นักวิชาการตั้งข้อสังเกต “อัศวเหม-พท.” จับมือสู้เลือกตั้ง ส่อคืนชีพนโยบายกาสิโน

คืนชีพนโยบายกาสิโน? นักวิชาการ ตั้งข้อสังเกต หลัง “อัศวเหม–เพื่อไทย” จับมือสู้เลือกตั้ง จับตาคือผลลัพธ์เชิงนโยบายที่อ่อนไหวในทางสังคม
วันนี้ (21 พ.ย.) รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน แสดงความเห็นกรณีที่พรรคเพื่อไทย ดึง “บ้านใหญ่อัศวเหม” เข้าร่วมพรรคเพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง โดยมองว่า เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในบริบทของ “ฤดูกาลการเมือง” ที่แต่ละพรรคพยายามเสริมกำลังก่อนการเลือกตั้งใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นสำคัญที่ควรจับตา
รศ.ดร.โอฬาร อธิบายว่า ตระกูลอัศวเหมถือเป็นหนึ่งในกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ที่ทรงอิทธิพลในจังหวัดสมุทรปราการมาอย่างยาวนาน ด้วยโครงสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและการควบคุมพื้นที่ที่ต่อเนื่องหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลัง กลุ่มอำนาจดังกล่าวมีแนวโน้ม “ลดบทบาทลง” จากปัจจัยทั้งการสืบทอดบารมีระหว่างรุ่นที่ไม่แข็งแรงเท่าอดีต และการบริหารจัดการภายในที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พรรคการเมืองบางส่วนอาจมองโอกาสที่จะเข้ามาเสริมหรือผนึกกำลังใหม่
รศ.ดร.โอฬาร กล่าวว่า ประเด็นที่ทำให้การย้ายพรรคครั้งนี้ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ คือ บริบทที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องกาสิโน ซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาในเวทีการเมืองหลายครั้ง โดยพรรคเพื่อไทยเคยมีการแสดงท่าทีสนับสนุนการตั้งกาสิโนถูกกฎหมายในบางช่วงเวลา
ขณะเดียวกัน ชื่อของ นายวัฒนา อัศวเหม แกนนำสำคัญของตระกูล ก็เคยปรากฏในข่าวเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการกาสิโนฝั่งกัมพูชา
ความสอดคล้องบางด้านระหว่างพรรคเพื่อไทย กับตระกูลอัศวเหม ทำให้เกิดข้อถกเถียงว่า ทั้งสองฝ่ายอาจมองเห็นผลประโยชน์ทางนโยบายร่วมกัน โดยเฉพาะในประเด็นกาสิโน ซึ่งอาจถูกหยิบมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอใหม่ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
“คำถามไม่ใช่ว่าตระกูลอัศวเหมเลือกอยู่กับใคร แต่คือเมื่อพวกเขาเข้าร่วมพรรคที่เคยพูดถึงนโยบายคาสิโนอย่างเปิดเผยในอดีต ผลลัพธ์เชิงนโยบายจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และจะถูกเสนอเป็นแนวทางในการหาเสียงหรือไม่” รศ.ดร.โอฬาร กล่าว
นักวิชาการยังเตือนว่า การจับมือกันของกลุ่มการเมืองกับพรรคใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกในระบบการเมืองไทย แต่สิ่งที่ต้องจับตาคือ ผลลัพธ์เชิงนโยบายที่อาจตามมา โดยเฉพาะนโยบายที่อ่อนไหวในทางสังคม เช่น นโยบายกาสิโน ซึ่งเคยเป็นประเด็นถกเถียงในสภาและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน