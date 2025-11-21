ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.50- อ่อนค่าตามราคาทองคำ-แรงขายหุ้นไทยของต่างชาติ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(21พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงขายสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3,186 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,315 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินไว้ที่ 32.20-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ข้อมูลการส่งออกและรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนต.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนปัจจัยต่างประเทศอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม ประกอบด้วย ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต และยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนต.ค. ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และรายงาน Beige Book ของเฟด