมป์บีบเคียฟสละดินแดนยุติศึกรัสเซีย

บรรดาผู้แทนของยูเครนและสหรัฐฯ เช่นเดียวกับพวกหัวหน้าด้านความมั่นคงของยุโรป จะพบปะกันในสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์(23พ.ย.) หารือเกี่ยวกับแผนของวอชิงตันในการยุติสงครามกับรัสเซีย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากเคียฟตีกลับข้อเสนอต่างๆที่ถูกมองว่าเข้าข้างมอสโก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯให้เวลายูเครนจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน สำหรับเห็นชอบแผนยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 4 ปี อย่างไรก็ตามเคียฟกำลังหาทางเปลี่ยนแปลงร่างข้อเสนอดังกล่าว ที่ตอบรับข้อเรียกร้องแข็งกร้าวของมอสโกบางประการ
แผน 28 ข้อของทรัมป์ จะกำหนดให้ประเทศที่ถูกรุกรานแห่งนี้ยอมสละดินแดน ลดกำลังทหาร และรับปากว่าจะไม่มีวันเข้าร่วมนาโต อย่างไรก็ตามเขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันเสาร์(22พ.ย.) ว่ามันไม่ใช่ข้อเสนอท้ายสุดและหวังว่าจะหยุดการสู้รบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
บรรดาพันธมิตรยุโรปของยูเครน ซึ่งไม่ถูกนับรวมในร่างข้อเสนอนี้ บอกว่าแผนการดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการต่างๆเพิ่มเติม ในขณะที่พวกเขาใช้เวทีการประชุมซัมมิตจี 20 ในแอฟริกาใต้ ดิ้นหนหาทางมาพร้อมกับข้อเสนอตอบโต้ ในความหวังเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถานะของเคียฟ
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสหรัฐฯเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และทูตพิเศษ สตีฟ วิตคอฟฟ์ มีกำหนดเดินทางถึงเจนีวาในวันอาทิตย์(23พ.ย.) เพื่อเจรจา ส่วน ดาเนียล ดริสคอลล์ ฐมนตรีว่าการทบวงทหารบกสหรัฐฯ เดินทาวถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังไปพบปะกับเซเลนสกี ในกรุงเคียฟ "เราจะมีการประชุมล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการในคืนนี้ เป็นการประชุมพร้อมรับประทานอาหารค่ำกับพวกผู้แทนยูเครน" เจ้าห้าที่สหรัฐฯเผย
ประกาศของเซเลนสกี ระบุว่าการเจรจาจะรวมไปถึงบรรดาผู้แทนของสหพันธรัฐรัสเซีย แต่ยังไม่มีคำยืนยันจากรัสเซียว่าพวกเขาจะเข้าร่วมในการหารือด้วยหรือไม่
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน บอกว่า "การปรึกษาหารือจะมีขึ้นกับบรรดาพันธมิตร ในแง่ของก้าวย่างต่างๆที่จำเป็นสำหรับยุติสงคราม" หลังจากหลังจากออกคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้แทนยูเครนสำหรับการเจรจา ซึ่งนำโดย อันดรีย์ เยอร์มัค ผู้ช่วยระดับสูงของเขา
"ตัวแทนของเรารู้ว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติยูเครนอย่างไร และอะไรคือสิ่งจำเป็นที่จะขัดขวางรัสเซียจากการเปิดฉากรุกรานรอบที่ 3" หลังจากผนวกไครเมียปี 2014 และยกระดับรุกรานเต็มรูปแบบในปี 2022
เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร บอกว่าพวกเจ้าหน้าที่่ระดับสูงจะพบปะกันในเจนีวา "เพื่อผลักดันสิ่งต่างให้มีความคืบหน้าเพิ่มเติม" พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการ "รับประกันด้านความมั่นคงที่เข้มแข็งแก่ยูเครน ไม่ว่าจะภายใต้ข้อตกลงใดก็ตาม
สตาร์เมอร์กล่าวกับสื่อมวลชนรอบนอกการประชุมจี 20 ในโยฮันเนสเบิร์ก ต่อว่า โจนาธาน พาวเวลล์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเขา จะอยู่ในเจนีวาในวันอาทิตย์(23พ.ย.) ส่วนแหล่งข่าวด้านการทูตอิตาลี เผยว่าประเทศจะส่ง ฟาบริซิโอ ซักจิโอ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม ขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พวกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากอียู, ฝรั่งเศสและเยอรมนี ก็จะเข้าร่วมด้วยเช่นกัน
เหล่าผู้นำตะวันตก ณ ที่ประชุมจี 20 กล่าวในวันเสาร์(22พ.ย.) ว่าแผนของสหรัฐฯ ถือเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม "เรามีความชัดเจนในหลักการที่ว่าเขตแดนจำเป็นต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กำลัง เรายังมีความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอลดกำลังทหารของยูเครน ซึ่งจะทำให้ยูเครนอ่อนแอต่อการโจมตีในอนาคต" บรรดาผู้นำชาติหลักๆของยุโรป เช่นเดียวกับแคนาดาและญี่ปุ่น ระบุในถ้อยแถลงร่วม
มาครง ระบุว่าประเด็นต่างๆในแผนการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการหารือกันในวงกว้างเพิ่มเติม เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับพันธมิตรยุโรป อย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างนาโตกับยูเครน และทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในอียู "เราทุกคนต้องการสันติภาพและเราเห็นพ้องกันในเรื่องนี้ เราต้องการสันติภาพที่มั่นคงและยาวนาน" เขากล่าว พร้อมยืนยันว่าทางออกใดๆจำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงของทุกชาติยุโรปด้วยเช่นกัน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์(21พ.ย.) เซเลนสกี ปราศรัยกับประชาชน ว่ายูเครนกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ พร้อมเผยว่าเขาจะยื่น "ข้อเสนอทางเลือก" ตอบโต้ข้อเสนอของทรัมป์ "แรงกดดันที่มีต่อยูเครน เป็นหนึ่งในแรงกดดันที่หนักหน่วงที่สุด ยูเครนอาจเผชิญกัยทางเลือกที่ยากลำบากมากๆ ทั้งสูญเสียเกียรติ หรือไม่ก็เสี่ยงสูญเสียพันธมิตรสำคัญ" เขากล่าว อ้างถึงความเป็นไปได้ที่จะตัดขาดกับวอชิงตัน
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย บอกว่าพิมพ์เขียวดังกล่าวอาจเป็นการวางกรอบพื้นฐานสำหรับข้อตกลงสันติภาพขั้นท้ายสุด แต่ขู่จะยึดดินแดนเพิ่มเติม หากว่ายูเครนเดินหนีจากการเจรจา
(ที่มา:เอเอฟพี)